Комментарий: Для чего России нужна правда о Беслане

Если вдуматься, то такая трагедия не должна стираться из национальной памяти десятилетиями. Руководство страны обязано каждый год 3 сентября приезжать в осетинский город Беслан и стоять в скорби перед монументом 186 детям, погибшим в адском сентябре 2004 года, и еще 147 взрослым, включая спасателей, которые тоже погибли.

Загадки Дубровки и Беслана

Но нет, не ездят. В пятнадцатую годовщину тех жутких событий Владимир Путин не посетит Беслан. Память об этом событии поддерживают прежде всего сами жители города и активисты, проводящие акции солидарности в других городах России. По сути дела, с памятью жертв теракта в театре на Дубровке в Москве в 2002 году происходит то же самое. Когда речь заходит о государственном равнодушии к смерти граждан, Москва и обычно недолюбливающая ее провинция абсолютно равны.

В смертях безвинных всегда прежде всего виноваты террористы. Однако Дубровка и Беслан - это еще и два самых загадочных теракта в постсоветской истории России. В первом случае до сих пор не ясно, кто отдал приказ пустить в здание театра газ и почему не были готовы средства для спасения заложников от отравления им. Во втором - что вызвало взрыв, за которым последовал штурм школы, насколько профессионально этот штурм велся и не были ли жизни заложников заранее списаны со счетов ради демонстрации политической непреклонности Кремля.

Константин Эггерт

Что бы ни скрывало высшее российское руководство - некомпетентность или циничное безразличие к жизням сограждан - обнародование истины явно не в его, руководства, интересах. Организация матерей Беслана годами терпела обвинения чуть ли не в пособничестве терроризму и упорно добивалась, но так и не добилась правды от властей. И хотя формально дело о теракте остается открытым, мало кто сомневается - при нынешнем политическом режиме ничего узнать не удастся. Кремлевские еще тогда мобилизовали всех, включая их карманный тотем гуманизма в лице врача Леонида Рошаля, чтобы сначала напустить как можно больше тумана, а затем развернуть масштабное уничтожение остатков хилой российской демократии. Отменили прямые выборы губернаторов (под предлогом, что так, дескать, будет безопаснее). Создали никчемную "Общественную палату" - синекуру для второсортных лакеев, фарсовую имитацию "гражданского общества". Сформировали мистический Антитеррористический комитет, который непонятно чем занимается, но, уверен, обладает необходимым аппаратом, лимузинами, мигалками и спецстоловой.

Беслан, Шиес и… Донбасс

Да, есть постоянно ходящие по краю обрыва независимые журналисты. Та же "Новая газета" в свое время накопала массу подозрительных фактов о теракте. Но нет ни независимых судей, ни реально избранных парламентариев, ни влиятельной оппозиции, ни гражданского общества - в общем, никого, кто мог бы принудить Кремль дать ответы на вопросы пятнадцатилетней давности. Тогдашнее общество, парализованное восторгом от путинского "вставания с колен" и внезапно свалившейся на него сытостью, проглотило все. А потом забыло - как всегда забывало любые издевательства власти над собой. Главный вопрос: а нужна ли сегодня еще кому-то, кроме родственников погибших, та самая правда о Беслане?

На самом деле, нужна. Не для того, чтобы обелить террористов, а для того, чтобы впредь не было не только новых бесланов, но и шиесов, кыштымов и даже чернобылей. А также, если уж на то пошло, крымов и донбассов. "Абсолютная власть разлагает абсолютно", ­- сказал британский политик лорд Актон. Любая страна и любое общество могут стать мишенью террористов. Но только ответственная перед народом власть способна ответить на этот вызов по-настоящему. У нее не всегда может получиться: некомпетентность не является эксклюзивным свойством диктатур. Но шансов, что при демократии все сработает лучше и что людей спасут, намного больше.

Демократии и диктатуры перед лицом терроризма

В 2004 году многие вспомнили драматические кадры 1996 года - премьер-министр Виктор Черномырдин пытается спасти заложников в захваченной террористами больнице в городе Буденновск. "Шамиль Басаев, а, Шамиль Басаев! Я вас плохо слышу!" - кричал в трубку человек номер два в России перед камерами государственного телевидения. Он не боялся казаться слабым. Он пытался спасти заложников - пациентов и медиков.

И это был тот редкий случай, когда не я один задумался - неужели российская власть стала добрее и человечнее? Басаев тогда ушел и спустя восемь лет взял на себя ответственность за бесланское злодейство. Но, может быть, останься Черномырдин непреклонен, Басаев не дожил бы до 2004-го? Возможно. Но, с другой стороны, будь в 2004-м та же, пусть и несовершенная, но все же хоть какая-то прозрачность и ответственность в принятии кремлевских решений, что была в 1996-м, судьба школьников Беслана могла бы сложиться иначе. Как мне кажется, только добрая, солидарная и свободная Россия способна стать по-настоящему сильной. Жестокая, скрытная и несвободная - никогда.

3 сентября - время скорби, молчания и молитвы. Я точно знаю, что станет одним из самых главных признаков будущих перемен в России - приезд президента страны в Беслан в этот день.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Самые громкие теракты последних лет в России Взрыв в метро Петербурга, 2017 год 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.

Самые громкие теракты последних лет в России Российский самолет над Синаем, 2015 год 31 октября 2015 года в районе Синайского полуострова в Египте потерпел крушение российский пассажирский самолет (считается территорией России) Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. Несколько месяцев спустя Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

Самые громкие теракты последних лет в России Серия взрывов в Волгограде, 2013 год В октябре 2013 года смертница совершила самоподрыв в одном из автобусов Волгограда. В канун Нового года в городе произошли еще два теракта. 29 декабря террорист привел в действие взрывное устройство на входе в железнодорожный вокзал, а 30 декабря взрыв прогремел в троллейбусе. В общей сложности, в результате трех террористических атак погиб 41 человек, более 100 получили ранения.

Самые громкие теракты последних лет в России Аэропорт "Домодедово", 2011 год 24 января 2011 года прогремел взрыв в зале прибытия пассажиров международных рейсов московского аэропорта "Домодедово". Действия террориста-смертника привели к гибели 37 человек, ранения получили около 150 человек. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. По данным российских спецслужб, Умаров умер в 2013 году.

Самые громкие теракты последних лет в России Московское метро, 2010 год Теракт 29 марта 2010 года до событий в Петербурге был последним терактом в российской подземке. Тогда две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погиб 41 человек, 85 были ранены. Ответственность за действия террористок взял на себя Доку Умаров. Автор: Илья Коваль

