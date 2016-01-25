Комментарий: Задушить Кремль в объятьях у Совета Европы не получится

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили российской делегации вернуться и выступать. За пять лет сторонников возвращения россиян стало почти вдвое больше (118 депутатов), чем тех, кто считал, что ответом на аннексию Крыма должно быть хотя бы символическое наказание (62 депутата голосовали против, 10 воздержались).

Принятие изменений в регламент позволяет России участвовать уже в заседании ассамблеи 25 июня и, значит, голосовать на выборах нового генсека Совета Европы (СЕ) 26 июня. Это "выход из тупика", как говорят страсбургские "миротворцы", или триумф Кремля, как опасаются, например, украинские делегаты ассамблеи?

Умиротворение агрессора

Есть подозрение, что ПАСЕ, принимая решение по России, исходила, в первую очередь, из корпоративных интересов Совета Европы. Причин тут две. Первая - геополитическая. Россия вернула это слово в международную политику, и теперь его можно спокойно использовать, хотя еще 5 лет назад европейцы чувствовали при этом отчетливый нацистский привкус.

Иван Преображенский

Итак, Совет Европы - единственная организация, ставящая своей целью защиту прав человека, в которой наибольшим влиянием пользуется ЕС, но состоит также и Россия. С одной стороны, и это правда, такое членство хотя бы формально позволяет влиять на российские власти. Или, например, через Европейский суд по правам человека, оказывать формальную юридическую помощь российским гражданам, когда других средств защитить свои права от родного государства у них уже не остается.

С другой - сама возможность влиять именно на Россию придает смысл существованию Совета Европы. Масштабный авторитарный режим создает дополнительный авторитет и ПАСЕ. Если Москва вдруг выйдет из СЕ, как угрожали неоднократно российские официальные лица в последние пять лет, то Совет Европы стремительно съежится до региональной правозащитной организации, смысл существования которой для многих станет гораздо менее ясным.

Другая причина меркантильная, это деньги. Российский ежегодный взнос в 33 млн евро составляет более 7% от общего бюджета Совета Европы. После того, как в 2014 году на весенней сессии российскую делегацию, в наказание за аннексию Крыма, лишили голоса, Москва постепенно сокращала свои взносы, пока, наконец, вовсе не прекратила их платить.

Цель у этого шантажа была одна - возвращение российской делегации в ПАСЕ на условиях полного восстановления в правах. Выступать и голосовать - вот чего добивался Кремль, а что его будут осуждать в каких-то декларациях и резолюциях - не важно, брань на вороту не виснет. Этот вариант Москва в итоге и продавила.

Право на помилование

Надо понимать, что в России было немало сил, которые добивались от ПАСЕ именно такого решения вовсе не из соображений "геополитического престижа". В первую очередь, это, как ни странно, чиновники и дипломаты, которые хотели, чтобы страна оставалась важным игроком в системе международных отношений, а не оказалась в системной изоляции. Они работали на это решение изнутри, противостоя тем, кто кричал, что мы не позволим лезть в наши дела всяким там европейским правозащитникам.

Вторая группа, чья позиция для решения ПАСЕ была куда важнее, это российские правозащитники. Все крупные организации, за исключением "Мемориала", настаивали на том, что россиянам необходимо сохранить право обращаться в ЕСПЧ для защиты своих прав. Кроме того, членство в Совете Европы удерживает страну от восстановления смертной казни. Угроза же выхода из СЕ со стороны Кремля, по их мнению, была вполне реальна.

Понятно, что политзаключенные не выйдут на свободу после возвращения российской делегации в ПАСЕ, власти не начнут разрешать митинги и не прекратят подавлять политическую оппозицию. Но у россиян хотя бы сохраниться право со временем доказать, что осудили их незаконно, и даже получить из российского бюджета компенсацию по решению ЕСПЧ.

Компромисс или капитуляция?

Очевидно, что, с точки зрения защиты прав человека, решение ПАСЕ имеет свои плюсы. Однако пытаться смотреть на этот вопрос вне политического контекста бессмысленно. В конечно итоге, Кремль будет прав, когда неизбежно посчитает случившееся своей победой и продолжит давить на Европу при помощи шантажа и угроз.

Многие теперь опасаются, что отмена внутренних санкций в ПАСЕ - это лишь первый шаг, и дальше Евросоюз начнет постепенно отменять гораздо более существенные экономические санкции против России. Некоторые коллеги даже считают, что это первый шаг к новой войне с Украиной.

Мне кажется это пока преувеличением. Однако очевидно, что вряд ли стоит договариваться с террористом, убеждая его соблюдать права заложников (в данном случае - самих россиян и украинцев) в обмен на его право свободно озвучить свои требования. История показывает, что умиротворение агрессора обычно до добра не доводит.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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