Комментарий: Зачем кум Путина возвращается в украинскую политику?

Виктор Медведчук пытается легализовать свой статус в украинской политике. Пока он всего лишь переговорщик. Для амбициозного кума Путина этого мало, считает Сергей Руденко.
Виктор Медведчук возвращается в украинскую публичную политику. В последние четыре года, пребывая в статусе переговорщика с Россией, экс-глава президентской администрации избегал лишнего внимания. Хотя все понимали, что устами Медведчука в Украине говорит хозяин Кремля. За политическими кулисами он был и остается в числе тех, кто решает судьбу украинского государства. Но, судя по всему, этого Медведчуку мало - он хочет подтверждения своего статуса самими украинцами.
Кум королю и премьер-министру
За плечами 64-летнего юриста Виктора Медведчука - опыт создания большого частного бизнеса, построение социал-демократической партии, вице-спикерство и руководство администрацией президента. О том, кем на самом деле является Виктор Владимирович, в кулуарах слагают легенды. Кто-то называет его инициатором введения в начале 2000-х цензуры в прессе, кто-то считает его "серым кардиналом" украинской политики. А на записях майора Мельниченко голоса похожие на голоса тогдашних главы СБУ Леонида Деркача и президента Украины Леонида Кучмы рассуждают о том, был ли Медведчук агентом КГБ "Соколовским".
За 25 лет пребывания в политике Медведчук зарекомендовал себямастером закулисных игр. Он был и остается типичным "решалой". Раньше он выполнял эту роль между украинскими политиками и финансово-политическими группами. Теперь он - посланник Украины на переговорах с Путиным и хозяина Кремля на переговорах с Порошенко. Его статус, влияние и могущество вновь окутано мифами и легендами. И понять, что правда, а что ложь, очень трудно.
Сам Виктор Владимирович иронично замечает: все, что о нем говорят - ложь, а особо рьяных он заставляет извиняться перед ним через суд. Правда, после слов о причастности Медведчука к КГБ, суда не было. И жаль. По крайней мере, это помогло бы прояснить мотивы его давней дружбы с Владимиром Путиным. Нынешний президент России, в 2004 году крестил младшую дочь Медведчука - Дарью, а крестной мамой ребенка стала жена Дмитрия Медведева - Светлана. С тех пор Виктор Владимирович не единожды демонстрировал свое особое отношение к Путину. Таким оно остается и теперь, когда Россия рвет на части Украину.
Адвокат Стуса и танцы со звездами
Заявление Медведчука о возвращении в большую украинскую политику - в партию "За жизнь" по времени совпало еще с двумя скандалами, связанными с ним. Первый касается его роли адвоката в процессе по делу известного украинского поэта Василия Стуса. Второй - участия его супруги, телеведущей Оксаны Марченко в популярном телевизионном шоу "Танцы со звездами".
Во время съемок фильма "Стус" об известном украинском поэте, погибшем в 1985 году в советском лагере, который был осужден за антисоветскую пропаганду и агитацию, исчез эпизод с Виктором Медведчуком. Создатели кинокартины якобы не стали снимать сцену с адвокатом из-за давления со стороны Виктора Владимировича. После того, как об этом стало известно публично, и разразился скандал, Медведчука вернули в фильм. На что кум Путина ничтоже сумняшеся заявил: если в кинокартине будет не та правда, на которую он рассчитывает, он через суд будет требовать запрета фильма.
Подразнить публику решила и супруга Виктора Владимировича - Оксана Марченко. Против ее участия в "Танцах со звездами" выступил коллектив информационной службы "ТСН" на телеканале "1+1", который готовит шоу. Причина - откровенно пророссийская позиция жены Медведчука и самого Виктора Владимировича. Марченко заявила, что не собирается из-за протестов журналистов отказываться от шоу. Похоже, для нее это - не только шанс побороться за статус лучшей танцовщицы шоу, но и способ поддержать мужа на пути к возвращению в украинскую политику.
Громоотвод для Порошенко
Виктор Медведчук владеет очень редким даром - вызывать раздражение у избирателей. Так было во времена Кучмы, Ющенко, так остается и при президенте Порошенко. Вот вроде бы он - умный, начитанный, опытный, богатый, а вот доверия не вызывает. Было бы иначе, Медведчук давно бы пошел в президенты. Правда, и сейчас, без особых политических перспектив, он может баллотироваться на президентских выборах 2019 года. Например, для того, чтобы аккумулировать на себе весь негатив, направленный против Порошенко. Или же, выступить в роли "пугала". Помните выборы 1996 года в России под лозунгом "Голосуй, или проиграешь!"? Вот Медведчук может стать украинским Зюгановым. Вполне.
Как бы то ни было, но кум Путина пытается легализовать свой статус в украинской политике. Ведь сейчас он кто? Переговорщик с неопределенным статусом. Да, влиятельный. Да, богатый. Но в Украине он - просто лидер общественного движения "Украинский выбор" и кум хозяина Кремля. И все. Амбициозному Медведчуку этого мало. Он хочет играть в большую политику с серьезным статусом. Например, премьер-министра или же спикера парламента. Для этого он, как говорят, пытается скупать информационные телеканалы и вкладываться в политику.
Чем закончится очередной поход Виктора Медведчука в украинскую политику, сказать сложно. Его связывают еще с двумя одиозными личностями украинской политики - Владимиром Рубаном и Надеждой Савченко, которых обвиняют в подготовке государственного переворота. Вероятно, будущее Медведчука будет зависеть и от судебного процесса по делу двух упомянутых обвиняемых. По крайней мере, очевидно, что одного статуса кума Путина недостаточно для того, чтобы войти в украинскую политику. Даже если Владимир Владимирович и приложит к этому максимум усилий.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко
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