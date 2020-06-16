Комментарий: Западу надо просто потерпеть до выборов президента в США

Все это мы так или иначе уже слышали. И упреки в том, что Германия, мол, задолжала по взносам в НАТО. И подозрения, что она как-то умудряется обсчитывать Америку посредством своих экспортных успехов. Ругань в адрес Берлина - вздор и политическая наглость. Но таков уж этот американский президент - правду он даже в упор не хочет видеть.

Мы уже предостаточно признавали, что в минувшие десятилетия тратили слишком мало на оборону. Ясно также, что это связано с немецкой историей. Впрочем, понимая, что на пацифизме далеко не уедешь, Германия в последнее время постоянно увеличивает расходы на оборону. Но деньги надо тратить с умом и не разбрасываться ими, закупая без разбора американские вооружения. Хотя именно такой вариант больше всего пришелся бы Дональду Трампу по душе.

Театр абсурда под названием "Расходы на оборону"

Но если теперь уже в который раз Трамп начинает нести чушь о взносах в НАТО, по которым за Берлин якобы отдуваются США, то это чистой виды предвыборная борьба. Трамп пытается всего лишь отвлечь внимание от провала его политики по борьбе с коронавирусом. Точнее, от отсутствия такой политики. Более 100 000 американцев умерли от COVID-19, отмена ограничений явно преждевременна, а брифинги в Белом доме во время кризиса были просто абсурдом. Хотите продолжения спектакля?

Барбара Везель

Представление о выводе американских войск из Германии - в самый раз. И вряд ли кого-нибудь удивит, что эта гениальная мысль осенила президента, судя по всему, не без помощи бывшего после в ФРГ и признанного ненавистника Германии Ричарда Гренелла. Его пагубная деятельность в Берлине была свидетельством его взглядов. Возможно, этот популистский вздор подействует на сторонников Трампа, которые несмотря на все опровержения хотят верить басням их президента.

Одна из них о том, что США каким-то образом стали жертвой неких темных сил, ополчившихся на Вашингтон. И главный злодей сидит в Берлине. Это, кстати, не удивительно: демократии ему вообще не по нраву, больше по душе - диктаторы. Он любит иметь дело с Путиным, Эрдоганом и Ким Чен Ыном. К китайскому лидеру Си Цзиньпину он испытывает, похоже, больше симпатий, чем к Ангеле Меркель (Angela Merkel).

Только зависть и обида

Постоянные угрозы ввести торговые санкции уже изрядно надоели. Если Дональд Трамп считает, что США мало экспортируют, то американской промышленности надо просто позаботиться о том, чтобы производить товары получше. К тому же в своих тирадах он никогда не упоминает доминирующие на мировой рынке компании Google, Apple, Microsoft и Amazon. А то, что товары других фирм не находят спроса, означает, что они не конкурентоспособны. Американские продукты питания? Спасибо, не надо. Ешьте сами ваших обработанных хлором цыплят и генно-модифицированную кукурузу. Или продавайте их впредь британцам. Они теперь вроде не такие привередливые.

Но почему Германия должна покупать в США - за тридевять земель - дорогой сланцевый газ, когда его можно получить по соседству? Надо, правда, признать: сделку с Россией заключали тогда, когда еще верили в возможность партнерства с этой страной. Но имеет ли смысл отказываться от почти готового газопровода "Северный поток-2" не из геополитических соображений, а только потому, что этого хочет Трамп?

Предвыборная борьба превыше всего

Всем известны рациональные аргументы - и против вывода американских войск из Германии, и в пользу самостоятельных решений в вопросах энергоснабжения, и против штрафных пошлин на французские вина и немецкие автомобили. Все, что мы еще услышим в ближайшие месяцы из Вашингтона, будет приступами эмоционально неуравновешенного президента или залпами предвыборной борьбы.

Не стоит ставить под сомнение надежность такого союзника, как США, а тем более подыскивать дипломатические ответы на выпады президента. Надо поступать так, как это делает Ангела Меркель: просто игнорировать весь этот галдеж. Посмотрим, чем окончатся выборы в ноябре. Запад надеется, мечтает и умаляет, чтобы в Америке появился новый президент. А до тех пор нам надо просто потерпеть и не терять самообладания.

Автор: Барбара Везель, обозреватель DW

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