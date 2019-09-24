 Комментарий: Допинг лишает Россию чемпионов | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 25.09.2019

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Мнения

Комментарий: Допинг лишает Россию чемпионов

Скандалы вокруг допинг-контроля в России продолжаются. У властей нет политической воли, чтобы восстановить доверие международного спортивного сообщества, констатирует Иван Преображенский.

Флаг России над плакатом с олимпийскими кольцами

У России есть три недели, чтобы защитить своих спортсменов и болельщиков и сохранить для национальной сборной шанс на участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Именно такой срок определило для российских спортивных чиновников Всемирное антидопинговое агентство (WADA), потребовав развеять сомнения в подлинности некоторых сведений в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), которые Россия в начале года передала агентству.

В Кремле, однако, делают вид, что все нормально, и заявляют, что отстранение от Олимпиады в Токио российской сборной не грозит, чем вызывают раздражение у спортсменов, которые начинают угрожать отъездом тренироваться за границу.

Российский спор должен вернуть доверие к себе

Первое, что стоит отметить - речь не идет о каких-то новых скандалах или данных. WADA все еще пытается разобраться с тем, что происходило в 2012-2015 годы и за что российскую сборную уже один раз, на зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году, лишили права выступать под национальным флагом. Кроме того, многие спортсмены из РФ, заподозренные в применении допинга, были отстранены от участия в международных соревнованиях на годы, карьера некоторых фактически была завершена.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Чтобы вернуться в большой международный спорт, Россия должна была вернуть доверие к себе. Для этого, как казалось, была полностью перезапущена национальная система борьбы с допингом, под международным присмотром создано новое отечественное антидопинговое агентство РУСАДА, формально независимое от государства.

Однако пока спортсмены думали о том, как они вернут доверие зарубежных коллег и смогут вновь защищать честь России под национальным флагом на международных состязаниях, чиновники и правоохранительные органы заняты были, судя по претензиям WADA, все тем же сокрытием старых грехов. Во Всемирном антидопинговом агентстве подозревают, что данные московской антидопинговой лаборатории, которые находились в распоряжении российского Следственного комитета (тот расследовал уголовное дело против экс-директора лаборатории и информатора WADA Григория Родченкова), были изменены.

Если российские власти не смогут в течение трех недель доказать, что это обычные технические ошибки и новых фальсификаций допинговых проб вовсе не было, то станет понятно, что чиновникам наплевать на будущее российского спорта и престиж страны. Их задача - спасти собственную репутацию и репутацию коллег из спецслужб, которые могут оказаться под судом, если Всемирное антидопинговое агентство сумеет довести расследование возможных российских махинаций до конца.

Самый суровый спорт в мире

Российским спортсменам и без дополнительных проблем приходится несладко. Жесткие тренировки, отказ от личной жизни и семьи. Как недавно рассказала, в частности, бывшая российская (с декабря 2008 года словацкая) биатлонистка Анастасия Кузьмина, она в свое время вынуждена была уехать из РФ, потому тренерский штаб намерен был определять даже сроки грудного вскармливания ее ребенка.

Теперь же ситуация более критичная. Опираясь на претензии WADA, Международная ассоциация атлетических федераций (IAAF) в очередной раз отказалась восстановить статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), а значит, и допустить российскую сборную к участию в октябрьском чемпионате мира по легкой атлетике. Не исключено, что следующий шаг - запрет на участие в Олимпиаде.

Контекст

IAAF нашла подтверждение сведениям о том, что отстраненные российские тренеры продолжают работать со спортсменами. В WADA обнаружили, что часть информации о положительных допинг-пробах была удалена (23.09.2019)

Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных московской лаборатории, заявил председатель iNADO. Ее подозревают в манипуляции, сообщил ранее журналист Хайо Зеппельт. (22.09.2019)

Президент DOSB Хёрман полагает, что в ряде стран могут существовать аналогичные систематические нарушения антидопингового кодекса. В интервью dpa он раскритиковал также действия WADA. (07.09.2016)

Россия, прощенная WADA авансом, выставила ее на посмешище. В Москве и не думают раскаиваться за скандал с допингом. Это не должно остаться безнаказанным, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (09.01.2019)

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

Но для любого спортсмена - это главный турнир. Отказаться от него - почти как поставить крест на всей своей карьере. Неудивительно, что потенциальные чемпионы, вроде прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, начинают говорить о возможности отъезда из страны и отказа от сотрудничества с российскими чиновниками в защите своих прав на участие в Олимпиаде.

Наказать виновных в допинговых скандалах в России

Можно тут, конечно, рассуждать о том, как богата талантами Россия. Мол уедет несколько спортсменов - с нас не убудет, новых воспитаем. Но это псевдопатриотический бред. В реальности россияне лишатся как возможности гордиться за победы своих соотечественников, так и лишний раз докажут тогда всему миру, что сохранить коррупцию нашему правящему классу важнее, чем даже завоевать всемирное признание.

Глава РУСАДА Юрий Ганус прав, когда говорит, что министр спорта Павел Колобков и другие высшие чиновники должны ответить на вопросы WADA по антидобинговой базе московской лаборатории и главное - "определить тех лиц, кто причастен к ее модификациям, если таковые были". В последнем случае эти люди должны быть отстранены, наконец, от работы и отданы под суд.

Но российская реальность такова, что настоящее расследование допинговых махинаций может привести на самый верх властной иерархии, до самых верхушек Кремля. Неудивительно, что многим чиновникам кажется, что проще пожертвовать Олимпиадой и спортсменами, а также лишить россиян этого зрелища.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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