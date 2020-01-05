Комментарий: Гибель Сулеймани ставит Путина перед выбором

Острый конфликт США и Ирана может выявить реальную слабость позиций Москвы на Ближнем и Среднем Востоке, считает Константин Эггерт.
Американцы опять испортили настроение Владимиру Путину. Едва Москве (да и всему миру) стало казаться, что главная идея предвыборной кампании Дональда Трампа - сделать вид, что окружающего Америку мира не существует и надо вывести американские войска отовсюду, откуда можно, как президент США преподнес сюрприз. Ликвидация генерала Касема Сулеймани должна заставить Кремль задуматься о том, каковы будут последствия для ближневосточной политики Москвы, и не только.
Призрак "смены режима" в Кремле
Уничтожение Сулеймани, которого многие считали второй по влиянию фигурой в Иране после "духовного лидера" аятоллы Али Хаменеи, должно вновь вызвать в Кремле призрак "смены режима". Это привидение бродит по коридорам администрации президента со времен украинской "оранжевой революции" 2004 года.
Американцы, конечно, никогда не переставали быть главными врагами (и главным объектом зависти) в глазах российского руководства. Но каждый раз, когда Вашингтон применяет силу против очередной "страны-изгоя", страх и ненависть становятся особенно острыми. И хотя Америка не собирается, да и не сможет сменить политическую систему России, гибель Сулеймани должна была напомнить Кремлю о том, что роднит российский режим с тегеранским. Главная цель обоих - выжить как можно дольше, но так, чтобы это выглядело как череда бесконечных побед над вашингтонским "мировым гегемоном". Антиамериканская истерика, устроенная кремлевскими марионетками в государственных СМИ и в сетях - своего рода свидетельство того подспудного страха, который живет в так называемой российской элите.
Впрочем, думаю, что, несмотря на жесткие антиамериканские заявления официальной Москвы, в Кремле и на Смоленской площади не хотят, чтобы Тегеран зашел чересчур далеко в своих намерениях отомстить американцам. Ну, "посоветовали" проиранским депутатам парламента Ирака проголосовать за вывод американских военных из страны; формально вышли из и без того почти мертвого СВПД - Совместного всеобъемлющего плана действий (также известного как "Соглашение 5+1"), замораживавшего иранскую ядерную программу; приказали "Хезболле" в Ливане выпустить ракету-другую по территории Израиля - и хватит.
Кто станет следующей мишенью Трампа
На первый взгляд, освободившийся от международных обязательств Иран будет охотнее сотрудничать с Росатомом и покупать российские вооружения. Это, казалось бы, на руку российскому режиму - можно и денег заработать, и американцам продемонстрировать очередное упражнение по вставанию с колен. Вдобавок, обострение ситуации в ближневосточном регионе влечет за собой рост цен на нефть, и, стало быть, дополнительные доходы на содержание силовиков, Крыма и "героического народа Донбасса".
Но если задуматься, то в дальнейших авантюрах своих тегеранских союзников по защите Башара Асада Путин не очень заинтересован. Дональд Трамп уже предупредил аятоллу Хаменеи, чтобы тот и не думал об эскалации конфликта. Он пообещал нанести удар по 52-м объектам в Иране - по числу взятых в ноябре 1979 года предшественником Хаменеи, аятоллой Рухоллой Хомейни, заложников из числа сотрудников посольства Соединенных Штатов в Тегеране. Интересно, что в числе потенциальных целей - неназванные "культурные объекты".
Ясно, что американцы не станут бомбардировать мечети Исфахана и Шираза или развалины Персеполиса. Предупреждение Трампа - недвусмысленный намек на город, который в Иране полуофициально принято называть "духовным и культурным центром" страны - Кум, главную резиденцию Хаменеи. Такой конфронтации с США иранский режим явно не потянет. Его будущее может оказаться под вопросом, а это Москве совершенно не нужно.
С муллами она жить и сотрудничать научилась. А получится ли это с каким-нибудь светским президентом или прозападным принцем Али Резой Пехлеви, сыном бывшего шаха и кандидатом в конституционные монархи - большой вопрос. Вдобавок, случись вдруг такая новая иранская революция, ее эффект внутри России вряд ли окажется полезным для власти. И для националистов-имперцев разных мастей и степеней влияния, и для оппозиции, и для все более недовольных широких слоев ранее поддерживавшего внешнюю политику Кремля населения такое развитие событий станет свидетельством слабости власти, тупика ее политики.
Надежда Путина
Собственно, Иран руками финансируемых им радикалов (причем как шиитов, так и суннитов) уже ведет три полуобъявленные войны: против США - в Ираке, против Израиля - с помощью "Хезболлы" в Ливане и "Хамаса" в секторе Газа, и против Саудовской Аравии - руками шиитских повстанцев в Йемене. Если тегеранский режим устоит, то может попытаться объединить три конфликта в один - чтобы потом поэтапно торговаться об условиях выживания. Однако в этом случае израильтяне, саудовцы и американцы могут ответить коллективно. Это потребует от Путина либо хоть как-то поддержать союзников в Тегеране, либо остаться в стороне.
В первом случае будут полностью разрушены мосты, которые российский президент так долго наводил с Биньямином Нетаньяху и саудовской королевской семьей. И это, не считая неминуемых в таком случае новых санкций со стороны конгресса США, а также испорченных навсегда отношений с вероятным новым старым президентом Трампом. Про неприемлемый риск войны с Америкой даже не стану упоминать.
Во втором (значительно более вероятном) случае Кремль останется в стороне. Но неминуемое тогда ослабление Ирана, а тем более смена режима в Тегеране обнажит реальную слабость российских позиций на Ближнем Востоке, их зависимость от благосклонности региональных игроков. Путин останется единственным защитником Башара Асада в Сирии и не сможет ничего противопоставить уже создающим проблемы Москве региональным амбициям турецкого президента Эрдогана (как уже происходит в Ливии). Вдобавок он перестанет быть интересным израильтянам, которые уже приступили вместе с другими друзьями Кремля - Грецией и Кипром - к строительству газопровода, который может составить конкуренцию "Северному потоку - 2".
Кремлю остается лишь надеяться, что аятолла Хаменеи и наследники покойного генерала Сулеймани в Корпусе стражей исламской революции все взвесят и решат, что выжить важнее, чем сохранить лицо. Однако боюсь, эта надежда может не сбыться - и выдворение американских войск из Ирака, и запуск иранских центрифуг для обогащения урана могут случиться в ближайшие недели. А это значит, Дональд Трамп в долгу у Тегерана не останется.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert
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