Комментарий: Выход Польши из Стамбульской конвенции - неверный шаг

Польша оказалась в фокусе внимания международной общественности. Похоже, в других странах не поняли, почему Варшава хочет выйти из соглашения Совета Европы о борьбе с насилием против женщин - Стамбульской конвенции. Ведь эта страна не только подписала документ, но 5 лет назад, в отличие от Венгрии и Словакии, ратифицировала его - за два года до того, как это сделала Германия.

Министра юстиции не поняли

И в самой Польше не каждый понимает, что имел в виду министр юстиции Збигнев Зёбро, который в минувшие выходные заявил о выполнении "предвыборных обещаний". После чего начался скрупулезный поиск - каких именно. Журналисты и эксперты ломают головы, пытаясь объяснить, что за всем этим кроется и, прежде всего, чему служит.

Магдалена Гвоздьж-Паллокат

Ведь в конечном счете речь идет об основополагающих вещах: о защите женщин и девочек, о том, чтобы любые формы домашнего насилия считать преступлением, и о борьбе с гендерной дискриминацией - о вещах, которые не должны вызывать противоречивой реакции в наше время.

Но польского министра юстиции беспокоит то, что документ, по его мнению, "из идеологических соображений" причисляет семью, брак, культуру, традиции или религию к основным причинам такого насилия. Но ведь о том, что домашнее насилие имеет место в семьях и между супругами, а, например, женское обрезание является частью религиозных или культурных обычаев, известно всем, не только жертвам насилия.

Понятие "идеология", которое уже употреблялось в целях диффамации ЛГБТ-движения, и в этот раз пытаются использовать в своих целях. Стамбульская конвенция, по выражению министра, ведет к "дезорганизации общества и направлена против семьи и брака" - двух польских святынь. Министр имеет в виду два пункта конвенции, а именно те, что касаются борьбы с уже устаревшим традиционным разделением ролей мужчины и женщины.

Власти Польши должны гарантировать защиту всех граждан

Это первый случай за многие годы, когда Польша выходит из международного соглашения, посвященного правам человека. Такое развитие ситуации не радует, и не только потому, что вопрос касается защиты моих соотечественниц. Здесь речь идет о всеобщем чувстве безопасности, которое базируется на том, что ты живешь в государстве, где все не переворачивают с ног на голову лишь потому, что та или иная формулировка не соответствует актуальным политическим настроениям.

Это чувство безопасности также подкрепляется доверием и уверенностью в том, что международные соглашения будут соблюдены, а обязательства в отношении других стран и собственных граждан - причем не только тех, которые поддерживают курс правительства, будут выполнены.

На президентских выборов в Польше две недели назад кандидат от правящей консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) Анджей Дуда одержал победу с минимальным перевесом и тем самым подтвердил, что общество разделено на сторонников и критиков власти. Но в нынешней ситуации так и хочется сказать: шоу продолжается. Ведь лозунги, звучавшие во время предвыборной кампании, никуда не исчезли и теперь транслируются министерством юстиции.

Польша, как громогласно заявил министр юстиции, защищает интересы своих женщин как ни одна другая страна. Вероятно, так и есть, но только в интересах польских женщин было бы, чтобы их защитником выступал не польский министр юстиции, а международные инстанции высшего уровня.

Автор: Магдалена Гвоздьж-Паллокат, обозреватель DW

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