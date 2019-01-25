 Комментарий: В вопросе Холокоста не может быть компромиссов | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 27.01.2019

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Мнения

Комментарий: В вопросе Холокоста не может быть компромиссов

Ответственность за преступления нацизма должны нести все без исключения жители современной Германии - ведь речь идет об основополагающем консенсусе в немецком обществе, считает Инес Поль.

Бывший лагерь смерти Освенцим-Биркенау

Бывший лагерь смерти Освенцим-Биркенау

Германии потребовалось немало времени для того, чтобы, наконец, признать себя страной иммиграции. Многие по-прежнему отрицают тот факт, что люди со всего мира, которые хотят жить и работать в Германии, не только обогащают ее культуру. Учитывая нынешние демографические тенденции, граждане крупнейшей европейской экономической державы не смогли бы сохранить свой уровень благосостояния без иностранных рабочих и их профессиональных навыков.

История Германии не должна быть забыта

Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста, спустя 74 года после освобождения лагеря смерти Освенцим, самое время подумать о том, что на самом деле означает иммигрировать в Германию, жить здесь и, возможно, даже получить немецкое гражданство. Самое время вспомнить, почему намерение стать страной иммиграции предполагает соблюдение ряда четких и неизменных правил. И что в немецком обществе существует основополагающий консенсус, который ни в коем случае не должен ставиться под сомнение, и в отношении которого не может быть никаких компромиссов.

Инес Поль

Инес Поль

Германия несет ответственность за убийство, по меньшей мере, шести миллионов евреев. Она также несет ответственность за гибель и страдания еще многих миллионов человек на европейском континенте и за его пределами. Эта история Германии никогда не закончится, о ней нельзя забывать, она будет жить и впредь благодаря таким памятным дням, как этот.

В то же время это отнюдь не означает, что мы должны зацикливаться на нашем ужасном прошлом. Но, глядя вперед, мы должны снова и снова задавать себе вопрос: что мы должны сделать сейчас, сегодня, для того, чтобы справиться с этой особой ответственностью?

Контекст

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В наши дни из жизни уходят последние люди, пережившие Холокост, а также последние нацистские преступники. Именно поэтому мы должны найти другие способы донести эту ответственность до молодежи, будущих избирателей, людей, которые будут принимать политические решения. Чем больше времени проходит со времен национал-социализма, тем сложнее становится донести смысл произошедшего до современников. Такова природа вещей.

Нужно рассказывать школьникам о преступлениях нацистов

Поэтому важно и правильно рассказывать о Холокосте школьникам, организовывать школьные экскурсии в концлагеря и лагеря смерти, а также посещать поле битвы при Вердене (в ходе битвы при Вердене во время Первой мировой войны погибли более 300 тысяч французских и немецких солдат. - Ред.). Важно и хорошо, что демократические партии объединяются в общей, последовательной борьбе с ненавистью к евреям и антисемитизмом.

Но столь же важно разъяснять тем, чьи предки еще не жили в Германии в самый мрачный период ее истории, а также новоприбывшим мигрантам, что все жители современной Германии должны быть готовы взять на себя эту ответственность. Ведь речь здесь идет не об индивидуальной вине, а об основополагающем консенсусе в немецком обществе. Сегодня это также нужно четко осознавать.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

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    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

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    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

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    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

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    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

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    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


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Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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