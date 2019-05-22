Комментарий: "Грабли" Порошенко - для президента Зеленского

Три недели президентства Владимира Зеленского превратились в дежавю - с друзьями-назначенцами, их женами с паспортами РФ и верой нового главы государства в свою исключительность, считает Сергей Руденко.
Еще не прошел и месяц со дня вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, а он уже успел не единожды повторить ошибки своего предшественника. Назначение друзей на высокие должности в государстве, роспуск парламента и желание максимально сконцентрировать власть в своих руках. Но в отличие от Порошенко, периодически наступавшего на политические "грабли", бывший худрук студии "Квартал 95" решил на них и вовсе станцевать. То, с каким отчаянием это сейчас проделывает Зеленский, вызывает искреннее недоумение.
Зачем Зеленскому враги, если есть друзья?
Еще во время президентской кампании Владимир Зеленский резко критиковал Петра Порошенко за непотизм - за друзей, кумовьев, бизнес-партнеров, руливших политикой и экономикой государства. Владимир Александрович божился: при нем такого никогда не будет. Но не тут-то было. Во власть пришли бывшие партнеры Зеленского по студии "Квартал 95" и друзья детства. Сергей Шефир стал первым помощником президента, Иван Баканов возглавил Службу безопасности Украины, "кварталовцы" Сергей Трофимов и Юрий Костюк стали заместителями главы администрации президента. Как говорится, никого чужого, все свои.
Конечно, Зеленский - новичок в политике. Кому как не друзьям он может довериться. Логика вроде бы вполне понятна. Но не в случае, когда речь идет о государственных интересах. Как говорится: дружба - дружбой, а табачок врознь. Тот же Андрей Богдан, получивший должность главы администрации президента, попадает под закон о люстрации. Иван Баканов, выросший в одном подъезде с Зеленским в Кривом Роге, до сих пор не имел никакого отношения к СБУ. А жена и.о. главы Службы безопасности и вовсе оказалась гражданкой Российской Федерации, которая 20 лет все никак не может поменять свой паспорт на украинский. В то же время давний друг бывшего худрука "кварталовцев" - генерал-лейтенант налоговой службы Вячеслав Бухарев без опыта работы в разведке, но с достаточно солидной декларацией о доходах был назначен главой Службы внешней разведки Украины.
Кто-то, наверное, скажет: дайте людям хотя бы проявить себя, а потом уже критикуйте. Да, очень скоро мы увидим всех этих людей в работе. И, возможно, часть из них будут хороши в этой самой работе. Но именно эти люди иллюстрируют нарушение обещаний Зеленского не назначать во власть своих друзей, кумовьев и бизнес-партнеров. Новыми они оказались для обывателей. Потому что при власти оказалось акционерное общество во главе с Владимиром Зеленским. И если во время президентства Порошенко в политических кулуарах шутили о назначенцах -"вcё будет Roshen", то теперь говорят - "всё будет "Квартал". И это не преувеличение. Это, к сожалению, реальность. Друзья погубили Порошенко, они могут погубить и Зеленского.
"Слуга народа" пойдет путем "Единой России"?
Представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что пропрезидентская партия "Слуга народа" хочет стать монопартией в Украине. Мол, только таким путем команда Зеленского может взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию в стране. И, судя по последним социологических опросам, это вполне может стать реальностью - сегодня за партию Зеленского на парламентских выборах готовы голосовать едва ли не 50% избирателей. Они готовы довериться этой партии, по традиции веря в чудо и доброго царя. И "Слуга народа" имеет все шансы стать основной парламентского большинства, которое сформирует новое правительство.
Стефанчук, конечно же, ни слова не упомянул о "Единой России". Но аналогии напрашиваются сами по себе. Похоже, именно о такой партии, разве что немного модернизированной, и мечтает президент Зеленский. Вопрос лишь в том, сможет ли его команда выстроить такого политического монстра, если будет придерживаться принципов демократии и учитывать интересы сильной оппозиции. Путин доказал: ничего нереального нет. Главное - цель, все остальное приложится.
Самое интересное со "Слугой народа" начнется после того, как партия получит всю полноту власти в государстве: президентство, подконтрольное большинство в парламенте и министерские портфели. У партии, еще две недели существующей только в виртуальном мире, возникнут большие кадровые проблемы. А это значит, что ошибок при назначении не избежать. Монопартия, о которой мечтает Стефанчук и, надо полагать, Зеленский, это не только возможности, но и огромная ответственность. Ведь придется отвечать на все претензии украинцев, не кивая уже на своих предшественников. Готова ли "Слуга народа" к этому? Сомневаюсь.
С булавой против Конституции
Во время инаугурации президент Зеленский заявил о роспуске нынешнего парламента. Через несколько дней он подписал соответствующий указ и назначил досрочные выборы на 21 июля. Глава государства уверен, что имеет все основания для формирования нового высшего законодательного органа. С ним не согласна часть депутатов Верховной рады, которая оспаривает президентский указ в Конституционном суде. Каков будет вердикт - никто пока не знает. Но Юлия Тимошенко уже призвала Зеленского не обращать внимание на решение КС. А точнее - игнорировать вердикт, если он будет не в пользу досрочных выборов.
Судя по риторике, нынешний президент не намерен уступать в своем противостоянии с парламентом. Но решение КС - окончательное и обжалованию не подлежит. Не принимать его во внимание будет означать для Зеленского откровенно наплевать на Основной закон Украины, гарантом которого он и является. Понятно, что существует политическая целесообразность. Но она в правовом государстве все же уступает закону. И "новое лицо" украинской политики должно это понимать. Но понимает ли? Пока, похоже, нет.
Зеленский имеет поддержку избирателей и искренне верит, что ему простят все, даже отход от норм конституции. И это - еще одна ошибка нынешнего президента. Политика это - не сценические подмостки. Любовь зрителя и доверие избирателей - разные категории. Если первое может жить вечно, то второе может исчезнуть очень скоро. Об этом Зеленскому может рассказать тот же Порошенко или Янукович. Последний также верил в свою исключительность и наплевательски относился к конституции. Чем это закончилось - известно.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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