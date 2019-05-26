Комментарий: Выборы в Европарламент не стали революцией

Центристские партии теряют политический вес, а "зеленые" и либералы, как и популисты, - набирают. Достичь компромисса в новом составе Европарламента будет непросто, считает Бернд Ригерт.
Выборы в Европарламент, которые крупные партии провозгласили судьбоносными, завершились. Решение принято, выбор сделан. Большинство - три четверти европейских избирателей и избирательниц - по-прежнему поддерживает проевропейские партии.
На нынешних выборах победила либеральная демократия
Переход власти в Европарламенте к правым популистам остался невыполнимым обещанием, в которое верил только сам предводитель евроскептиков - итальянский министр внутренних дел Маттео Сальвини. На нынешних европейских выборах победила модель либеральной демократии, хотя расставленые в некоторых регионах политические акценты вызывают опасения.
Так, во Франции правые популисты во второй раз подряд одержали победу на выборах в Европарламент. В Италии - триумф Сальвини и его "Лиги". В Венгрии правые популисты уже давно являются самой сильной партией. В Польше они хоть и недосчитались голосов избирателей, но по-прежнему остаются самой мощной политической силой.
А вот результаты правых популистов в Германии, Австрии, Дании, Нидерландах и Испании оказались в силу разных причин хуже, чем они сами того ожидали, и не привели их к желаемой цели. На этом фоне рост числа популистов в Европарламенте пока еще находится в допустимых рамках. И поскольку националистам не удастся объединиться в одну фракцию, они лишь будут тормозить работу парламента, но не блокировать ее.
Проевропейские партии в Европарламенте все еще сильны
Для политиков, которые занимаются вопросом охраны окружающей среды и защиты климата, решение европейцев стало судьбоносным выбором. "Зеленая волна", прокатившаяся по нескольким странам ЕС, подарила "зеленым" неожиданную поддержку, что привело к росту числа голосов их избирателей. Поэтому фракция "зеленых" в Европарламенте, вероятно, будет значительно крупнее, чем фракция популистов Сальвини - и это большой успех.
Судя по всему, демонстрации в защиту климата и протестующие по пятницам школьники смогли мобилизовать многих избирателей младше 30 лет, но в основном в Западной Европе - прежде всего, в Германии, Франции, Люксембурге, а также в Финляндии. На востоке и юге Европы экоактивисты вроде Греты Тунберг не играют никакой роли.
Судьба решительно постучала в двери центристских, так называемых народных партий. Оба политических блока - христианских демократов и социал-демократов - потеряли большое число голосов избирателей. Почти столько, сколько набрали "зеленые" и свободные демократы. В итоге большинство в Европарламенте больше не будут формировать две крупнейшие фракции, входящие в которые партии потерпели поражение на завершившихся выборах. Для большинства, как минимум, понадобятся либералы и "зеленые".
Такой расклад сил окажет влияние уже во вторник, 28 мая, на экстренном саммите ЕС, когда главы государств и правительств стран-членов Евросоюза будут обсуждать предстоящие кадровые изменения. Самая простая и привычная формула - когда пост главы Еврокомиссии занимает основной кандидат от самой большой группы (в данном случае христианских демократов), больше не актуальна. Для главы фракции Европейской народной партии (ЕНП) немца Манфреда Вебера (Manfred Weber) это плохая новость.
С немецкой точки зрения, особенно вызывает обеспокоенность судьба социал-демократов. В Германии они потерпели историческое поражение, заняв третье место по результатам выборов, на втором оказались "зеленые". Но в других европейских странах ситуация иная: в Испании, Италии, Нидерландах социал-демократы выступили довольно успешно, и это привело к тому, что представительство фракции в Европарламенте пострадало не больше, чем фракции христианских демократов.
Поиск компромисса в пестром Европарламенте
Национальные особенности, которые продемонстрировали нынешние выборы в Европарламент, можно перечислять долго. В Греции премьер Алексис Ципрас проиграл консервативной оппозиции, и его левопопулистское правительство столкнулось с кризисом. Поэтому Ципрас объявил о том, что в стране скоро пройдут новые парламентские выборы. В Австрии одержала победу правящая партия консерваторов, хотя канцлеру Себастьяну Курцу может быть вынесен вотум недоверия. В Польше вновь пробуждается гражданская оппозиция.
Судьбоносные выборы завершились. Их результат очевиден - приоритетом по-прежнему являются интересы объединенной Европы, но отстаивать их будет сложнее в силу того, что в Европарламенте будут фрагментарно представлены самые разные политические силы.
В этих выборах приняли участие гораздо больше избирателей. Правда, явка в 50 процентов - все еще не то, чем следует гордиться при действующей демократии, тем не менее, это самый высокий результат за последние 20 лет. Тому способствовала высокая мобилизация избирателей в Германии, Франции, Испании, Польше.
Даже в Великобритании, где эти выборы были излишними на фоне предстоящего "Брекзита", явка не опустилась до нулевого уровня, а наоборот выросла. Избиратели еще раз решили выразить свое возмущение происходящим процессом выхода Великобритании из ЕС, но при этом решили отправить в Страсбург на удивление значительное число проевропейски настроенных либералов
В итоге, Евросоюз останется тем же, чем и был все это время. А вот в Европарламенте, который теперь представляет из себя пеструю мозаику различных политических групп, нужно будет находить компромиссы. Такова его судьба.
Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW
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