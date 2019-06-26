Комментарий: Власти России не хотят референдумов, боясь их проиграть

Требования провести референдум звучат в России все чаще, но власти последовательно игнорируют их. О связи демократии и референдумов рассуждает Федор Крашенинников.
Верховный суд России отменил постановление Архангельского областного суда, тем самым сделав невозможным проведение референдума по вопросу строительства огромной свалки в районе станции Шиес. Такой референдум - одно из требований людей, выступающих против этого проекта.
Причины непреклонности российских властей
Чем потенциально опасен для властей РФ референдум по "мусорному вопросу"? Казалось бы, это локальная проблема, в котором беспокойства граждан относительно экологической ситуации все еще больше, чем политического протеста. Почему же власти так непреклонны?
Во-первых, "мусорный" референдум, скорее всего, был бы ими проигран или потребовал бы столь масштабных манипуляций для получения нужного результата, что в итоге лишь обострил бы проблему с протестами. Во-вторых, неудобный результат, получивший силу закона, поставил бы под сомнение само право нынешних региональных властей оставаться таковыми - ведь получилось бы, что они пытались действовать вопреки воле народа.
Наконец, в-третьих, если срочно не начать вывозить мусор подальше от Москвы и Подмосковья, то протесты начнутся уже в опасной близости от Кремля, а не на малонаселенном севере. Кроме того, это решение выгодно близким к власти коммерческим структурам, чьими интересами чиновники категорически не готовы пожертвовать.
По сходным причинам неприемлемыми были бы и референдумы в других горячих точках последних месяцев - в Ингушетии и Екатеринбурге. Таким образом, необходимо констатировать: в современных условиях референдумы в России опасны для властей, потому что могут юридически зафиксировать противоположность их интересов и интересов близких им партнеров настроениям граждан. А это разрушает базовый миф путинского режима о полном единении власти и народа.
Абсолютная легитимность
У российских чиновников есть множество рациональных причин не проводить референдумы, но есть и иррациональная, которая на самом деле едва ли не важнее всех прочих. Речь идет о понимании ими природы власти в современной России, о ее источниках и механизмах распределения. Реальная власть в сегодняшней России распределяется не снизу вверх, от народа к его избранникам, а сверху вниз - от несменяемого и всемогущего национального лидера к правительству, судьям, министрам, губернаторам и так далее.
Допуск неудобных властям людей к выборам всех уровней настолько затруднен, что фактически любой избранный на них человек оказывается заранее согласованным с исполнительной властью, то есть получает свой мандат не столько от граждан, сколько от начальства. Единственным лидером в России, который наделяется властью от имени всего народа (оставляя за скобками всю специфику президентских выборов в РФ), остается Владимир Путин. И это сразу ставит его выше всей остальной политической элиты страны.
Референдум, даже в странах с развитой демократией, - это стресс для системы, признание того, что органы представительной власти не могут или не хотят брать на себя ответственность за какие-то решения. В России же власть настаивает на абсолютной легитимности Владимира Путина и всей венчаемой им иерархии чиновников. На праве его и всех утвержденных им людей представлять все население страны в любых ситуациях - без исключений и сомнений в правильности принимаемых решений. Тогда зачем, в самом деле, о чем-то спрашивать на референдуме народ, если есть его законные представители, и они уже все решили?
Характерно, что даже по, казалось бы, выигрышному для Владимира Путина "крымскому вопросу" никакого референдума не проводилось. Этим было продемонстрировано, что ни в каком дополнительном юридически фиксируемом одобрении населением своих действий ни он, ни власть вообще вовсе не нуждаются.
Референдумы и демократия
Но значит ли все это, что именно борьба за референдумы должна стать главным лозунгом всех тех, кто не доволен российской властью - местной или федеральной? На самом деле, нет никакого особого смысла бороться именно за проведение референдумов.
Представления о референдумах в современной России в значительной степени мифологизированы, и это неудивительно. За всю новейшую историю страны референдумов было мало, а общенациональные и вовсе не проводились с 1993 года - дивно ли, что выросли целые поколения граждан, которые никогда в них не участвовали и даже не помнят, что они вообще были?
Идеализация референдумов как механизма народовластия напрямую связана с ростом недоверия к институту выборов в России. Другое дело, что довольно странно ожидать проведения честных референдумов силами тех же органов и людей, которые ответственны за дискредитацию избирательной системы.
Требования проведения референдумов - это популярный, звонкий, но совершенно тупиковый лозунг. Единственный способ добиться народовластия в его подлинном смысле - это бороться за демократизацию всей политической жизни в России, за истинный федерализм, за муниципальное самоуправление, за честность и прозрачность выборов на всех уровнях. Потому что в условиях, когда власть действительно выбирается населением, а не опосредованно назначается сверху, ситуации, подобные конфликту в Шиесе и в других горячих точках современной России, просто не могли бы возникнуть.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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