Комментарий: Запертые по домам россияне осваивают цифровой протест

Лишенные возможности высказываться на выборах и на митингах, россияне пробуют проводить цифровые акции протеста. Александр Плющев размышляет о том, стоит ли воспринимать эти попытки всерьез.
Мечта многих россиян сбылась - на митинги теперь можно выходить, не вставая с дивана. То, что еще вчера было расхожей шуткой, сегодня - часть общественно-политической действительности: люди, лишенные возможности выходить на улицу в любом смысле этого слова, с видимым удовольствием собираются онлайн на популярных картографических сервисах и, как могут, выражают свое отношение к текущей ситуации в стране.
Виртуальные протесты - Ростов-папа
Новый вид активности родом из Ростова-на-Дону, где власти, борясь с коронавирусом, ввели пропуска и пригнали людей получать их в несколько пунктов выдачи, устроив предсказуемые столпотворения. Негодующие ростовские пользователи Яндекс.Карт стали массово оставлять сообщения с помощью опции "Разговорчики", и через некоторое время вопрос с пропусками утрясли, но опыт ростовчан подхватили жители других городов. Через несколько часов виртуальными митингами были охвачены многие российские города.
Яндекс, на картах которого и зародился новый вид политической активности, моментально стал с ней бороться. Хотя раньше "Разговорчики" мало кого волновали: проезжая по московским пробкам, можно было вдоволь начитаться не только досужей болтовни, но и реплик в стиле антиправительственного митинга. Несмотря на то, что такие высказывания действительно противоречат правилам пользования сервисом, они в последние годы практически никогда не удалялись, спокойно проживая отведенный им сервисом срок.
В виртуальных митингах приняли участие не так уж много людей в абсолютных цифрах. В целом по стране это даже не десятки, а всего лишь тысячи людей (хотя временами в "Разговорчиках" могут появляться тысячи сообщений в минуту), но скриншоты выглядели впечатляюще, моментально распространяясь в СМИ и соцсетях на огромную аудиторию.
"Эффект Стрейзанд"
Теперь борьба идет нешуточная: уничтожаются не только записи, не относящиеся к дорожно-транспортной или картографической тематике, но и введен запрет на оставление комментариев в удаленных от пользователя точках. Так, я со своей окраины еще утром 20 апреля мог оставить комментарий где-нибудь рядом с Кремлем, а теперь - лишь в пределах нескольких улиц. Нет никаких сомнений, что аналогичные, если не более жесткие меры примет и другой популярный, особенно в регионах, картографический сервис - 2ГИС, в котором также начались виртуальные протесты.
Кто знает, возможно, если бы в самом Яндексе не отнеслись к митингам в "Разговорчиках" настолько серьезно, они бы сошли на нет сами собой, тем более, что новостей, способных затмить скопища отметок на мобильных картах, было в этот день хоть отбавляй. Но компания, которая отлично знает, что такое "эффект Стрейзанд" (феномен, выражающийся в том, что попытка изъять определенную информацию из публичного доступа ведет лишь к ее более широкому распространению. - Ред.), особенно при таком количестве активных и продвинутых пользователей как у нее, поступила наоборот. Либо - пытаясь угодить властям, либо - получив от них соответствующее указание или хотя бы намек.
Отдельного упоминания стоит и тот факт, что в данном случае не сработала вся строившаяся последние два десятка лет экспертиза государства в виртуальной сфере. На любой площадке - от древних форумов до Telegram - любая нелояльность всегда гасилась и забивалась проправительственной активностью, а уж чем она обеспечивалась - специальными бригадами пользователей или ботнетами - не важно. Но на "Разговорчики" среагировать не успели.
Подозрительные разговорчики
"Разговорчики", как писали коллеги из издания "Проект", не нравятся Кремлю давно и в связи с этим сервис начинали модерировать и даже поговаривали, что вот-вот закроют, как раз из-за всякой фронды. Однако в последние годы каких-то массовых жалоб от пользователей на этот счет не поступало: за всеми рассредоточенными репликами не уследишь, да и какая от них угроза, если они разбросаны по разным уголкам карты. Другое дело, если собираются все вместе, да еще и не в самый приятный для властей момент.
Казалось, угрозы ждать неоткуда: карантинные мероприятия практически свели на нет любую уличную активность, и так заглохшую после разгрома московских протестов. Но протестная активность будто бы ждала повода солидарно "уйти на удаленку", и объявленная властями повышенная готовность пришлась как нельзя кстати.
Лишенные возможности хоть как-то влиять на происходящее - в ходе выборов или прямыми требованиями к властям - пользователи, многие из которых теперь еще и лишены права покидать без пропуска свои дома, канализируют всю свою энергию онлайн, играя в кошки-мышки с модераторами. Как обстоят с этим дела прямо сейчас, вы можете посмотреть с помощью сервиса, агрегирующего все "Разговорчики".
Цифровое сопротивление в России
Нафонестремительно ухудшающейся социально-экономической конъюнктуры даже виртуальный протест должен беспокоить власти. А уж если он по времени совпадает с реальным - я про выступления в Северной Осетии - тем более. Можно сколько угодно шутить про диванные войска, но вряд ли стоит недооценивать эту силу. Достаточно вспомнить, что как раз на эти дни пришлась вторая годовщина со дня начала блокировки мессенджера Telegram в России. Он продолжает успешно работать во многом благодаря поддержке пользователей, зародившемуся тогда цифровому сопротивлению.
Завсимость государства от цифровых технологий постоянно увеличивается, и нелояльность населения может дорого обойтись. Если пользователи почувствуют, что их солидарные действия онлайн могут на что-то повлиять, их будет довольно трудно остановить. С другой стороны, если бы у власти находились люди расчетливые, то они могли бы попытаться направить протест в виртуальное русло, выпустить пар в цифровой свисток. Но вряд ли стоит ожидать в нынешней ситуации столь тонкой игры с политическими противниками.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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