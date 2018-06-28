Комментарий: Главный тренер сборной Германии должен уйти в отставку  

Успех немецкой сборной по футболу оказался лишь временным. Ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионата мира несет ее главный тренер Йоахим Лёв, считает обозреватель DW Йоша Вебер.
Вылету немецкой сборной по футболу из группового тура ЧМ-2018 вряд ли стоит удивляться, ведь к этому все и шло. Действующие чемпионы мира казались лишь бледной тенью себя самих. Последние семь месяцев немецкие футболисты выглядели медлительными, рассеянными, лишенными воображения и уязвимыми. С ноября 2017 года, когда сборная Германии квалифицировалась на ЧМ-2018 и попала в группу, где у нее не было реальных соперников, бундестим три раза сыграла вничью, потерпела два поражения и одержала одну единственную победу - над командой Саудовской Аравии, занимающей в мировом рейтинге ФИФА 67-е место.
"Мы плохо подготовились", - признает сегодня главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (Joachim Löw). Это, впрочем, слишком мягко сказано. Поражение немецкой команды в своем первом матче чемпионата мира против сборной Мексики стало логическим продолжением негативной тенденции, а исход игры против Швеции, откровенно говоря, не был похож на настоящую победу. Обидный вылет немецкой сборной с чемпионата мира по итогам группового этапа после двух поражений в трех матчах нельзя назвать ни случайностью, ни неудачей, ни чередой неблагоприятных событий. Он вполне заслужен. Непрерывное падение немецкой сборной достигло своей низшей точки.
"Последний матч, в котором мы уверенно сыграли, состоялся осенью 2017 года. Это уже относительно давно", - отметил защитник Матс Хуммельс после поединка, ставшего последней каплей в череде неудач сборной Германии. Счет 2:0 (0:0) в пользу Южной Кореи стал свидетельством ужасающей беспомощности немецких футболистов. Полное отсутствие идей, несмотря на наличие в команде таких звезд, как Тони Кроос и Месут Озил. Ни одного забитого гола, потому что ни один из трех нападающих - ни Тимо Вернер, ни Марио Гомес, ни, тем более, Томас Мюллер - не находился в своей лучшей форме. И ни о какой стабильности не было и речи: ведь даже самые результативные игроки - Матс Хуммельс, Жером Боатенг и Йозуа Киммих - делали вопиющие ошибки. При этом следует учесть, что немцы играли против весьма посредственных соперников.
Сборную Германии погубило самодовольство
Мексика и Южная Корея обыграли Германию. В матче против Швеции эмоции по случаю победы, одержанной немецкой сборной на последней минуте дополнительного времени, затмили собой ее откровенно слабую игру. Вылет немцев с ЧМ-2018 был лишь вопросом времени. Теперь некоторые эксперты и журналисты говорят о "проклятии чемпионов": четверо из последних пяти чемпионов мира не смогли пройти в плей-офф в следующем турнире.
Разумеется, все это вздор. Магия здесь ни при чем: никто не налагал порчу на немецкую сборную, надеясь вывести ее из игры. Зато одно можно констатировать наверняка, а именно - царившее в рядах игроков самодовольство. Как утверждает тренер немецкой сборной, его команда была настроена по-боевому. Нет, к сожалению, это далеко не так, господин Лёв. Вы глубоко заблуждаетесь.
Чемпионы мира казались самодовольными, утомленными, скорее всего из-за множества соревнований, но прежде всего - немотивированными. Сборная Германии угодила в ту же ловушку, что и ее предшественницы - команды Франции, Испании и Италии. Жажда победы была удовлетворена, а ставка на опытных игроков не принесла новых успехов.
Триумф молодой команды на Кубке конфедераций ФИФА стал сигналом, который, по большому счету, был интерпретирован неверно. Молодое, жаждущее успеха поколение футболистов сумело прекрасно проявить себя на генеральной репетиции Кубка мира, однако на момент начала ЧМ-2018 осталось за бортом. Таким талантам, как Юлиан Брандт (Julian Brandt) было позволено вступить в игру лишь на заключительном этапе чемпионата. Других же - к примеру, нападающего Лероя Сане (Leroy Sané) - и вовсе оставили дома.
Потенциал Лёва исчерпан
За всеми этими решениями стоит Йоахим Лёв, решивший сделать ставку на опытных игроков. "Разумеется, я должен взять на себя ответственность за это", - заявил он. С этим можно только согласиться. Конечно, самого, пожалуй, успешного тренера национальной сборной Германии трудно винить в поражении: в конце концов, под его руководством в период с 2006 по 2016 год немецкая сборная всегда попадала в четверку лучших на чемпионатах мира и Европы. Это обеспечило тренеру широкое признание во всем мире.
Однако на данный момент потенциал Лёва исчерпан. Ему не удалось настроить команду на победу. Он не смог добиться того, чтобы к началу чемпионата игроки сборной находились в хорошей физической форме. В трех матчах ЧМ ему не удалось последовательно реализовать план "Б". И даже если президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель (Reinhard Grindel) уже поспешил защитить Лёва, дальше продолжать в том же духе нельзя. Сборная Германии нуждается в кардинальных переменах: это касается как игроков, так и тренерского штаба.
Автор: Йоша Вебер, спортивный обозреватель DW
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