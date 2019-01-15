 Комментарий: Интеграционный хрен по-лукашенковски | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 18.11.2019

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Мнения

Комментарий: Интеграционный хрен по-лукашенковски

Белорусский президент считает, что переиграл Путина. Однако Лукашенко еще надо переизбраться в 2020 году, напоминает Иван Преображенский.

Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко

В Беларуси прошли парламентские выборы, победу на которых, в чем никто и не сомневался, одержали сторонники действующего президента страны. В день голосования Александр Лукашенко дал понять, что его страна может не подписать в декабре новые интеграционные соглашения с Россией. Значит ли это, что белорусскому лидеру вскружил голову недавний визит в Австрию, и он намерен совсем рассориться с Кремлем?

Крестьянская прямота президента Беларуси

"На хрена нужен кому такой союз?" - резко задал Лукашенко риторический вопрос, объяснив свою резкость крестьянским прошлым. По его словам, торговый баланс двух стран аж на 9 млрд долларов в год в пользу России. И ситуация не меняется уже много лет. Равного доступа на рынки внутри Евразийского экономического союза так и не случилось.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Это, конечно, вершина айсберга белорусско-российских претензий. Корни же его - это интеграционные соглашения. По плану, который навязывает Кремль, Путин и Лукашенко должны их подписать 8 декабря - в день 20-летия подписания Союзного договора, заключенного в 1999 году.

Однако Беларусь продолжает сопротивляться, несмотря на продолжающееся давление со стороны России. Стороны публично "бодаются" по этой теме уже около года. Хотя в реальности неприкрытое давление со стороны России началось заметно раньше, вылившись в новые торговые войны, споры о ценах на газ и нефть и, наконец, восстановление элементов пограничного контроля между странами

Пиком противостояния было назначение нового посла Михаила Бабича, а затем его внезапная отставка под давлением белорусских властей, а может быть даже и Китая. Тогда казалось, что Лукашенко договорился с Путиным о содержании политического размена. Беларусь спокойно переизберет свой парламент и президента, а в обмен примет новую Конституцию и согласится на интеграцию с Россией. Возможно, вплоть до того, что новое "братское государство" возглавит Владимир Путин, для которого это стало бы решением проблемы сохранения власти после 2024 ода, когда российский основной закон прямо запрещает ему в третий раз подряд переизбираться президентом страны.

Крепкий тыл Лукашенко

Предвыборный плакат в Могилеве

Свое заявление Александр Лукашенко делал, явно уже зная, что выборы в белорусский парламент идут по его сценарию и неожиданностей не будет. Еще бы: досрочно проголосовали около 35 процентов белорусов, причем наблюдатели говорили о многочисленных случаях принуждения к голосованию за конкретных кандидатов.

Ни Россия, ни Запад не стали в это вмешиваться. Минск не только стремительно улучшает отношения с США, устранив все технические препятствия для возвращения американского посла. Лукашенко вдобавок прямо перед выборами совершил первый за много лет знаковый визит в ЕС, в Австрию, где говорил о вреде демократии и никто не пытался потом поставить его на место.

Контекст

По предварительным данным ЦИК Беларуси, в нижней палате парламента нового созыва не будет представителей оппозиционных партий. Выборы признаны состоявшимися при явке 77,22 процента. (18.11.2019)

Союзное государство РФ и Беларуси могло бы позволить Владимиру Путину править практически вечно, не нарушая Конституции РФ. Но Лукашенко мешает этой схеме, считает Иван Преображенский. (18.12.2018)

Насколько велика зависимость режима Лукашенко от Москвы? На провокацию "Ночных волков" официальный Минск пока не отреагировал. Но это еще ни о чем не говорит, пишет Иван Преображенский в специальном комментарии для DW. (09.05.2016)

Новая "нефтегазовая война" Путина с Лукашенко, вероятно, скоро закончится. Однако политические отношения России и Беларуси продолжат ухудшаться, предупреждает политолог Иван Преображенский. (09.01.2017)

В итоге выборы прошли по сценарию белорусских властей. Всеобщий одобрямс и ни одного оппозиционера в парламенте. В отличие, надо сказать, от прошлых выборов, когда несколько умеренных критиков Лукашенко получили все же депутатские мандаты.

Кукиш Кремлю

Теперь Лукашенко показывает шиш Владимиру Путину и предупреждает, что за интеграцию России придется платить и дорого. Что бы там ни подписали 8 декабря на встрече двух президентов, не факт, что в Минске вообще собираются это соблюдать. Возможно, даже и подписывать в последний момент откажутся. Ведь и про новую конституцию, которую Лукашенко раньше активно обещал подготовить и принять побыстрее, он теперь говорит как о чем-то далеком и необязательном.

Похоже, белорусский лидер считает, что в следующем году переизберется президентом еще до конца лета, и Москва не сможет ему помешать. А тогда китайские кредиты и заигрывание в ЕС и США помогут окончательно сбросить ярмо экономической и политической зависимости от России.

Вопрос только в том, согласны ли с ним в Кремле. И если нет, то как отреагируют на такую активность со стороны Беларуси. Украинский сценарий остается угрожающим напоминанием о готовности российских властей применять против бывших союзников силу, когда что-то идет не по плану.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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