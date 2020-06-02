Комментарий: В РФ ситуация с насилием со стороны полиции не лучше, чем в США

"Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни США, имеют отношение к нашей повестке дня. Никаких параллелей здесь не видим", - так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал убийство 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова в ходе задержания сотрудниками Росгвардии.

В отличие от господина Пескова, очень многие граждане России параллели видят - и весьма прямые. Убийство Таушанкова вызвало возмущение. И уже через два дня после его гибели хэштег RussianLivesMatter, вполне прозрачно отсылающий к лозунгу американских протестов BlackLivesMatter, вышел в топ русского Twitter, а в Екатеринбурге и Москве прошла серия одиночных пикетов, которые традиционно закончились задержанием.

Что случилось в Екатеринбурге

О том, что действительно произошло ночью 31 мая на улице Рассветной в городе Екатеринбурге, судить довольно сложно. Владимир Таушанков якобы похитил из магазина строительных товаров четыре рулона обоев. Судя по всему, застреленный позже при задержании молодой человек вел себя не очень адекватно. Кончилось посещение магазина тем, что за Владимиром погнались сотрудник и один из покупателей, а продавщица позвонила в полицию.

Федор Крашенинников

Открывать дверь своей квартиры приехавшим силовикам Таушанков не захотел. Пришли его родители. Позже отец оказался в квартире с сыном, а потом СОБР начал штурм, в результате которого сына застрелили - чуть ли не на глазах отца. По его словам, вызывать "скорую" бойцы спецподразделения Росгвардии не торопились. Отец рассказал, что пытался уговорить сына вести себя адекватно, и вполне можно предположить, что спустя некоторое время ему бы это удалось.

Сразу после появления первых сообщений о трагедии журналисты начали требовать комментариев от силовиков, но они появились только через два дня. И сводились к тому, что Таушанков был якобы ранее судим, и во всем виноват сам, у него дома нашли арбалет и ружье для страйкбола, а сила была применена, потому что он оказал сопротивление сотрудникам полиции, прибывшим на место, выбежал с ножом и применил баллончик с жидкостью против оперативника. Полиция решила, что отец взят в заложники. Когда спецназ вошел в квартиру, подозреваемый, утверждают силовики, держал в руках направленный в их сторону предмет, "внешне похожий на автоматическое оружие".

Эта же версия сейчас активно распространяется в различных силовых и патриотических пабликах, иногда с намеками на то, что ситуация умышленно раздувается провокаторами и врагами России. "На отряд выливают помои", - негодуют защитники чести мундиров.

Что возмущает в случае с убийством Таушанкова в Екатеринбурге

Наличие у Таушанкова судимости с самого начала отрицали его родители, и найти каких-либо доказательств ее наличия журналистам к настоящему времени так и не удалось, что естественным образом заставляет сомневаться и в остальных предлагаемых силовиками объяснениях.

Что возмущает в происшедшем? Как и во всколыхнувшей Америку истории гибели Джорджа Флойда - реакция силовиков на ситуацию, которая, казалось бы, ни в коем случае не должна была закончиться гибелью человека. Как и в случае с Джорджем Флойдом, дело вовсе не в том, был ли Владимир Таушанков безупречным человеком или нет, а в том, адекватно ли ситуации вели себя стражи порядка - вооруженные, экипированные и находящиеся при исполнении обязанностей.

За Флойдом, как известно, погнались потому, что он якобы расплатился в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Проблемы Таушанкова начались с обвинения в краже четырех рулонов обоев стоимостью менее ста евро. В итоге оба погибли от рук силовиков. Надо быть Дмитрием Песковым, чтобы не увидеть никаких параллелей.

Россия и Америка

Случившаяся в Екатеринбурге трагическая история имела все шансы пройти незамеченной на российском уровне. К сожалению, к жестокости силовиков в России все давно привыкли. Но в этот раз она случилась на фоне массовых протестов в США, а точнее - на фоне сообщений российских государственных СМИ, в круглосуточном режиме живописующих жестокость американской полиции и смакующих детали спровоцированных ею бесчинств банд погромщиков.

Американская трагедия используется путинской пропагандой по полной программе. И для превознесения российских силовиков, которые якобы носят протестующих на руках; и для проклятий в адрес оппозиции, которая, дай ей волю, тут же начала бы все громить и жечь; и для обличения ее же в лицемерии: мол, что же вы ничего не пишете про жестокости американских силовиков?

Надо ли говорить, что трагедия в Екатеринбурге не вызвала никакого интереса у всех этих записных борцов с Америкой и оппозицией. Если бы не независимые СМИ и пользователи соцсетей, о гибели Владимира Таушанкова вообще бы предпочли ничего не говорить. Но так уж устроен мир - где тонко, там и рвется. В России ситуация с насилием со стороны людей в погонах ничуть не лучше, чем в США, а во многих случаях и гораздо хуже - что и доказывает екатеринбургская трагедия.

К счастью для страны и самих силовиков, граждане России пытаются противостоять полицейскому насилию одиночными пикетами и выступлениями в соцсетях. Во всяком случае - пока.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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