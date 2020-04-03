Комментарий: В период кризиса с коронавирусом немцы доверяют Меркель

Когда положение становится действительно серьезным, народ сплачивается вокруг правительства. Так происходит почти всегда - как в демократических государствах, так и при авторитарных режимах. Поэтому неудивительно, что поддержка избирателями федерального правительства Германии, согласно данным соцопроса, проведенного первым каналом немецкого телевидения ARD, выросла. Примечательным же является масштаб этой поддержки.

Всего лишь несколько недель назад вряд ли кто-либо в стране точно знал, что такое коронавирус, и общее настроение было таким: правительство консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ), казалось, становилось все менее дееспособным, недовольство людей - все более ощутимым. Например, ХДС канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) был жестко наказан на земельных выборах в Гамбурге. Средний класс демонстрировал все большие симпатии в отношении "зеленых" и правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ). А что теперь?

Германия весьма успешно справляется с кризисом из-за коронавируса

Социологи на прошлой неделе зафиксировали уровень поддержки немцами правительства, который не имела ни одна правящая коалиция за последние 23 года. А Ангела Меркель, которой почти не было видно на публике в начале года, удостоилась самой высокой поддержки населения с момента создания нынешнего кабинета.

Йенс Турау

Как уже было выше сказано, в период кризиса люди, особенно это свойственно немцам, неохотно меняют коней на переправе. Но в случае положения правительства ФРГ в начале апреля 2020 года добавляются еще два усиливающих это обстоятельство фактора: то, как рассудительно выглядят действия самого кабинета министров, а также своего рода психологический эффект, который можно описать примерно следующим образом.

Эта страна, в которой в последнее время так много людей впало в отчаяние, страна, которой никак не удается достроить аэропорт, школы которой часто находятся в ужасном состоянии, а улицы обветшали - эта страна весьма неплохо функционирует в условиях кризиса. Особенно если сравнивать с тем, что происходит в мире. И это - очки в пользу правительства.

Мы видим канцлера, которая слушает экспертов из Института Роберта Коха и принимает во внимание их рекомендации. Канцлер, в отношении которой много лет считалось, что публичные речи не являются ее сильной стороной, выступает с телеобращением - по-деловому, обстоятельно, с душой. Конечно же, тут и там возникают споры с премьер-министрами федеральных земель о различных деталях, но совершенно внезапно даже столь критикуемый немецкий федерализм становится небольшой удачей, потому что на вызовы, связанные с пандемией коронавируса, можно реагировать в зависимости от специфики регионов.

Страна с удивлением узнает, сколько в ней ответственных мэров, чиновников местных администраций и сотрудников, занятых в сфере здравоохранения. И, надеюсь, многим становится стыдно за то, как еще несколько недель назад именно в адрес этих людей часто звучали угрозы со стороны крикунов и безумцев.

Очень компетентные немецкие эксперты

И что особенно важно: Германию успокаивают действия чрезвычайно профессиональной группы экспертов, например, вирусологов из Института Роберта Коха, которые при этом не делают вид, что им все известно о коронавирусе. Которые явно стремятся сберечь нам нервы и дать общее впечатление о ситуации, говоря на понятном языке. И к которым прислушивается правительство, действуя соответствующим образом.

Достаточно беглого взгляда на положение в Великобритании, и особенно в США, чтобы понять, что это все - вовсе не само собой разумеющиеся вещи. Для Германии - большая честь, что, по данным опроса, многие респонденты беспокоятся о перспективах немецкого бизнеса, но лишь четверть опрошенных боятся за свое личное будущее. Если живешь в стране, которая после двухнедельного простоя экономики демонстрирует такую уверенность, то все не так уже плохо.

Это еще только начало эпидемии

Само собой, много еще чего, например, в области здравоохранения, требует улучшения. Например, сейчас приходиться расплачиваться за то, что больницы стали слишком автономными коммерческими предприятиями. Кроме того, Германия, как уже неоднократно отмечалось, находится только на начальной стадии эпидемии коронавируса.

Но ее шансы на то, чтобы ответственные лица и население справились с дальнейшим, возможно, резким увеличением числа инфицированных, не так уж малы. Как будет выглядеть страна, когда кошмар пандемии закончится, пока не знает никто. Но на данный момент жители Германии терпят и поддерживают радикальные ограничения, потому что им правдоподобно объяснили, почему это необходимо.

В Бразилии отчаявшиеся люди бьют кастрюлями тревогу по поводу лишенных здравого смысла действий их президента. В Германии люди дарят аплодисменты врачам, медсестрам, полицейским и работникам супермаркетов. Надеюсь, страна воспользуется этим поводом, чтобы проявить больше уважения к представителям этих профессий. И лучше оплачивать их труд.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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