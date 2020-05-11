Комментарий: Владимир Путин спешит помочь россиянам и себе

11 мая Владимир Путин обратился к гражданам России с очередной речью, посвященной борьбе с эпидемией коронавируса и ее экономическими последствиями. Путин объявил об окончании 12 мая "единого нерабочего периода", а потом анонсировал новую программу помощи различным группам населения, малому и среднему бизнесу.

Смягчение ограничений на фоне сохранения высокого числа инфицированных

Объявленное президентом России смягчение режима ограничений было и вполне ожидаемым, и неожиданным. Ожидаемым - потому что убеждать людей оставаться дома властям все труднее, а принуждение силовыми методами работает плохо и лишь усиливает напряженность.

Федор Крашенинников

Неожиданным - потому что публикуемые данные о росте числа зараженных коронавирусом в России не дают особых поводов для оптимизма. В конце марта, когда впервые были объявлены нерабочие дни, фиксировалось 302 заражения в сутки. Начало выхода из этого режима Путин анонсировал в день, когда официально объявлено об 11 656 новых инфицированных. Все это выглядит так, будто решение о смягчении условий карантина принимается не столько по эпидемиологическим, сколько по социально-экономическим и политическим причинам.

Смягчение ли?

Скорее всего, никакого масштабного снятия ограничительных мер в России с 12 мая ждать не стоит. По сути, Путин демонстративно умыл руки, окончательно сделав крайними губернаторов. Теперь они должны решать, что будет делаться для сдерживания эпидемии в каждом конкретном регионе. При этом они же должны думать, как "восстанавливать деловую активность".

Естественно, без согласования с Кремлем губернаторы ничего делать не посмеют и в большинстве случае ограничительные меры сохранятся, хоть и с некоторыми послаблениями - но в глазах населения теперь это уже будет выглядеть как инициативы местной власти. А значит, она же и будет виновата и в том, что вопреки оптимизму Путина от граждан продолжают требовать сидеть дома, и в том, что распространение коронавируса продолжается.

Очень избирательная помощь

Главное содержание выступления Владимира Путина 11 мая - это программа помощи гражданам России, часть из которой является прямыми выплатами. Впрочем, о выплатах всем гражданам России речь по-прежнему не идет. Главным объектом заботы государства Путин объявил семьи с детьми, которые должны получить деньги на каждого ребенка до 15 лет. Кроме того, дополнительные выплаты обещаны медицинским и социальным работникам.

Отдельный пакет помощи обещан бизнесу - например, самозанятым вернут налоги, уплаченные в 2019 году, и выдадут налоговый бонус размером в одну минимальную зарплату в 2020-м, а предприятия, сохранившие свой коллектив, получат льготные кредиты.

Вопросы популизма

Как все это будет работать на практике - станет ясно в ближайшие недели. На фоне почти полного отсутствия какой-либо реальной государственной помощи в апреле, все это выглядит не так и плохо, хотя и оставляет вопросы. Например, семьи, имеющие детей старше 15 лет, не могут ни на что рассчитывать, не говоря о бездетных семьях и одиноких людях.

С учетом того, что обучение в российской школе продолжается до 17-18 лет, не очень понятно, почему помогать решено только детям до 15 лет? В любом случае миллионы граждан по-прежнему остаются за бортом прямой государственной помощи и должны рассчитывать только на самих себя.

Нельзя не отметить, что когда Алексей Навальный в своей программе "5 шагов для России" призвал выплатить по 10 000 рублей на каждого ребенка, сторонники власти называли это популизмом. Теперь же оказалось, что это вполне правильная мера и ту же сумму назвал сам Путин. Впрочем, другие требование оппозиции - прежде всего, выделение помощи каждому гражданину Россию, а не только детям и социальным работникам - власть пока игнорирует.

Путин торопится

Почему Путин так торопиться снять ограничения и столь явно изменил свои взгляды на форму и масштабы социальной помощи гражданам? Эпидемия разрушила планы Путина по быстрому переписыванию конституции, но это вовсе не значит, что он отказался от них. Нельзя забывать, что главная цель конституционной реформы - создание условий для участия Путина в следующих президентских выборов и сохранение власти после 2024 года. Есть все основания полагать, что в Кремле намерены провести отложенное голосование по поправкам в конституцию летом, успев между первой и второй волной эпидемии - если с такими подходом в России вообще будет какая-то пауза между ними.

До голосования Путину необходимо укрепить доверие граждан к себе и любой ценой повысить собственную популярность в стране. Для этого он готов не только выполнить все громче звучащие требования расширить социальную поддержку населения, но и объявить о постепенной отмене непопулярных меры по ограничению деловой и личной активности граждан - не дожидаясь окончания эпидемии или хотя бы очевидного перелома ситуации.

Расширение государственной помощи гражданам и бизнесу можно только приветствовать, но спешка со снятием ограничений на фоне сохраняющегося высокого числа вновь инфицированных в России не может не тревожить: какую цену страна заплатит за желание Путина угодить всем ради успеха столь важного для него голосования?

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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