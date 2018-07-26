Комментарий: Все против Трампа

Как Жану-Клоду Юнкеру это удалось? Глава Еврокомиссии во время визита в Белый дом достиг большего, чем, наверное, он сам ожидал. Заговорили даже о "новой фазе дружбы и тесных торговых связей", о переговорах с целью ликвидировать все пошлины и другие торговые барьеры. И это после недель и месяцев агрессивной риторики правительства Трампа, направленной против ЕС и, в первую очередь, против Германии.

Соответствующе низкими были и ожидания от этой встречи. В последние недели Трамп на своей странице в твиттере, в интервью и в выступлениях перед сторонниками еще жаловался на "нечестные" торговые методы европейцев, называл Евросоюз противником США и объявлял о пошлинах на европейские автомобили. В ЕС еще за день до визита Юнкера в Вашингтон не ожидали какого-либо прорыва.

Критика Трампа - в том числе из своих рядов

Однако - и это лишь одна часть ответа на вышеупомянутый вопрос - Юнкеру повезло. Именно к тому моменту, когда главу Еврокомиссии ожидали в Белом доме, очевидно, движение против трамповского курса на торговую конфронтацию достигло критической массы.

Ведь помимо сопротивления со стороны зарубежных торговых партнеров США критика все чаще слышалась и из Конгресса, из собственной партии Трампа - Республиканской, и даже из объединений предпринимателей и фермеров со Среднего Запада. В остальном они считаются верными сторонниками Трампа, но теперь они все сильнее и сильнее ощущают то, что их президент одновременно вступил в борьбу с китайцами, японцами, канадцами, мексиканцами, а еще и европейцами.

Карстен фон Намен

Конечно, Трамп никогда бы не признал, что он не прав или что он совершил ошибку. Но, очевидно, Трамп, непредсказуемый популист, все-таки пришел к выводу, что нынешний момент может оказаться хорошей возможностью, чтобы сменить курс с конфронтации на сотрудничество (по крайней мере, временно) и "продать" это своим сторонникам как победу.

Успех ЕС - в единстве

Однако в действительности это победа Евросоюза. И это - вторая часть ответа на вопрос, как Юнкеру удалось добиться своего. Европейцы держались друг за друга, когда Трамп оскорблениями и угрозами пытался склонить их к уступкам. На давление они реагировали ответным давлением и не "прогнулись" даже тогда, когда президент США объявил о болезненных пошлинах на европейские автомобили.

Да, пара уступок имела место. Евросоюз намерен импортировать из США больше сжиженного газа, а также соевых бобов и других сельхозпродуктов. В первую очередь, именно эту часть "сделки" с Юнкером Трамп представит своим сторонникам как большой успех. А в отношении переговоров по соглашению о свободной торговле промышленными товарами, о которых несколько дней назад Трамп объявил в твиттере, он сам скажет: смотрите, я принудил европейцем сесть за стол переговоров.

Добрый дедушка Юнкер и трудный внук Трамп

Однако главное в том, что подобное соглашение - это как раз то, чего ЕС всегда хотел. Переговоры, которые сейчас должны начаться, сведутся к "облегченной" версии запланированного трансатлантического торгового партнерства TTIP, откуда Трамп в 2017 году демонстративно вышел.

Но и это, разумеется, типично для Трампа: как непослушное дитя, он смахивает со стола то, что построили другие, лишь для того, чтобы собрать обломки снова и гордо объявить, что это он все сделал в одиночку. Жан-Клод Юнкер обошелся с Трампом как добрый дедушка, который со снисхождением относится к своему "трудному" внуку. Хорошо, если это поможет европейской экономике и тому, что еще осталось от трансатлантического сообщества.

Урок на будущее и для Трампа, и для ЕС

Но, в первую очередь, преподнесенный после очередной серии "Шоу Дональда Трампа" урок должны усвоить европейцы, поскольку успех ЕС принесли упорство и единство.

Трамп представляет собой именно то, что американцы называют понятием "Schoolyard Bully" - речь идет о школьном хулигане, которого нельзя призывать к компромиссу и благоразумию. Его впечатляют только сила и понимание, что, если попытаться пристать к другим, можно и самому получить по носу.

В Европе не должны об этом забывать, когда неистовый хозяин Белого дома в следующий раз во время очередного припадка снова уничтожит все, что было достигнуто к этому моменту. Возможно, это случится уже завтра - в новом твите.

Автор: Карстен фон Намен, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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