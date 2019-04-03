Комментарий: Владимир Зеленский как приговор Петру Порошенко?

С приходом в большую политику худрука "Студия Квартал 95" меняются не только правила игры в ней, но и отношение к политике людей. Это в очередной раз показали дебаты между Порошенко и Зеленским, считает Сергей Руденко.
Дебаты в НСК "Олимпийский" между двумя финалистами президентских выборов в Украине 19 апреля превратились в зрелищное шоу, которое вряд ли существенно повлияет на результат избирательной кампании. Но словесный батл Владимира Зеленского и Петра Порошенко в присутствии двадцати тысяч зрителей на стадионе и многомилионной телеаудитории стал точкой отсчета для новой политической реальности в Украине. В ней не остается места традиционным занудным технологиям, которые превращают президента страны в политическое божество. "Взломав" существующую систему, команда Зеленского навязала свои правила игры в украинской политике. И с ними теперь придется жить уже новому президенту Украины.
Девиртуализация политика Зеленского
В ходе нынешней президентской кампании команда Порошенко допустила очень важную стратегическую ошибку. Она недооценила возможности Владимира Зеленского. "Голограмма", "клоун", "виртуальный политик", "марионетка Коломойского" - вот далеко неполный набор словесных конструкций, которые изо дня в день повторял Петр Алексеевич. Уверовав в то, что худрук "Студии Квартал 95", как говорится, "никто и зовут его никак", команда нынешнего президента пыталась продемонстрировать это на открытых дебатах.
Желание вывести Зеленского из виртуального мира и доказать его несостоятельность как политика превратилось в навязчивую идею. В последние три недели Порошенко не единожды призывал своего конкурента к публичной дискуссии. Он был уверен, что в дебатах обыграет Владимира Александровича. Тот же вызов принял и пригласил Петра Алексеевича на дебаты в НСК "Олимпийский" - в родную для себя стихию - со зрителями и аплодисментами. Конкуренту, вероятно, все это не нравилось. Но, видимо, желание "порвать" Зеленского было столь велико у Порошенко, что он согласился на практически все условия оппонента.
Девиртуализация Зеленского на стадионе за два дня до голосования, очевидно, удивила многих. Он оказался не таким уж и беспомощным, как его пытается представить команда Порошенко. Да, в дискуссии было много "домашних заготовок" от Зеленского. Да, в нем чувствовалась обида на Петра Алексеевича. Да, у него недостаточно знаний и опыта для того, чтобы руководить государством. Да, зачитывая вопросы от украинцев, он употребил словосочетание "повстанцы ДНР". Политика Зеленского мы не увидели. Но в нем есть искреннее желание изменить страну. Он обладает теми качествами, которые с годами стираются в политике. И эти качества затребованы сейчас украинцами.
О чем был спор
То, что происходило 19 апреля на сцене в НСК "Олимпийский", вряд ли можно назвать дебатами. Это был типичный КВН. Орущие трибуны стадиона не располагали Зеленского и Порошенко к конструктивной беседе. Это был не разговор о будущем страны. Это была словесная перепалка с взаимными обвинениями друг друга. Первый говорил о друзьях-коррупционерах действующего президента, о бизнесе главы государства, о нерасследованных убийствах на Майдане и войне в Донбассе. Второй же упрекал Зеленского в уклонении от призыва в армию, несамостоятельности как политика, в связях с Коломойским и тем, что за ним проглядываются уши бывших регионалов.
Но при всем накале страстей мы так и не получили ответов на главные вопросы. Что ждет страну в случае прихода к власти Владимира Зеленского? Какой будет внутренняя и внешняя политика при нем? Что будет с Донбассом и Крымом? Что изменится в государстве, если Порошенко будет повторно избран президентом? Какая команда придет с ним на второй президентский срок? Да, шоу удалось. Но вот дальше него два основных претендента на пост главы государства так и не пошли.
Призыв Порошенко продолжить дискуссию в студии общественного вещателя, как это и предусматривает закон, Зеленский проигнорировал. И это вполне понятно. Он уверенно лидирует в президентской кампании и ему не нужны лишние эксцессы на чужой территории. Худруку "Студия Квартал 95" было удобней играть по своим правилам. И он с этой задачей справился. Удачно ли - ответят избиратели.
Тень Коломойского
В дебатах Порошенко и Зеленского незримо присутствовал еще один участник - Игорь Коломойский. Именно на связях худрука "Студия Квартал 95" с этим олигархом и пытался сыграть нынешний президент. А точнее - все претензии Порошенко сводились к причастности Коломойского к избирательной кампании Зеленского. Игорь Валерьевич, по словам Петра Алексеевича, составляет реальную угрозу для украинского государства из-за попыток через суд вернуть себе национализированный "Приватбанк". Ну, а президентство Зеленского, по мнению главы государства, позволит это сделать.
Надо сказать, что за последние несколько месяцев образ Коломойского в Украине был сильно демонизирован. Выдвижение Зеленского на пост президента Украины Порошенко воспринимал как игру Игоря Валерьевича против него. Из защитника Днепропетровщины от "русской мира", которым он слыл в 2014 году, олигарх вдруг превратился в исключительно негативного персонажа. Владея телеканалом "1+1", конечно же, он приложил максимум усилий для того, чтобы худрук "Студия Квартал 95" вышел в лидеры президентской гонки.
Правда, сам Зеленский говорит, что в случае его избрания президентом в Украине все будут равны перед законом, в том числе и Коломойский. А свой политический успех актер объяснил не связями с опальным олигархом, а бездействием самого Порошенко. Но фразу Зеленского в адрес действующего президента: "Я не ваш оппонент, я ваш - приговор" следовало бы воспринимать как приговор всей той системе, которая 28 лет формировалась в стране и ярким представителем которой был и остается Петр Порошенко. С приходом Зеленского украинская политика уже не будет такой, как была до сих пор. И в этом все мы, очевидно, очень скоро убедимся.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.
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