Комментарий: Грустный юбилей "прекрасной эпохи" Медведева

Дмитрий Медведев дал очередное большое интервью. По его словам, деньги в российском бюджете есть. На 2019 год даже будет рекордно профицитным, в том числе за счет такой вынужденной меры как повышение пенсионного возраста. Население, по словам премьера, получило возможность стабильно планировать расходы. В соцсетях в ответ шутят, что хотели бы жить с Дмитрием Медведевым в той стране, о которой он рассказывал, потому что это какая-то прекрасная Россия то ли будущего, то ли прошлого.

Десять лет интервью Медведева - что изменилось?

В 2008 году тогда еще недавно избранный президентом России Дмитрий Медведев впервые давал большое интервью ведущим основных российских телеканалов. Несмотря на экономический кризис, наличие которого власти перед выборами старательно отрицали, он был "на коне". Как раз к ноябрю 2008 года показатель поддержки Медведева вырос до рекордных для него 78 процентов. Оно и неудивительно, ведь он был главнокомандующим, который с гордостью рассуждал о нелегких решениях, позволивших, по его словам, выиграть войну в Южной Осетии.

Иван Преображенский

И все же Медведев был тогда явно ближе к народу. Его оценки совпадали с ожиданиями населения. Страна надеялась, что трудный этап передачи власти пройден, кризис также скоро пойдет на спад, и тогда наступит практически "золотой век", когда и правда, в соответствии с изречением Медведева, "свобода" станет "лучше, чем несвобода".

С тех пор произошло немало перемен. Рейтинг нынешнего премьера серьезно обвалился, причем еще до того, как он без борьбы в 2011 году уступил Владимиру Путину пост главы государства. Тогда ровно половина страны (в сравнении с ноябрем 2008 года) отвернулась от Медведева. Тогда он стал президентом обманутых ожиданий, а потом и вовсе "неДимоном".

Это прозвище окончательно закрепилось за ним после выхода известного антикоррупционного фильма-расследования Алексея Навального о жизни российского премьера. В итоге за 10 лет Медведев стал самым "девальвированным" российским лидером, который не оправдал доверия российского общества. Из "президента надежды" он превратился в одного из любимых персонажей для анекдотов.

Денег нет, но вы держитесь

В последние месяцы Дмитрий Медведев и вовсе стал живым символом политики двойных стандартов российских властей, которые заявляют пенсионерам, что для них в бюджете денег нет, но в то же время не стесняются рассуждать о рекордно высоком профиците бюджета или росте военных расходов. Коронная фраза премьера: "Денег нет, но вы держитесь!".

В этом ключе и было построено его ежегодное интервью российским телеканалам. В стране, оказывается, все прекрасно и ожидания от ближайшего будущего должны быть у людей самые радостные. На 200 процентов повысим, на 100 процентов улучшили - все это напоминает советские победные реляции, в которые общество стремительно переставало верить уже в 1970-е и окончательно перестало в 1980-е.

Это естественным образом создает ощущение параллельной реальности: власти будто живут на другой планете. Раньше Медведеву, может, и поверили бы, несмотря на очевидное несоответствие его заявлений окружающей россиян социальной и экономической действительности. Но это было, когда рейтинг его был под 80 процентов. А сейчас даже и во вполне здравых рассуждениях Медведева граждане ищут червоточину. Он больше не вызывает доверия.

Рыночная экономика на "ручном управлении"?

Впрочем, вряд ли стоит смеяться над интервью Дмитрия Медведева. Если абстрагироваться от его бравурных заявлений и посмотреть на картинку, которая складывается, то она получается достаточно объективной и невеселой.

Чиновникам надо "включать мозги", российский лес надо спасать от вырубки при помощи маркировки, мировая экономика уже потеряла от торговых войн 0,5 трлн долларов, а сам американский доллар остается почти безальтернативной резервной валютой. Ну а российская экономика - хоть и рыночная, но не выдержит давления без использования "ручного управления".

Все это - правда, которую озвучивает "грустный клоун" российской политики Дмитрий Медведев, но его уже никто не воспринимает всерьез. В том числе и потому, что население само, похоже, больше не готово всерьез анализировать, что ему сообщает правительство. Система так называемых обратных связей власти и общества распалась, и доверие не восстановить. И это самая печальная новость, которую "неДимон" сообщает России в своем интервью.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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