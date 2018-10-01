Комментарий: Горький урок референдума в Македонии

Хотя референдум в Македонии носил лишь рекомендательный характер, его явный провал является горькой пилюлей для всех: для правительства в Скопье, правительства в Афинах, тех, кто его поддерживал в Евросоюзе и НАТО, и для всего региона.

Хотя еще ничего не потеряно, результат волеизъявления объясняет настроения среди населения страны и дает повод для раздумий. Даже если 90 процентов из тех, кто дошел до избирательных участков, и проголосовали за переименование страны и вступление ее в ЕС и НАТО (сейчас этот факт некоторые пытаются приукрасить) - большинство населения в итоге хранило молчание или даже активно бойкотировало голосование.

Сигнал тревоги для всех сторон

Это значит, что не хватает ожидаемой широкой поддержки процессу, который связал воедино три вопроса о будущем Македонии: заключенный с Грецией договор о переименовании страны, а также интеграция в ЕС и НАТО. Провал референдума - это сигнал тревоги не только для развития самой страны, но и применительно ее будущей геополитической ориентации.

Адельхайд Файльке

Несмотря на масштабную поддержку со стороны высокопоставленных политиков, например, канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), канцлера Австрии Себастьяна Курца и генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьер-министру Македонии Зорану Заеву и его правительству не удалось за прошедшие недели в достаточной степени мобилизовать население и убедить его в выгодности этой сделки.

Слишком эмоциональным и жестким остается противодействие ее противников, которые отчасти хотели наказать правительство и только отчасти не могли смириться с переименованием страны в Республику Северная Македония.

Потерянные десятилетия Македонии

Серьезный бойкот референдума показывает как глубокий политический раскол общества в Македонии, так и его глубокую неуверенность в вопросах национальной и европейской идентичности. Расчет на то, что накал национальных чувств снизится во имя европейской перспективы, не сработал. И напротив: глубоко эмоциональный конфликт о названии страны превратился в вопрос об идентичности македонской нации.

Теперь же мстят потерянные десятилетия, во время которых слишком мало делалось - как внутри страны, так и со стороны международного сообщества - для того, чтобы уладить спор между Грецией и Македонией. Спор о том, кто имеет право именоваться Македонией и является наследником античной империи на Балканском полуострове.

ЕС и НАТО за слишком долгий срок слишком мало сделали в данном случае. В Скопье слишком сильны упрямство, страх и обиды. Эйфорические мечты об интеграции в ЕС и НАТО сменились сомнениями. Даже если российское влияние на результаты референдума, которого опасались, и не подтверждено, антизападные настроения все же широко распространились. Борьба за умы в Македонии в самом разгаре.

Оппозиция взяла страну в заложники?

Оппозиционная партия Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) торжествует после провала референдума. Она заявляет, что это - доказательство краха как правительства Заева, так и Преспанского соглашения с Грецией.

И, несмотря на все обещания стремиться к интеграции Македонии в ЕС и НАТО, в вопросе переименования страны оппозиция непоколебима. А после успешного бойкота референдума она еще больше усилила свои позиции. В ходе борьбы за власть в Македонии оппозиция взяла в заложники всю страну.

Глава македонского правительства теперь делает ставку на следующий, решающий раунд. Для вступления в силу соглашения с Грецией о переименовании страны за него должны проголосовать как минимум две трети депутатов парламента. Поэтому еще вечером воскресенье, 30 сентября, премьер Заев призвал депутатов от оппозиции поддержать соглашение. В противном случае он пригрозил провести новые парламентские выборы в декабре. Будущее страны в данный момент вновь весьма неопределенно.

И все же эта практически невозможная задача переименования Македонии должна быть каким-то образом улажена в парламенте. Иначе сделка с Грецией будет сорвана, а членство в НАТО и вступление в ЕС станут очень далекой перспективой. Последствия этого для Македонии были бы фатальными.

Автор: Адельхайд Файльке, руководитель отдела Европы DW.

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