Комментарий: Год Украины под знаком Зеленского

Год назад вряд ли кто-то в Украине мог предположить, что 2019 год станет годом победы Владимира Зеленского и его команды. Заявление о намерении баллотироваться в президенты Украины, которое художественный руководитель "Студии Квартал 95" сделал в новогоднюю ночь, стало точкой отсчета для начала новой политической реальности в государстве. Убедительная победа Зеленского на президентских выборах, роспуск парламента, приход в Раду и правительство выдвиженцев партии "Слуга народа" существенно изменили политический ландшафт в стране. В следующем году, как в уходящем, команда Зеленского все так же будет играть ключевую роль в жизни Украины.

Отчаянный выбор украинцев

Практически весь 2018 год политологи гадали, кто же станет украинским Макроном. Вся социология тогда указывала: шансы победить на президентских выборах в Украине имеет "темная лошадка". Ни Петр Порошенко, ни Юлия Тимошенко, которые считали себя основными претендентами на пост главы государства, а кто-то третий. Но мало кто мог себе представить, что этим третьим станет человек вне политической системы, для которого политика была чем-то далеким, каким-то непонятным занятием.

Сергей Руденко

Вряд ли команда Зеленского, ввязавшись в президентскую кампанию, рассчитывала на победу. Но художественному руководителю "Студии Квартал 95" избиратели поверили, отдав за него во втором туре выборов 73 процента голосов. Украинцы, уставшие от политиков, решили довериться актеру. Кто-то говорит, что Украина голосовала не за Зеленского, а против Порошенко. Кто-то утверждает, что избиратели голосовали за телевизионный образ Зеленского - Василия Голобородько. А кто-то убежден: голосовавшие не отдавали себе отчет в том, какими будут последствия их выбора. Но как бы то ни было: худрук "Студии Квартал 95" получил ошеломляющую победу.

Мог ли исход президентских выборов 2019 года в Украине быть иным? Конечно. В случае, если бы тогдашняя оппозиция смогла выдвинуть на выборы единого кандидата. Если бы сам Петр Порошенко не пытался информационно "убить" всех и вся, кто, по его мнению, потенциально мог занять его кресло - от Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко до Владимира Зеленского. Нежелание слушать оппонентов и людей, пребывание в "теплой ванне" в конце концов сыграло злую шутку с Порошенко: избиратели проголосовали за комика. И это был отчаянный выбор, а точнее - вызов всей существующей украинской политической элите. 73 процента Зеленского стали "красной карточкой" для всех политиков, которые за 28 лет независимости Украины так и не смогли построить процветающее и сильное государство.

Страна Зеленского

Получив победу на президентских выборах, команда Зеленского решила немедля ее конвертировать в нечто большее. И у нее опять это получилось. В июле на досрочных парламентских выборах президентская партия "Слуга народа" получила убедительную победу. Это позволило команде Зеленского вначале сформировать монобольшинство в Раде, назначить свое правительство, генпрокурора, главу СБУ. И уже буквально через три месяца после того, как Зеленский сам сел в президентское кресло, практически вся власть в стране перешла в его руки.

Получила ли Украина после прихода во власть "слуг народа" новое качество политики, которое они обещали? Нет. Как и раньше, главные должности в стране достаются ближайшим друзьям и бизнес-партнерам Зеленского. Публично звучат обвинения в коррупции депутатов фракции "Слуги народа". Новые лица, которых привел в Раду бывший худрук "Студии Квартал 95", сидя в парламенте, подыскивают себе проституток, а среди депутатов президентской силы оказались судимые за групповое изнасилование. Словом, социальный лифт, которым так хвастался новый президент Украины, оказался обычным, загаженным и издающим зловоние. Да еще гоняющим в "турборежиме", учитывая быстрое принятие решений в Раде, которым так гордится команда Зеленского.

Сам же Владимир Зеленский, который обещал украинцам, что с его приходом во власть в стране произойдут кардинальные изменения, стал все больше напоминать не реформатора, а занудного чиновника, дающего перед телекамерами нагоняй министрам и региональным руководителям. Кажется, что в какой-то момент Владимир Александрович напрочь забыл, что от него ожидали избиратели - привести в политику людей, которые способны изменить страну, а не превращаться в человека, жаждущего электорального обожания. Ведь огромная власть - это огромная ответственность, а уж затем - огромные возможности. И это Зеленскому постоянно напоминает улица, собираясь время от времени на Майдане.

Донбасс, земля и неприкосновенность

На президентские выборы Владимир Зеленский шел с лозунгами: мир в Донбассе, окончание эпохи бедности, посадки предшественников, якобы разворовавших государство. Ни одно обещание Владимир Александрович пока что не выполнил. Саммит в "нормандском формате" в Париже оставил больше вопросов, нежели дал ответов по будущему Донбасса. "Свое" правительство не сотворило экономического чуда, обещанных "посадок" нет. Словом, 2019 год так и не стал годом прорыва для Украины, как того обещал Владимир Зеленский. Более того, украинский президент успел попасть в историю с импичментом президента США Дональда Трампа.

Из сделанного новой политической командой - отмена депутатской неприкосновенности. Которую лет 20 пытались ограничить президенты Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко. Зеленский и его команда поставили точку в этом вопросе - с 1 января 2020 года члены украинского парламента будут лишены иммунитета. Но, как утверждают представители фракции "Голос", отныне вводится так называемая "контролируемая" неприкосновенность, которая концентрирует власть в руках генпрокурора. Что это означает на практике - увидим уже в следующем году.

В уходящем году Украина, благодаря опять же "Слуге народа", сделала первые шаги на пути к земельной реформе. С октября 2020 года правительство и президент обещают запустить полноценный рынок земли в Украине. Это решение команды Владимира Зеленского вызывает противоречивые отзывы и среди политиков, и среди рядовых украинцев. Все понимают, что иного пути нет. Но вот сомнения терзают: все ли будет сделано по закону, а не в интересах трех-четырех финансово-промышленных групп, которые и без того уже распоряжаются частью украинской земли.

Очевидно, Украина обречена "переболеть" Зеленским. В истории "болезни" отправная точка - 2019 год. Следующий год будет непростым для команды Владимира Зеленского. По большому счету, в 2020 году станет понятно, как долго украинцы будут очарованы актером в президентском кресле и его инициативами - по будущему Донбасса, земельной реформой, экономическими нововведениями. Понятно, по крайней мере, одно: рано или поздно страна протрезвеет и каждый в Украине займется своим делом: политики - государством, а актеры - представлениями и концертами.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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