Комментарий: Землетрясение в Баварии

На земельных выборах в Баварии Христианско-социальный союз (ХСС) - партнер канцлера Меркель по коалиции - потерпел историческое поражение. Это не останется без последствий, считает Розалия Романец.
Эти выборы изменят многое, и не только в Баварии. Стратегия, которую Христианско-социальный союз (ХСС) успешно применял на протяжении десятилетий, а именно - уверенно позиционировал себя перед избирателями в качестве христианской, консервативной и в то же время социально ответственной партии - больше не работает. Падение с 48 процентов голосов, полученных на прошлых выборах в баварский ландтаг, до 37 процентов на нынешних выборах - это невозможно приукрасить. Это историческое поражение.
Прежде всего следует отметить, что фиаско партии, традиционно пользовавшейся широкой поддержкой баварского электората, нельзя назвать побочным эффектом. К поражению ХСС привел вовсе не успех других политических сил. Ответственность за падение Христианско-социального союза несет руководство самого ХСС.
Неожиданный успех "зеленых"
Настоящим сюрпризом на этих выборах стал успех "зеленых". Они получили почти 19 процентов голосов, удвоив свой результат по сравнению с предыдущими выборами в Баварии, и имеют все шансы стать новой народной партией - в том числе и на федеральном уровне.
В Баварии многие избиратели ХСС перешли на сторону "зеленых" по той причине, что последние более серьезно относятся к христианским ценностям, которые проповедуют консерваторы.
Похоже, что в первую очередь об этих ценностях забыл лидер ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Многие люди, по всей видимости, не дают убедить себя в том, что страх перед исламизацией должен затмить собой здравый смысл и милосердие.
ХСС стал копировать АдГ
Еще одним победителем на земельных выборах в Баварии стала правопопулистская партия "Альтернатива для Германии". Впрочем, это никого не удивило. Вхождение АдГ в пятнадцатый из шестнадцати ландтагов ФРГ соответствует общегерманской тенденции. В том, что АдГ, вопреки опасениям, получила не 20, а "всего лишь" 10 процентов, нет ничего хорошего. В то же время это совсем необязательно говорит об усилении правых настроений среди рядовых баварцев: скорее, это результат протестного голосования и промахов ХСС.
Самой большой ошибкой ХСС стало нарушение табу на правом фланге. Баварская партия десятилетиями следовала заповедям своего основоположника Франца-Йозефа Штрауса (Franz-Josef Strauß) и не позволяла ни одной консервативной силе занять место справа от себя. Это имело значение даже на федеральном уровне: в блоке ХДС/ХСС именно Христианско-социальный союз выполнял политическую функцию в качестве более консервативной силы.
Этот принцип действовал на протяжении десятилетий - вплоть до 2018 года, когда лидеры баварской партии запаниковали и начали копировать политику АдГ. Когда стало понятно, что это ошибка, председатель ХСС - всезнайка и объявленный противник канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel)- уже успел наломать слишком много дров. Господин Зеехофер, вы просчитались! Сегодня вы проиграли и вы несете ответственность за поражение.
Землетрясение в Баварии достигло Берлина
Результатом выпадов Зеехофера стала эрозия всего блока ХДС/ХСС, не говоря уже о драме Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Уровень доверия к социал-демократам в Баварии упал с 20 до 10 процентов: кризис в их рядах стал еще более заметным. Если партия, входящая в правительственную коалицию в Берлине, переживает столь резкое падение на важнейших выборах в ландтаг, это вряд ли останется без последствий.
СДПГ по-прежнему не удается выйти из роли ведомых. Социал-демократы должны сохранять спокойствие и набирать очки благодаря своей собственной политике - впрочем, это легче сказать, чем сделать. Руководство партии сталкивается с большим сопротивлением в своих рядах - со стороны тех, кто требует выхода СДПГ из "большой коалиции". Так что, похоже, что без трений и споров нельзя будет обойтись не только внутри социал-демократов, но и на уровне правительства.
Сейчас в Германии ждут результатов выборов в следующий ландтаг, которые пройдут через две недели в Гессене. Для правящих партий они могут стать судьбоносными. В случае если и союз ХДС/ХСС, и СДПГ понесут тяжелые потери, то совсем скоро коалиция может основательно зашататься. А всего через несколько недель Меркель должны переизбирать на пост председателя ХДС. Земельные выборы в Баварии никоим образом не помогли ей укрепить свои позиции - как и позиции правящей коалиции.
Автор: Розалия Романец, обозреватель DW
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