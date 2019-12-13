Комментарий: Зеленский набрасывает удавку на СМИ

Продолжающееся вторую неделю публичное обсуждение законопроекта о дезинформации, подготовленного министерством культуры, свидетельствует о полном его неприятии журналистским сообществом. Инициативы команды Владимира Зеленского угрожают не только СМИ, но и в целом свободе слова в стране. В условиях существования "ручных" и коррумпированных судов в Украине возникла угроза введения тотальной цензуры и разделения журналистов на своих и чужих. Очевидно, у Зеленского, получившего за год практически всю власть в стране, осталась еще одна не взятая "высота" - СМИ.

Взаимная нелюбовь

Отношения Владимира Зеленского с масс-медиа не задались с самого начала. Во время президентской кампании художественный руководитель "Студии Квартал-95" всячески избегал журналистов и игнорировал предвыборные дебаты, предпочитая им активную деятельность в соцсетях и появления на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского. Чуть позже, уже после победы на выборах, от имени команды президента Зеленского глава его канцелярии Андрей Богдан и вовсе заявил: для общения с народом им не нужны журналисты. Мол, медиа - это лишнее звено при новой власти.

Сергей Руденко

Эта бравада президентских соратников очень быстро сменилась желанием взять под контроль медиа-ресурсы. Да-да, именно те самые СМИ, которые команда Зеленского еще полгода назад даже не замечала. В ответ на недоумение журналистов по поводу того, что президент отказывается с ними общаться, неизменно звучало: "Да кто вы вообще такие? Что вы можете сказать человеку, имеющему поддержку 73% голосов избирателей?". Звучало практически до тех пор, пока нынешняя политическая команда - президент, парламентское большинство и правительство - не стали чуть ли не ежедневно совершать прокол за проколом. Естественно, представители "Зе"-команды тут же стали главными "героями" украинских СМИ.

Самое позднее в этот момент президентской команде стоило бы остановиться и подумать о складывающихся взаимоотношениях с журналистами. Но нимб из "73 процентов" по-прежнему мешал властям объективно воспринимать реальность, и они шаг за шагом продолжали набивать коммуникационные шишки. Не помог даже многочасовой марафон-общение Зеленского с журналистами. Отсутствие честного диалога с представителями прессы и надменное отношение пресс-секретаря Зеленского к журналистам завело власть в тупик в отношениях со СМИ. Коммуникационные провалы команда Зеленского решила компенсировать, изменив законодательство для СМИ, которое может завести еще в больший тупик не только президента и его соратников, но и всю страну.

Уполномоченный цензор, "правильные" и "неправильные" журналисты

Как говорят инициаторы нового закона о дезинформации, разработанного Минкультом и поданного на рассмотрение общественности, поводом для его появления стала российская агрессия и необходимость защитить отечественное информационное пространство от вражеских фейков. О том, что украинское правовое поле вполне позволяет делать это и сейчас, инициаторы закона умолчали. И не удивительно. Ведь цель у законопроекта иная - максимально сосредоточить в своих руках рычаги влияния на украинские СМИ и журналистов. В этом убеждено большинство представителей масс-медиа.

По мысли авторов антифейкового закона, за медиа-пространством будет следить Уполномоченный по информации, назначенный правительством. Именно он должен будет выявлять дезинформацию в СМИ и требовать ее опровержения, в том числе, через суд, запрашивать данные о владельцах не только медиа-изданий, но и, например, анонимных телеграмм-каналов, блокировать веб-страницы и мессенджеры, распространяющие фейки. Глава Минкульта уверяет: все это будет делаться исключительно по закону и с участием суда. Привлечение судов в нынешней ситуации беспокоит особенно. Украинские суды по-прежнему зависят от власти и денег. И это вызывает большое сомнение в том, что они встанут на защиту интересов СМИ.

Не менее феерические новшества ожидают и журналистов. Закон предусматривает появление в стране Ассоциации профессиональных журналистов - некого подобия профсоюза. У представителей этого объединения будет ряд привилегий: единая пресс-карта, аккредитация во все органы власти, специальная процедура следствия по заведенным в их отношении уголовным делам, право на 36-дневный отпуск за счет работодателя и даже похороны за его же счет в случае гибели во время исполнения служебных обязанностей. Если журналист не будет "сертифицирован" ассоциацией, аккредитации в Офис президента или кабинет министров ему получить не удастся. Иными словами, определять, кто в Украине является журналистом, а кто - нет, будет не читатель и работодатель, а Ассоциация профессиональных журналистов. На вопрос - с какой стати, четкого ответа пока никто не дал.

Зеленский идет путем Путина?

В соответствии с законопроектом Минкульта, любой факт может быть определен как дезинформация. Это право будет принадлежать Уполномоченному по вопросам информации. Распространение фейков при условии добровольного опровержения, начиная с третьего нарушения в течение одного года, может караться штрафом в размере 1000 минимальных зарплат (4,7 млн гривен) за каждый случай нарушения. При этом отказ от добровольного опровержения повлечет за собой штраф в 2000 минимальных зарплат (9,4 млн гривен) за каждый случай. Определены и случаи тюремного заключения от 2 до 7 лет - за финансирование дезинформации, создание "ботоферм" или специально созданных фейковых аккаунтов.

Все это в итоге может привести к закрытию всех СМИ, неугодных команде Зеленского, и к тотальному контролю за всеми, кто распространяет любую информацию. Кто-то может сказать, что подобные страхи беспочвенны. Я убежден, что нечто подобное говорили и в 2000-х годах, когда сходные процессы происходили в России. Команда Зеленского, похоже, решила пойти по тому же пути. Но в отличие от РФ, украинское общество пережило два Майдана и войну на востоке. Так что вряд ли кто-то позволит Владимиру Зеленскому так просто растоптать право говорить и быть услышанными, которое было отвоевано кровью и сотнями смертей. И нынешний президент Украины должен это понимать. У него еще есть время - законопроект о дезинформации должны внести на рассмотрение Верховной рады в марте.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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