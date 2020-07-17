 Комментарий: Вступил ли Кремль в кибервойну за вакцину от COVID-19? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.07.2020

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Мнения

Комментарий: Вступил ли Кремль в кибервойну за вакцину от COVID-19?

Если сообщения о попытках российских хакеров выкрасть разработки вакцины против коронавируса - правда, то интересы властей России могут вновь оказаться под ударом, считает Константин Эггерт.

Человек, лицо которого скрыто, работает за компьютером

В последние месяцы неприятности одна за другой буквально преследуют Кремль. К процессу по делу MH17 в Гааге, пандемии, проблемам "Северного потока-2", демонстрациям в Хабаровске и введению в действие британской версии "акта Магнитского" добавились новые обвинения.

"Уютные медведи" из ГРУ?

Представители спецслужб Великобритании, Канады и США заявили, что хакеры, "почти наверняка связанные с российскими разведслужбами", провели серию кибератак против исследовательских учреждений трех стран, разрабатывающих вакцину против коронавируса. Речь, как предполагают, идет о хакерской группировке Cozy Bear, связанной, по утверждению западных источников, с российской военной разведкой (экс-ГРУ, ныне просто Главное управление Генштаба).

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Это заявление Национального центра кибербезопасности Соединенного Королевства и Агентства национальной безопасности США совпало с громкими высказываниями официальных лиц в Москве о том, что Россия вот-вот представит вакцину от COVID-19. Это может быть всего лишь совпадение. Утверждения британцев и их союзников Кремль категорически отверг.

Из заявлений британцев, американцев и канадцев неясно, добились ли хакеры успеха во взломе баз данных. Непонятно также, были ли целью хакеров только гражданские учреждения, или также и военные лаборатории, где, теоретически, тоже могут вести антивирусные исследования.

Сами по себе кибератаки давно никого не удивляют. Кибервойна - часть современной реальности. Достаточно вспомнить взлом серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году, который до сих пор отзывается громким эхом в американской политике. Но если хакеры атаковали медицинские лаборатории, то это - особый случай.

Возможные выводы и последствия

Во-первых, одно дело научно-технический шпионаж. Он существует с незапамятных времен. С точки зрения обычного человека, государства всегда будут пытаться украсть чертежи нового танка или ракеты противника. Другое дело - предполагаемая попытка украсть данные гражданских разработок, в которых сейчас, в условиях пандемии, нуждается весь мир. Есть в этом что-то недостойное и морально отталкивающее.

Если хакерская атака имела место, то выводы напрашиваются неприятные: либо российское руководство использует глобальную трагедию для дешевой пропагандистской кампании в стиле "Советская наука - самая передовая на планете!", либо реальная ситуация с коронавирусом в России настолько плоха, что все средства хороши, чтобы срочно ее переломить.

Наконец, если данные о деятельности Cozy bear верны, то тогда речь идет о попытке воровства интеллектуальной собственности в самом прямом смысле слова. Это одна из главных причин конфликта Америки с Китаем. Пекин с его экономической мощью может позволить себе красть чужие патенты. России с ее ВВП, близким по объему к ВВП Испании, лучше было бы такой репутации себе не зарабатывать. Но поздно.

Плохой пиар для Путина

Дальнейшее развитие этой истории увеличивает риски для Кремля. Во-первых, никто не знает, что предпримут Великобритания, США и Канада. У них ведь есть и свои кибервоины. Во-вторых, в их распоряжении широкий диапазон санкционных мер. Тут стоит вспомнить предложенный сенаторами Тедом Крузом и Джин Шахин законопроект, призванный окончательно похоронить любые попытки "Газпрома" достроить трубопровод "Северный поток-2".

Кроме того, в Сенате довольно легко могут принять дополнения к закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), предусматривающие санкции нового уровня против российских государственных банков и суверенного долга. Такие предложения звучали весной этого года. В условиях экономического кризиса, разворачивающегося на фоне пандемии, это может ударить по российской верхушке намного сильнее, чем ударило бы еще в феврале, до эпидемии.

Вся эта история заставляет вспомнить другую - историю советского атомного проекта. Сталин не смог бы создать атомную бомбу к 1949 году, если бы завербованные его разведкой агенты не передали Москве тонны американских и британских секретных разработок. Тот "триумф советских физиков" был во многом краденым. Но бомба - это оружие, символ смерти. Вакцина - это спасение, символ жизни. Кража пистолета и кража аппарата ИВЛ - разные кражи. Вторая в глазах людей намного уже и помнить ее будут дольше. Как бы ни развивались события дальше, этот эпизод уже стал плохим пиаром для Кремля.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook:  Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Марина Барановская


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