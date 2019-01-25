Комментарий: В вопросе Холокоста не может быть компромиссов

Германии потребовалось немало времени для того, чтобы, наконец, признать себя страной иммиграции. Многие по-прежнему отрицают тот факт, что люди со всего мира, которые хотят жить и работать в Германии, не только обогащают ее культуру. Учитывая нынешние демографические тенденции, граждане крупнейшей европейской экономической державы не смогли бы сохранить свой уровень благосостояния без иностранных рабочих и их профессиональных навыков.

История Германии не должна быть забыта

Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, спустя 74 года после освобождения лагеря смерти Освенцим, самое время подумать о том, что на самом деле означает иммигрировать в Германию, жить здесь и, возможно, даже получить немецкое гражданство. Самое время вспомнить, почему намерение стать страной иммиграции предполагает соблюдение ряда четких и неизменных правил. И что в немецком обществе существует основополагающий консенсус, который ни в коем случае не должен ставиться под сомнение, и в отношении которого не может быть никаких компромиссов.

Инес Поль

Германия несет ответственность за убийство, по меньшей мере, шести миллионов евреев. Она также несет ответственность за гибель и страдания еще многих миллионов человек на европейском континенте и за его пределами. Эта история Германии никогда не закончится, о ней нельзя забывать, она будет жить и впредь благодаря таким памятным дням, как этот.

В то же время это отнюдь не означает, что мы должны зацикливаться на нашем ужасном прошлом. Но, глядя вперед, мы должны снова и снова задавать себе вопрос: что мы должны сделать сейчас, сегодня, для того, чтобы справиться с этой особой ответственностью?

В наши дни из жизни уходят последние люди, пережившие Холокост, а также последние нацистские преступники. Именно поэтому мы должны найти другие способы донести эту ответственность до молодежи, будущих избирателей, людей, которые будут принимать политические решения. Чем больше времени проходит со времен национал-социализма, тем сложнее становится донести смысл произошедшего до современников. Такова природа вещей.

Нужно рассказывать школьникам о преступлениях нацистов

Поэтому важно и правильно рассказывать о Холокосте школьникам, организовывать школьные экскурсии в концлагеря и лагеря смерти, а также посещать поле битвы при Вердене (в ходе битвы при Вердене во время Первой мировой войны погибли более 300 тысяч французских и немецких солдат. - Ред.). Важно и хорошо, что демократические партии объединяются в общей, последовательной борьбе с ненавистью к евреям и антисемитизмом.

Но столь же важно разъяснять тем, чьи предки еще не жили в Германии в самый мрачный период ее истории, а также новоприбывшим мигрантам, что все жители современной Германии должны быть готовы взять на себя эту ответственность. Ведь речь здесь идет не об индивидуальной вине, а об основополагающем консенсусе в немецком обществе. Сегодня это также нужно четко осознавать.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

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