Комментарий: Выборы в Польше - раскол в стране стал еще глубже

Несмотря на минимальный отрыв, Анджей Дуда выборы выиграл. Тем самым он стал вторым президентом Польши после 1989 года, сумевшим переизбраться на второй пятилетний срок. Но и его либерально настроенный соперник, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, несмотря на поражение, смог достичь весьма впечатляющего успеха. Что даст мощный импульс его политической карьере. Он - новый, молодой представитель либеральной Польши, сделавший заявку на объединение оппозиции, и готовый снова бросить вызов власть предержащим самое позднее на парламентских выборах в 2023 году.

Короткий поводок для оппозиционных СМИ

Результат этих выборов будет иметь далеко идущие последствия. Избрание Дуды позволит его национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) продолжить начатую в 2015 году консервативную революцию и консолидировать свою власть. Следует опасаться, что в результате, в частности, будут полностью лишены независимости суды и изменена существующая система разделения властей.

Бартош Дудек

Нагоняй, который дала прессе супруга президента Агата Дуда-Корнхаузер, назвавшая при этом даже одного журналиста по имени, позволяет предположить, что может происходить в будущем. После того, как общественно-правовые радиостанции были превращены в партийные рупоры, теперь, очевидно, на очереди частные СМИ, критикующие правительство. Многими из таких СМИ владеют иностранцы, заявляет фактический правитель страны, лидер PiS Ярослав Качиньский и требует вернуть их в польскую собственность. Это делает неизбежным новые конфликты с Брюсселем.

Больше, чем протеже Качиньского?

И после этих выборов Польша осталась глубоко расколотой страной: ее запад и север против юга и востока, города против сел, старые против молодых. Трещины проходят по семьям, друзьям, населенным пунктам. После такой острой предвыборной борьбы, которая сильно поляризовала общество, победителю вообще-то полагалось бы начать устранять раскол.

После первой победы Дуды в 2015 году надежды, связанные с ним, не сбылись. Главная причина заключалась в том, что все попытки Дуды выйти из тени своего политического ментора Ярослава Качиньского оказались тщетными. Качиньский видит в конфликтах движущую силу политических процессов. Не в его натуре компромиссы, готовность протянуть руку сопернику не только по тактическим соображениям. Он считает это проявлением слабости. Но теперь есть предпосылки для большей самостоятельности Анджея Дуды: о своем очередном переизбрании он может более не беспокоиться. Вопрос лишь в том, хочет ли он отказаться от роли протеже и стать более независимым на посту президента. Так что и после выборов Дуда снова оказался перед выбором.

Автор: Бартош Дудек, обозреватель DW

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