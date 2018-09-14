Комментарий: Дело министра Омеляна как зеркало борьбы с коррупцией в Украине

Обвинения, предъявленные главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну, продемонстрировали избирательность НАБУ в борьбе с коррупцией в украинской власти, считает Сергей Руденко.
14 сентября Соломянский районный суд Киева отпустил на поруки министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. При этом суд обязал его сдать паспорта, что де-факто превращает министра в невыездного. Дело главы Мининфраструктуры накануне президентских выборов, очевидно, должно в очередной раз продемонстрировать решительность украинской власти в борьбе с коррупцией. Правда, судя по разворачивающимся событиям, все это может завершиться традиционно - ничем.
Показательная порка Омеляна
Дело против Владимира Омеляна Национальное антикоррупционное бюро начало еще весной 2017 года. Причиной стало якобы незаконное обогащение министра и недостоверные данные, внесенные им в электронную декларацию. Проще говоря, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвиняет главу Мининфраструктуры в жизни не по средствам и готово доказывать это в суде. Сам же подозреваемый говорит, что это дело - политическое, обещает защитить свою честь в суде и рассказать о том, кто, за что и почему хочет посадить его на скамью подсудимых.
Возмущение Омеляна вполне понятно. У него нет своего бизнеса. Он декларирует прозрачность в своей работе и публично говорит о тех, кто пытается на него давить. Сфера его ответственности - авиаперевозки, железная дорога, автомобильные дороги, почта и многое другое. Миллиардные бюджеты, невероятные возможности, пересечение многих бизнес-интересов. Поэтому вполне понятно, что действия НАБУ Омелян воспринимает как давление на него. Тем более то, что инкриминирует ему НАБУ (незадекларированное проживание в чужом доме в течение двух месяцев и покупка брату автомобиля девятилетней давности), министр воспринимает как индульгенцию. Мол, антикоррупционеры не имеют к нему никаких претензий как к министру.
Конечно, Владимир Омелян будет защищать свою честь в суде. И, возможно, выиграет процесс. Поэтому сегодня это дело выглядит как показательная порка накануне президентских выборов. Ведь все прекрасно понимают, что практически каждого второго украинского чиновника можно привлекать по той же статье, что и Омеляна,- о незаконном обогащении. Было бы желание. По разным оценкам, до 60 процентов украинской экономики находится в тени. Поэтому официальные декларации не всегда совпадают с реальными доходами и жизнью чиновников. То есть на месте Омеляна мог бы оказаться любой из них. Если бы этого требовала политическая целесообразность.
Из СИЗО - в президенты?
До сих пор ни одно резонансное дело НАБУ против высших должностных лицстраны не закончилось судебным приговором. Надо напомнить, что антикоррупционеры выдвигали обвинения в совершении преступлений главе Центризбиркома Михаилу Охендовскому, руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко и действующим членам парламента Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.
Кто-то из упомянутых выше добился закрытия против него уголовного производства (как глава ЦИК), кто-то ждет приговора (как Мартыненко), а кто-то решил баллотироваться в президенты Украины (как Насиров). Уголовное производство НАБУ пока что не испортило карьеру ни одному из подозреваемых. Более того, они идут в открытое наступление на НАБУ, директор которого, Артем Сытник, сам подозревается в разглашении государственной тайны и тайны следствия. Словом, тот, кто выдвигает обвинения всем, сам оказался под следствием.
К большому сожалению, за время своего существования Национальное антикоррупционное бюро так и не стало эффективным и действенным инструментом в борьбе с коррупцией на высшем политическом уровне. Какие-то ночные встречи Артема Сытника дома у президента Петра Порошенко, которые зафиксировали журналисты, нескрываемая война Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины против детективов и следователей НАБУ вынуждают со скепсисом относиться к результатам работы одного из центральных антикоррупционных органов страны.
Три друга, которых так и не посадил Порошенко
За четыре года своего президентства Петр Порошенко не единожды цитировал слова первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю о трех друзьях, которых надо посадить, чтобы побороть коррупцию. Правда, речь всегда шла не о ближайшем окружении Петра Алексеевича, а о друзьях прокуроров. Но, как показал опыт, советы Порошенко не пригодились ни одному из трех генеральных прокуроров. Не посадил в тюрьму трех своих друзей и сам президент.
Владимир Омелян не входит в число друзей Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко. Тем более - Артема Сытника. А это означает, что у него есть шанс публично доказать свою невиновность в суде. Если кто-то решил сделать из главы Мининфраструктуры козла отпущения, то он сильно ошибается. Омеляну терять нечего. Поэтому не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями откровений министра в том числе и о друзьях Петра Порошенко, которые, не исключено, пытались влиять на главу Мининфраструктуры. А посему вместо дела Омеляна мы можем получить дело друзей Порошенко. И тот, кто жаждал публичной порки министра, вынужден будет гасить огонь в собственном доме.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко
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