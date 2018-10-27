Комментарий: Восточная Европа и новая холодная война

Ядерная война в Европе - в споре между Трампом и Путиным о договоре РСМД речь идет именно об этом. При этом в восточноевропейских странах нет единства, считает Борис Кальноки.
Президент США Дональд Трамп намерен разорвать с Россией договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который запрещает производство, испытание и развертывание таких вооружений в Европе. Такое чувство, будто снова вернулись 1980-е годы. Вспомним "двойное решение НАТО", принятое 12 декабря 1979 года, которое позволило начать с 1983 года развертывание в Европе американских ракет "Першинг", а также крылатых ракет наземного базирования в качестве противодействия советским SS-20. Тогда казалось, что третья мировая война станет ядерной и произойдет на территории Европы. Поэтому все испытали огромное облегчение, когда в 1987 году США и СССР подписали Договор о РСМД.
В Германии и у нас, в странах Центральной и Восточной Европы, очень по-разному вспоминают то время. В Германии тогда возникло мощное антивоенное движение со своими многотысячными пасхальными маршами мира во многих городах. Главный лозунг - никаких американских ракет на немецкой земле! В восточноевропейских странах-сателлитах СССР это движение активно восхвалялось коммунистической пропагандой, но многие в Польше и Венгрии - разумеется, скрытно - с недовольством отзывались о новой волне пацифизма. От Запада ожидали освобождения от советского ига, а не трусливого нытья.
Договор, который соблюдает только одна сторона
В наши дни, похоже, все начинается сначала. В Германии раздаются предостерегающие голоса, призывающие не ставить мир под угрозу. "Губительным решением", назвал намерения Трампа госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен (Niels Annen). При этом провокатором- как тогда, так и сегодня - является Россия. Во времена холодной войны речь шла об SS-20, сегодня - о 9M729, крылатых ракетах якобы малой дальности, которые, однако, по данным американцев могут преодолевать расстояние до 3400 км и, как сообщают из Варшавы, недавно были размещены возле Калининграда - российского анклава на берегу Балтийского моря. Это прямое нарушение договора о РСМД. Так зачем же нужен договор, который соблюдает лишь одна сторона?
Жесткая американская политика в 80-е годы привела к успеху: в конце концов, подписание договора о РСМД стало прямым следствием "двойного решения" НАТО. В Восточной и Центральной Европе до сих пор убеждены, что язык силы - это единственное, что понимает Россия (и, к сожалению, единственный язык, которым не владеет богатая и мягкотелая Германия). Польша, к примеру, "с пониманием" относится к решению Трампа.
Варшава активно вооружается против России, потратила на эти цели в 2017 году больше чем 10 млрд долларов, хотела бы постоянного размещения на своей территории американских войск и создает одну из сильнейших армий в ЕС. Польша и Румыния - в этом обвиняет их Москва - одобрили размещение мобильных пусковых установок Mk-41. Они могут быть использованы, в том числе, и для запуска крылатых ракет. То есть, ракет средней дальности, которые запрещены согласно договору о РСМД. Но это в свою очередь является реакцией на размещение российских ракетных систем "Искандер" вокруг Калининграда. Предполагается, что "Исканеры" можно использовать для запуска новейших ракет 9M729.
Право сильного в политике
В разгар этой новой холодной войны в Восточной и Центральной Европе нет единства. В то время, как Польша и Румыния, а также большинство балтийских стран делают ставку на жесткую политику и военную силу, Венгрия, Чехия и Словакия действуют более прагматично. По сравнению со своими северными соседями, они не чувствуют сильной угрозы со стороны России и хотят дальше вести совместные дела с Путиным.
Но то, что наступают новые времена, понятно каждому. Право силы вновь возвращается в политику и в такие времена нужна сильная армия. Повсюду в Восточной и Центральной Европе ведется военная модернизация. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) расходы на вооружение в этих странах выросли в 2017 году на 12 процентов. Для сравнения: в Западной Европе (куда относят и Германию) рост расходов составил лишь 1,7 процента.
Зачем вооружается Венгрия
И даже Венгрия, чья армия смехотворно слаба, планирует в рамках программы модернизации Zrínyi-2026 создать "боеспособные вооруженные силы".
У концерна Airbus - чтобы лишний раз угодить Германии и Франции, которые без конца спорят о будущем ЕС - заказаны два военно-транспортных самолета А319 и 20 военных вертолетов типа H145. Численность армии должна вырасти с 30000 до 37000 человек. Устаревшие танки Т-72 планируется заменить более современными, правда, пока еще не ясно, какими. Кроме того, Венгрия намерена создать собственную оружейную промышленность.
В ходе визита в Венгрию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обе стороны договорились об интенсивном сотрудничестве в сфере оборонной промышленности. И Россия тут ни при чем. По некоторым экстремальным сценариям не исключаются и столкновения между Украиной и Венгрией в Закарпатье, где в последние месяцы назрела кризисная ситуация вокруг положения венгерского меньшинства.
Восточная Европа вооружается перед угрозой возможной военной конфронтации, но кто против кого, это не всегда ясно.
Борис Кальноки (1961 г. р.) сотрудничает в качестве венгерского корреспондента с изданием Die Welt и другими немецкоязычными СМИ. Он автор книги "Ahnenland", в которой прослеживает историю своих предков, среди которых - и министр иностранных дел Австро-ВенгрииГустав Кальноки.