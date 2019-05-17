Комментарий: Да здравствует политический кризис в Украине?

За 3 дня до инаугурации Зеленского парламентская коалиция в Раде перестала существовать. Украина, похоже, входит в период противостояния новоизбранного президента и старого парламента, считает Сергей Руденко.
Заявлением о выходе депутатской фракции "Народный фронт" из состава парламентской коалиции в Украине положен конец существованию большинства в Верховной раде. Согласно существующему законодательству, на протяжении следующих после 17 мая тридцати дней в парламенте должно быть сформировано новое большинство. Никаких иллюзий, что это произойдет, ни у кого нет. Потому что роспуск коалиции - это, прежде всего, попытка депутатов избежать досрочного прекращения полномочий Рады президентом Зеленским. Но не факт, что эта попытка будет успешной.
Констатация "смерти" парламентской коалиции
На протяжении последних трех лет, едва ли не с первого дня образования парламентской коалиции в составе "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта", ее оппоненты требовали юридического подтверждения существования большинства. Поскольку простые математические расчеты не давали цифру простого парламентского большинства в 226 депутатов. Однако все попытки - в том числе и через суд - определить, есть коалиция или нет, до сих пор успеха не имели. "Смерть" коалиции была очевидной, но де-юре она не была зафиксирована.
С победой Владимира Зеленского на президентских выборах тема парламентского большинства приобрела в Украине новое звучание. Поскольку отсутствие оного - прямой путь к досрочному прекращению полномочий Верховной рады, на которое уже успел намекнуть новоизбранный президент Украины. Мол, если коалиции уже давно не существует, и она не сформирована, как положено, в 30-дневный срок, то есть повод для проведения досрочных парламентских выборов.
То, что сделала фракция "Народного фронта" 17 мая, можно назвать нотариальным заверением "смерти" коалиции. Если следовать букве закона, это дает возможность парламенту избежать досрочного роспуска. Поскольку для формирования новой коалиции отведено 30 дней - до 17 июня, когда у президента уже не будет права распускать парламент. Но вот если в суде будет доказано, что большинства не существует уже давно, то что будет тогда? Ответ на этот вопрос, очевидно, даст уже новый президент Украины.
Тест для Зеленского
20 мая в Верховной раде состоится инаугурация президента Владимира Зеленского. От нового главы украинского государства ждут оглашения не только программы действий и первых кадровых назначений, но и обнародования позиции по будущему Рады. Ведь абсолютно очевидно, что нынешний парламент не устраивает Зеленского. Новому президенту будет необходима поддержка депутатов при голосовании - как за кадровые вопросы, так и за инициируемые им законопроекты. И судя по его воинствующей риторике, к поиску компромисса с нынешней Радой он не настроен.
Досрочные парламентские выборы позволят Зеленскому сформировать новое большинство на основе его партии "Слуга народа". Согласно последним социологическим данным, проект новоизбранного президента Украины сейчас имеет шансы получить поддержку до 40% голосов избирателей. И вполне возможно, что через полгода после прихода Зеленского в президентское кресло - в октябре 2019-го - на очередных выборах Рады эта цифра значительно уменьшится.
Решится Зеленский на роспуск парламента или нет, во многом зависит от его юристов. Достаточно ли у них будет аргументов для проведения досрочных выборов? В свое время, в 2007 году, президент Виктор Ющенко пытался досрочно прекратить полномочия Рады. Но случилось это не по указу президента, а по воле самих народных депутатов. Сейчас такого желания у членов парламента не наблюдается, да и технически это будет сложно сделать. А поэтому роспуск Рады возможен только в одном случае - если Зеленский предоставит для этого весомое обоснование.
Украина на пороге политического кризиса?
Итак, по состоянию на 17 мая в Украине есть два президента - действующий и еще не приведенный к присяге. Парламентская коалиция прекратила свое существование. Правительство, которое формируется этим самым большинством, оказалось без поддержки в Верховной раде. Премьер Владимир Гройсман уже публично заявил о желании пойти на парламентские выборы. Генеральный прокурор Юрий Луценко - давний соратник Порошенко - говорит, что нет ни моральных, ни юридических оснований для его отставки. Новым главой КС избрана судья, поддержавшая в 2010 году узурпацию власти Януковичем через возврат к конституции 1996 года.
Одним словом, в Украине витает дух политического кризиса. Разрешить его и предстоит президенту Зеленскому, который до сих пор не имел политического опыта. Очевидно, в ближайший месяц мы станем свидетелями жесткого противостояния новоизбранного главы государства и парламента. Как бы ни развивались события, Зеленский, вероятно, сможет выйти победителем из этого политического клинча. По крайней мере, к этому его обязывает огромное доверие избирателей. В ином случае под сомнением может оказаться не только будущее партии "Слуга народа", но и самого президента Зеленского.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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