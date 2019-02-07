Комментарий: Европа должна сохранить контроль над энергобезопасностью

В настоящее время более десятка европейских стран покрывают свои потребности в природном газе за счет России более чем на 75 процентов. Это делает союзников и партнеров США уязвимыми, поскольку Москва может по собственной прихоти отключить им газ. Президент России Владимир Путин уже неоднократно демонстрировал готовность использовать российский газ в качестве оружия, заблокировав поставки топлива соседним странам в 2006, 2009, 2014 и совсем недавно - в марте прошлого года.

Зависимость Европейского Союза от российского газа представляет собой риски для Европы и Запада в целом, делая всех нас менее защищенными. "Северный поток-2" лишь усилит подверженность Европы российской тактике шантажа в сфере энергетики. Европа должна сохранить контроль над своей энергетической безопасностью.

Обуздать влияние Москвы

Не обольщайтесь: "Северный поток-2" принесет отнюдь не только российский газ. По дну Балтийского моря в Европу потечет также российское влияние, и газопровод позволит Москве еще сильнее подрывать суверенитет и стабильность Украины.

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл

В обмен Европа будет ежегодно посылать в Москву миллиарды евро, косвенно финансируя российскую военную агрессию в таких местах, как Украина и Сирия. Эти деньги также пойдут на финансирование российских фабрик троллей и дезинформации, направленных против демократических институтов в Европе и Соединенных Штатах. Завершение строительства "Северного потока-2" и наращивание импорта российского газа в Европу будет содействовать дальнейшему росту российской агрессии по всему континенту.

Мы должны привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия. 24 украинских моряка с ноября томятся в российской тюрьме за проход через Керченский пролив - водный путь, на судоходство по которому они имеют законное право. В то время, когда Россия внимательно следит за нашей реакцией, позволять дальнейшее строительство "Северного потока-2" - значит отправлять совершенно неправильный сигнал.

Посол США в Дании Карла Сэндс

Немцам и другим следует принять во внимание обеспокоенность, выражаемую их соседями. Европейская позиция по "Северному потоку-2" однозначна: более половины стран-членов ЕС публично выступают против "Северного потока-2", а Европейский парламент обозначил свое негативное отношение к проекту, приняв 12 декабря резолюцию, призывающую к его отмене и осудив его как "политический проект, представляющий собой угрозу для европейской энергетической безопасности". В Дании правительство, повинуясь правильному инстинкту, решило тщательно пересмотреть последствия данного проекта в сфере внешней политики и безопасности. Заявление министра иностранных дел Андерса Самуэльсена о том, что российская агрессия затрудняет аргументацию в пользу прокладки российского трубопровода в датских водах, достойно похвалы.

В то же время другие корыстно проталкивают версию о том, что остановить "Северный поток-2" уже невозможно. Но это отнюдь не так. Трубопровод далек от завершения, а его запуск - еще дальше. У Европы еще есть время принять решение и остановить этот проект, но времени остается все меньше.

Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд

Евросоюзу необходим новый подход

Евросоюзу следует пересмотреть газовую директиву Третьего энергетического пакета, с тем чтобы законы ЕС распространялись и на такие проекты, как "Северный поток-2". С какой стати позволять таким неевропейским компаниям, как "Газпром", искажать принципы конкуренции на газовом рынке Европы и при этом предъявлять к ним менее высокие требования, чем к компаниям из ЕС? Пересмотр этой директивы пойдет на пользу всем европейцам, увеличив прозрачность, усилив энергобезопасность Европы и улучшив практику ведения бизнеса с неевропейскими поставщиками газа в Европу.

Европейский парламент и Европейская комиссия поддерживают эти коррективы. Большинство стран-членов Европейского Совета также поддерживают их. Однако поддержка со стороны Германии и других ключевых стран, таких как Франция, будет иметь критически важное значение для введения этих корректив в силу.

Распрощаться с "Северным потоком-2 будет непросто, но поступать правильно зачастую также нелегко. Любые потери, понесенные в результате прекращения данного проекта, окупятся ростом энергетической безопасности по всему континенту. Неужели Европа действительно хочет усилить свою зависимость от страны, которая недавно задействовала химическое оружие, пытаясь убить политического оппонента в Европе? От страны, которая вторглась и незаконно аннексировала территорию суверенного государства? От страны, которая сбила малайзийский самолет MH17 над Украиной, убив при этом 298 безвинных гражданских лиц?

Европейским столицам следует продемонстрировать, что они солидарны с Украиной, охраняют энергетические интересы своих народов и распрощаться с этим непродуманным проектом. Европе не следует с готовностью передавать контроль над своей энергетической безопасностью противнику. Отмена проекта пошлет четкий сигнал о том, что Москва не останется безнаказанной за агрессию против своих соседей и вмешательство в дела наших демократий.

Авторы: послы Соединенных Штатов Америки в Германии, Дании и Европейском Союзе Ричард Гренелл, Карла Сэндс и Гордон Сондленд

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