Комментарий: В основе любой демократии лежит свобода слова

Право человека свободно выражать свое мнение - не роскошь. Неограниченная свобода прессы - это не то, без чего в демократии можно было бы обойтись, а то, что, наоборот, необходимо защищать изо всех сил. Ведь свобода слова и является основой демократии - формы государственного устройства, которая предоставляет человеку максимум свободы и обеспечивает наилучшую защиту всем меньшинствам. Изобличать а, тем более предотвращать коррупцию и правонарушения можно лишь при наличии возможности свободно выражать свое мнение, критически оценивать действия политиков и предпринимателей, беспрепятственно проводить расследования, равно как и публиковать полученную информацию.

Тонкий расчет Гитлера

В этих выводах нет ничего нового. То, насколько важна независимая журналистика, немцы не в последнюю очередь узнали во время тирании Адольфа Гитлера. Придя к власти, он покончил с независимой прессой: в этом и заключался его тонкий расчет.

Но какое значение этот факт имеет в наши дни? В первую очередь, это говорит о том, что мы должны продолжать сообщать о репрессиях в отношении журналистов и требовать освобождения находящихся в заключении коллег, а также призывать к ответственности политических лидеров, которые пытаются ограничить свободу слова. Это означает и то, что мы должны требовать от наших собственных правительств и оппозиционных партий, чтобы они четко выступали в защиту этих ценностей - как дипломатическим путем, так и, в случае необходимости, предпринимая для этого конкретные шаги.

Инес Поль

В частности, в Евросоюзе должны задаться вопросом, какую позицию Брюссель должен занять по отношению к тем странам-членам ЕС, где продолжают ограничивать свободу прессы, принимают соответствующие законодательные поправки, увольняют критикующих их юристов и отстраняют от власти политических оппонентов. В будущем на переговорах о вступлении в Евросоюз странам-кандидатам нужно четко дать понять, что непременным условием членства в ЕС является свобода прессы. Слишком мягкая позиция по отношению к новым членам ЕС, которую Брюссель занимал в последние несколько лет, сейчас дорого ему обходится.

При этом происходящее в Европе нельзя назвать банальным. Ситуация в таких странах, как Польша, Венгрия и Румыния, резко обостряется. Положение блогеров и независимых гражданских журналистов, которые зачастую являются одними из немногих независимых источников информации, продолжает ухудшаться, их жизни в буквальном смысле угрожает опасность. В 2018 году в мире было убито уже 13 блогеров и гражданских журналистов - почти вдвое больше, чем в 2017 году.

Трамп и Путин атакуют свободную прессу

Между тем прямое насилие в отношении журналистов - отнюдь не единственнаяугроза, с которой сталкиваются представители этой профессии. Такие политики, как Дональд Трамп и Владимир Путин, смекнули, каким образом лучше всего атаковать журналистику - в частности, ставя под сомнение ее ценность и авторитет. Называя СМИ "лживой прессой", президент США не только пытается отвлечь внимание общественности от своей собственной лжи. Это долгосрочная стратегия, цель которой - подорвать доверие к самым опасным критикам его администрации, а также ослабить позиции любого, кто попытается разоблачить его манипуляции.

При этом сами журналисты и СМИ должны еще тщательно проверять информацию, еще более критически оценивать работу своих собственных коллег, а также открыто признавать свои ошибки. Ведь любая сознательная халатность, искусственно раздутая сенсация и односторонняя подача информации играют на руку тем, кто не хочет, чтобы граждане были хорошо информированы и могли сформировать свое личное, независимое мнение. Между тем именно это и является предпосылкой того, чтобы выбор человека действительно можно было считать демократическим.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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