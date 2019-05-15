Комментарий: Возвращение блудного Сердюкова

Анатолия Сердюкова избрали председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации". Решение было принято еще 8 мая, но узнали все о нем только 13-го. Зачем на авиастроение бросили экс-министра обороны, проходившего по уголовному делу о халатности в качестве подозреваемого - и не смущает ли российскую власть его репутация?

Сердюков. Он же - незаменимый "Табуреткин"

С начала 2007-го по конец 2012 года Анатолий Сердюков занимал должность министра обороны России. За это время этот гражданский, до того руководивший налоговой, получил у военных презрительные прозвища "Табуреткин" и "Фельдмебель" за то, что в начале своей карьеры занимался мебельным бизнесом.

Однако он же является едва ли не создателем современной российской армии. Той самой, что считается одной из самых грозных в мире. Той самой, что уже при Сердюкове выиграла в 2008 году войну в Южной Осетии, а позднее, когда реформы, начатые министром после этого конфликта с Грузией, в основном завершились - провела операцию против Украины, в частности, по аннексии Крыма. Ну и, разумеется, достаточно успешно воюет в Сирии.

Иван Преображенский

Это, в значительной степени, результат того, что Сердюков запустил масштабную программу перевооружения. Правда, она отчасти состояла из иногда весьма спорных проектов, вроде заказа на итальянские бронемашины или французские вертолетоносцы типа "Мистраль", которые Россия так в итоге и не получила. Еще одна его неудача - попытка ввести по американскому образцу институт "профессиональных сержантов" в частях. Однако в целом план его удался, и российская армия радикально изменилась. В частности, появились вооруженные новейшими видами оружия небольшие, мобильные подразделения постоянной готовности.

Сердюкову доверяют в Кремле

Да и одной армией заслуги Сердюкова перед властями страны не исчерпываются. В частности, все мы живем внутри той налоговой системы, которую налаживал с 2004 по 2007 годы в качестве главы ФНС именно будущий глава ОАК. И она, судя по доходной части российского бюджета, весьма эффективна. Недаром, когда его перебросили на минобороны, ходили даже слухи, что "по ночам" Сердюков продолжает рулить и налоговой политикой - так ему доверяют в Кремле. Кстати, доверие это вряд ли случайно - ведь именно налоговики активно помогали силовикам во время так называемого "дела ЮКОСа".

Даже когда Сердюкова как-то рано утром 2012 года задержали в квартире начальника отдела имущественных отношений Евгении Васильевой и обвинили в халатности, он в тюрьму в итоге не угодил. Наоборот, он был амнистирован и постепенно вернулся "в дело". Внутри госкорпорации "Ростех" начался новый карьерный рост Сердюкова, который в итоге и привел экс-министра в председатели совета директоров ОАК.

Эффективное бесстыдство

Мало кто в России проделал такую сложную карьеру, как Анатолий Сердюков. Впрочем, ему надо радоваться, что речь все же идет о российских стандартах репутации. В большинстве европейских стран экс-министр, которого обвиняли публично в коррупции и официально - в халатности, явно не мог бы вернуться и возглавить национальное авиастроение.

В России же решения принимаются иначе. Если человек зарекомендовал себя как эффективный исполнитель поставленных перед ним задач и последовательно "поднял" такие сложные темы как налоговая или военная реформа, то он, вероятно, со всем справится - и репутацию Sukhoj Superjet спасет, и остановит стремительное падение в бездну всего российского авиастроения.

У Кремля - короткая скамейка запасных

Назначением Сердюкова, которое наверняка прошло не без участия Кремля (уж больно момент в авиации ответственный), российская власть откровенно показывает - важна только эффективность. У человека может быть репутация плута или просто вора - это никого не будет всерьез волновать.

Возможно, причина в том, что большинство представителей российского правящего класса легко могут поставить себя на место Сердюкова. Но более вероятно, это связано просто с тем, что Кремлю практически не из кого выбирать.

Достаточно вспомнить, как после отставки министра обороны в 2012 году на его место экстренно перебросили Сергея Шойгу. Многие уже забыли, но он в тот момент уже не был бессменным главой МЧС - его незадолго до задержания Сердюкова бросили губернатором решать кризис в Московской области, которая оказалась фактическим банкротом.

Это подтверждает простое предположение - скамейка запасных у российской власти коротка не потому, что выбирать не из кого, а потому, что у Владимира Путина где-то в голове или на листике существует очень короткий список "кризисных менеджеров", которым он лично доверяет. В любой критической ситуации выбирать приходится из этих людей. И тут общественное мнение никого не волнует - важна их репутация в глазах президента и узкого круга высших управленцев страны.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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