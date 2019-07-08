Комментарий: В России акции в защиту преследуемых надо сделать постоянными

Несколько известных музыкантов и телеведущая Татьяна Лазарева спели старую песню Сергея Чижа Чигракова "Хочу чаю" в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Милое домашнее видео, записанное на фронтальные камеры айфонов. Никаких слов, обращений и пожеланий, просто сведенная из кусочков такая народная по звучанию песня про трудности любви к политзаключенному.

Наверное, не бог весть какая непосредственная помощь в облегчении участи подсудимых, но такие акции, безусловно, важны. Они - большая психологическая поддержка не только для фигурантов уголовных дел, но и для совершенно обычных людей, которые тоже хотели бы помочь, хотя бы высказаться в защиту преследуемых, но не решаются. Возможно, даже более значимая поддержка.

Похожий сценарий общественных кампаний в России

Татьяна Лазарева - одна из организаторов прошлогоднего "Марша матерей" в защиту подсудимых, с помощью которого нескольким из них удалось смягчить меру пресечения. Мы тогда не знали, а это ведь был своеобразный пролог к делу Голунова, точнее, к акциям в его защиту, которые в итоге и привели к самому большому успеху в истории таких дел: очевидно невиновного человека вытащили из уже было закрывшейся пасти правоприменительной машины.

Александр Плющев

Если вспомнить, развивалось тогда все по похожему сценарию: осознание абсурдности обвинения - общественное возмущение откровенным произволом - активный организованный протест - уступка системы.

Дело "Нового величия" сразу породило много вопросов, но особое возмущение вызывал арест девочек-тинейджеров - Анны Павликовой и Марии Дубовик. Несколько известных женщин из рядов творческой интеллигенции призвали провести "Марш матерей" под лозунгом "Детям не место в тюрьме", согласовывать который власти, разумеется, отказались.

Несмотря на запугивания, предостережения полиции и сигналы от вхожих в высокие кабинеты лиц, люди под проливным дождем дошли до Верховного суда. На следующий день девушек перевели из СИЗО под домашний арест.

Известные за неизвестных: как защитить незаконно преследуемых

Несомненно, важным фактором стало то, что за никому не известных Павликову и Дубовик вписались известные женщины, кстати, одну из низ - Татьяну Малкину - вместе с дочерью 12 июня задержат на несанкционированной акции в защиту Голунова. Сам он вышел на свободу тоже во многом благодаря поддержке известных людей: журналисты обратились ко всем, кого знали, и записали с ними ролики "За Голунова". Каждый из них вывел на пикеты или просто подбодрил огромное количество народа, и в результате - получилось.

А ведь получалось не всегда. Гигантская кампания в защиту участниц Pussy Riot не принесла видимого для них результата. Сколько их ни поддерживали не только в России, но и за ее пределами, включая звезд планетарной величины, свою "двушечку" Надежда Толоконникова и Мария Алехина получили. Но были ли те усилия напрасны? Научила ли та кампания власти тому, что имиджевые издержки от проявления силы бывают больше, чем от демонстрации гибкости.

Риски гражданской поддержки: не вписаться за проходимцев

Все более решительные и однозначные проявления гражданской поддержки со стороны знаменитых и влиятельных людей в отношении лиц, проходящих по резонансным делам, нельзя недооценивать не только потому, что пресловутые гайки постоянно лишь закручиваются.

Многие известные деятели, особенно из числа тех, чья профессия напрямую зависит от благосклонности аудитории, например, артисты, предпочитают держаться от политики подальше. Не только из-за обоснованных опасений нарваться на неприятности со стороны властей, но и из-за репутационных рисков.

Часть аудитории болезненно реагирует на проявление политических взглядов артиста, напрямую связывая его творчество и политическую позицию. Иными словами, потерять часть аудитории таким способом легко, а вот приобрести - затруднительно. Не говоря уж о том, что многие звезды часто просто не понимают, о чем речь, и боятся вписаться за каких-нибудь негодяев и проходимцев.

Закрепить успех общественных кампаний

На волне успеха в случае с Голуновым понятно желание сделать эту технологию не уникальной, не на один-два случая-исключения, а постоянно работающей. Тем более что в нынешние времена без труда можно найти тех, кого нужно защитить.

Журналисты, объединившиеся на фоне дела Голунова сразу в несколько неформальных сообществ (проще говоря, чатов в интернете), могли бы солидарно вступить в защиту псковской коллеги Светланы Прокопьевой, тем более что абсурдность обвинений в ее адрес ("поддержка терроризма") едва ли не очевиднее, чем в деле журналиста "Медузы".

Есть и журналист "Черновика" Гаджиев, и дело "Сети", где не обошлось без пыток, и активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко, и краснодарский адвокат Михаил Беньяш, и еще многие и многие герои публикаций "Медиазоны", которых можно назвать "политическими". Любой читатель без особого труда добавит в этот список еще несколько фамилий фигурантов дел, которые есть серьезные основания считать сфабрикованными или надуманными.

Мы будто бы сейчас смотрим сериал с ломаным повествованием, когда действие то идет в настоящем, то переносится в прошлое, причем вовсе необязательно лишь в одну его точку. Казалось, серия с "Новым величием" уже давно позади, и вот мы снова в ней, но уже на качественно ином уровне - в новом сезоне мы узнали, что конец этой истории вовсе не обязательно плохой. И хотя не мы авторы этого сценария, кое-какие правки нам внести все-таки по силам.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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