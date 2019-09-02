 Комментарий: Для чего России нужна правда о Беслане | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.09.2019

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Россия

Комментарий: Для чего России нужна правда о Беслане

15 лет назад российское общество проглотило ложь и недомолвки Кремля после теракта в Северной Осетии. И оно еще само не до конца осознало последствия этого, считает Константин Эггерт.

На месте бесланской трагедии (фото из архива)

На месте бесланской трагедии (фото из архива)

Если вдуматься, то такая трагедия не должна стираться из национальной памяти десятилетиями. Руководство страны обязано каждый год 3 сентября приезжать в осетинский город Беслан и стоять в скорби перед монументом 186 детям, погибшим в адском сентябре 2004 года, и еще 147 взрослым, включая спасателей, которые тоже погибли.

Загадки Дубровки и Беслана

Но нет, не ездят. В пятнадцатую годовщину тех жутких событий Владимир Путин не посетит Беслан. Память об этом событии поддерживают прежде всего сами жители города и активисты, проводящие акции солидарности в других городах России. По сути дела, с памятью жертв теракта в театре на Дубровке в Москве в 2002 году происходит то же самое. Когда речь заходит о государственном равнодушии к смерти граждан, Москва и обычно недолюбливающая ее провинция абсолютно равны.

В смертях безвинных всегда прежде всего виноваты террористы. Однако Дубровка и Беслан - это еще и два самых загадочных теракта в постсоветской истории России. В первом случае до сих пор не ясно, кто отдал приказ пустить в здание театра газ и почему не были готовы средства для спасения заложников от отравления им. Во втором - что вызвало взрыв, за которым последовал штурм школы, насколько профессионально этот штурм велся и не были ли жизни заложников заранее списаны со счетов ради демонстрации политической непреклонности Кремля.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Что бы ни скрывало высшее российское руководство - некомпетентность или циничное безразличие к жизням сограждан - обнародование истины явно не в его, руководства, интересах. Организация матерей Беслана годами терпела обвинения чуть ли не в пособничестве терроризму и упорно добивалась, но так и не добилась правды от властей. И хотя формально дело о теракте остается открытым, мало кто сомневается - при нынешнем политическом режиме ничего узнать не удастся. Кремлевские еще тогда мобилизовали всех, включая их карманный тотем гуманизма в лице врача Леонида Рошаля, чтобы сначала напустить как можно больше тумана, а затем развернуть масштабное уничтожение остатков хилой российской демократии. Отменили прямые выборы губернаторов (под предлогом, что так, дескать, будет безопаснее). Создали никчемную "Общественную палату" - синекуру для второсортных лакеев, фарсовую имитацию "гражданского общества". Сформировали мистический Антитеррористический комитет, который непонятно чем занимается, но, уверен, обладает необходимым аппаратом, лимузинами, мигалками и спецстоловой.

Беслан, Шиес и… Донбасс

Да, есть постоянно ходящие по краю обрыва независимые журналисты. Та же "Новая газета" в свое время накопала массу подозрительных фактов о теракте. Но нет ни независимых судей, ни реально избранных парламентариев, ни влиятельной оппозиции, ни гражданского общества - в общем, никого, кто мог бы принудить Кремль дать ответы на вопросы пятнадцатилетней давности. Тогдашнее общество, парализованное восторгом от путинского "вставания с колен" и внезапно свалившейся на него сытостью, проглотило все. А потом забыло - как всегда забывало любые издевательства власти над собой. Главный вопрос: а нужна ли сегодня еще кому-то, кроме родственников погибших, та самая правда о Беслане?

Контекст

Осужденная за акцию протеста в школе в Беслане Эмма Тагаева-Бетрозова, у которой в теракте погибла семья, рассказала DW, чего добиваются женщины комитета "Голос Беслана". (02.09.2016)

Женщин, устроивших протест в годовщину теракта в бесланской школе, суд приговорил к штрафам и общественным работам. Они оспорят решение и освидетельствуют травмы при задержании. (02.09.2016)

В Беслане проходят трехдневные траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине захвата заложников в местной школе. Занятия в школах Северной Осетии начнутся только 4 сентября. (01.09.2019)

На самом деле, нужна. Не для того, чтобы обелить террористов, а для того, чтобы впредь не было не только новых бесланов, но и шиесов, кыштымов и даже чернобылей. А также, если уж на то пошло, крымов и донбассов. "Абсолютная власть разлагает абсолютно", ­- сказал британский политик лорд Актон. Любая страна и любое общество могут стать мишенью террористов. Но только ответственная перед народом власть способна ответить на этот вызов по-настоящему. У нее не всегда может получиться: некомпетентность не является эксклюзивным свойством диктатур. Но шансов, что при демократии все сработает лучше и что людей спасут, намного больше.

Демократии и диктатуры перед лицом терроризма

В 2004 году многие вспомнили драматические кадры 1996 года - премьер-министр Виктор Черномырдин пытается спасти заложников в захваченной террористами больнице в городе Буденновск. "Шамиль Басаев, а, Шамиль Басаев! Я вас плохо слышу!" - кричал в трубку человек номер два в России перед камерами государственного телевидения. Он не боялся казаться слабым. Он пытался спасти заложников - пациентов и медиков.

И это был тот редкий случай, когда не я один задумался - неужели российская власть стала добрее и человечнее? Басаев тогда ушел и спустя восемь лет взял на себя ответственность за бесланское злодейство. Но, может быть, останься Черномырдин непреклонен, Басаев не дожил бы до 2004-го? Возможно. Но, с другой стороны, будь в 2004-м та же, пусть и несовершенная, но все же хоть какая-то прозрачность и ответственность в принятии кремлевских решений, что была в 1996-м, судьба школьников Беслана могла бы сложиться иначе. Как мне кажется, только добрая, солидарная и свободная Россия способна стать по-настоящему сильной. Жестокая, скрытная и несвободная - никогда.

3 сентября - время скорби, молчания и молитвы. Я точно знаю, что станет одним из самых главных признаков будущих перемен в России - приезд президента страны в Беслан в этот день.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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