Комментарий: Главный тренер сборной Германии должен уйти в отставку  

Вылету немецкой сборной по футболу из группового тура ЧМ-2018 вряд ли стоит удивляться, ведь к этому все и шло. Действующие чемпионы мира казались лишь бледной тенью себя самих. Последние семь месяцев немецкие футболисты выглядели медлительными, рассеянными, лишенными воображения и уязвимыми. С ноября 2017 года, когда сборная Германии квалифицировалась на ЧМ-2018 и попала в группу, где у нее не было реальных соперников, бундестим три раза сыграла вничью, потерпела два поражения и одержала одну единственную победу - над командой Саудовской Аравии, занимающей в мировом рейтинге ФИФА 67-е место.

"Мы плохо подготовились", - признает сегодня главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (Joachim Löw). Это, впрочем, слишком мягко сказано. Поражение немецкой команды в своем первом матче чемпионата мира против сборной Мексики стало логическим продолжением негативной тенденции, а исход игры против Швеции, откровенно говоря, не был похож на настоящую победу. Обидный вылет немецкой сборной с чемпионата мира по итогам группового этапа после двух поражений в трех матчах нельзя назвать ни случайностью, ни неудачей, ни чередой неблагоприятных событий. Он вполне заслужен. Непрерывное падение немецкой сборной достигло своей низшей точки.

Йоша Вебер

"Последний матч, в котором мы уверенно сыграли, состоялся осенью 2017 года. Это уже относительно давно", - отметил защитник Матс Хуммельс после поединка, ставшего последней каплей в череде неудач сборной Германии. Счет 2:0 (0:0) в пользу Южной Кореи стал свидетельством ужасающей беспомощности немецких футболистов. Полное отсутствие идей, несмотря на наличие в команде таких звезд, как Тони Кроос и Месут Озил. Ни одного забитого гола, потому что ни один из трех нападающих - ни Тимо Вернер, ни Марио Гомес, ни, тем более, Томас Мюллер - не находился в своей лучшей форме. И ни о какой стабильности не было и речи: ведь даже самые результативные игроки - Матс Хуммельс, Жером Боатенг и Йозуа Киммих - делали вопиющие ошибки. При этом следует учесть, что немцы играли против весьма посредственных соперников.

Сборную Германии погубило самодовольство

Мексика и Южная Корея обыграли Германию. В матче против Швеции эмоции по случаю победы, одержанной немецкой сборной на последней минуте дополнительного времени, затмили собой ее откровенно слабую игру. Вылет немцев с ЧМ-2018 был лишь вопросом времени. Теперь некоторые эксперты и журналисты говорят о "проклятии чемпионов": четверо из последних пяти чемпионов мира не смогли пройти в плей-офф в следующем турнире.

Разумеется, все это вздор. Магия здесь ни при чем: никто не налагал порчу на немецкую сборную, надеясь вывести ее из игры. Зато одно можно констатировать наверняка, а именно - царившее в рядах игроков самодовольство. Как утверждает тренер немецкой сборной, его команда была настроена по-боевому. Нет, к сожалению, это далеко не так, господин Лёв. Вы глубоко заблуждаетесь.

Чемпионы мира казались самодовольными, утомленными, скорее всего из-за множества соревнований, но прежде всего - немотивированными. Сборная Германии угодила в ту же ловушку, что и ее предшественницы - команды Франции, Испании и Италии. Жажда победы была удовлетворена, а ставка на опытных игроков не принесла новых успехов.

Триумф молодой команды на Кубке конфедераций ФИФА стал сигналом, который, по большому счету, был интерпретирован неверно. Молодое, жаждущее успеха поколение футболистов сумело прекрасно проявить себя на генеральной репетиции Кубка мира, однако на момент начала ЧМ-2018 осталось за бортом. Таким талантам, как Юлиан Брандт (Julian Brandt) было позволено вступить в игру лишь на заключительном этапе чемпионата. Других же - к примеру, нападающего Лероя Сане (Leroy Sané) - и вовсе оставили дома.

Потенциал Лёва исчерпан

За всеми этими решениями стоит Йоахим Лёв, решивший сделать ставку на опытных игроков. "Разумеется, я должен взять на себя ответственность за это", - заявил он. С этим можно только согласиться. Конечно, самого, пожалуй, успешного тренера национальной сборной Германии трудно винить в поражении: в конце концов, под его руководством в период с 2006 по 2016 год немецкая сборная всегда попадала в четверку лучших на чемпионатах мира и Европы. Это обеспечило тренеру широкое признание во всем мире.

Однако на данный момент потенциал Лёва исчерпан. Ему не удалось настроить команду на победу. Он не смог добиться того, чтобы к началу чемпионата игроки сборной находились в хорошей физической форме. В трех матчах ЧМ ему не удалось последовательно реализовать план "Б". И даже если президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) уже поспешил защитить Лёва, дальше продолжать в том же духе нельзя. Сборная Германии нуждается в кардинальных переменах: это касается как игроков, так и тренерского штаба.

Автор: Йоша Вебер, спортивный обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения В качестве поддержки родной команды уже с утра можно настроиться на правильную волну, почистив зубы трехцветной пастой.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Настоящие футбольные фанаты не мелочатся, а сразу красят весь фасад в цвета флага. Этот дом находится в городке Зандберг (Sandberg).

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Можно еще выкрасить хвосты слонам в зоопарке!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения На полях Германии сборную страны поддерживают трехцветными рулонами сена.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Отрадно, что и в туалете вам напоминают о любимой команде.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения "Дом вверх дном" на балтийском острове Узедом: поддерживать сборную Германии можно в любом положении.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Зачем покупать флаг, если можно им стать!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Можно ограничиться косметикой и трехцветно подчеркнуть глаза и губы.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Кому-то достаточно маникюра...

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения А кто-то готов и на мир посмотреть "трехцветно".

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Подходящий провиант - маринованные огурцы в банках трех цветов.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Почему бы не съесть во время трансляции тарелку пасты трех цветов с томатным соусом?

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Для сладкоежек - трехцветные пирожные.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Мороженое охлаждает и бодрит.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Все для фанатов: кепки, панамы, шарфы и даже бикини соответствующих цветов.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения В полном снаряжении во время прямой трансляции.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения И младшее поколение не отстает от опытных болельщиков.

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Не каждый даже самый верный болельщик выдерживает напряжение. Многим нужна передышка...

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Но зрелым болельщикам - все нипочем!

Немецкие болельщики: особенности и предпочтения Чемпионат мира по футболу - это праздник, встречи с единомышленниками, новые знакомства, новые друзья, новая любовь… Автор: Инга Ваннер

