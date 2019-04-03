Комментарий: Владимир Зеленский как приговор Петру Порошенко?

Дебаты в НСК "Олимпийский" между двумя финалистами президентских выборов в Украине 19 апреля превратились в зрелищное шоу, которое вряд ли существенно повлияет на результат избирательной кампании. Но словесный батл Владимира Зеленского и Петра Порошенко в присутствии двадцати тысяч зрителей на стадионе и многомилионной телеаудитории стал точкой отсчета для новой политической реальности в Украине. В ней не остается места традиционным занудным технологиям, которые превращают президента страны в политическое божество. "Взломав" существующую систему, команда Зеленского навязала свои правила игры в украинской политике. И с ними теперь придется жить уже новому президенту Украины.

Девиртуализация политика Зеленского

В ходе нынешней президентской кампании команда Порошенко допустила очень важную стратегическую ошибку. Она недооценила возможности Владимира Зеленского. "Голограмма", "клоун", "виртуальный политик", "марионетка Коломойского" - вот далеко неполный набор словесных конструкций, которые изо дня в день повторял Петр Алексеевич. Уверовав в то, что худрук "Студии Квартал 95", как говорится, "никто и зовут его никак", команда нынешнего президента пыталась продемонстрировать это на открытых дебатах.

Сергей Руденко

Желание вывести Зеленского из виртуального мира и доказать его несостоятельность как политика превратилось в навязчивую идею. В последние три недели Порошенко не единожды призывал своего конкурента к публичной дискуссии. Он был уверен, что в дебатах обыграет Владимира Александровича. Тот же вызов принял и пригласил Петра Алексеевича на дебаты в НСК "Олимпийский" - в родную для себя стихию - со зрителями и аплодисментами. Конкуренту, вероятно, все это не нравилось. Но, видимо, желание "порвать" Зеленского было столь велико у Порошенко, что он согласился на практически все условия оппонента.

Девиртуализация Зеленского на стадионе за два дня до голосования, очевидно, удивила многих. Он оказался не таким уж и беспомощным, как его пытается представить команда Порошенко. Да, в дискуссии было много "домашних заготовок" от Зеленского. Да, в нем чувствовалась обида на Петра Алексеевича. Да, у него недостаточно знаний и опыта для того, чтобы руководить государством. Да, зачитывая вопросы от украинцев, он употребил словосочетание "повстанцы ДНР". Политика Зеленского мы не увидели. Но в нем есть искреннее желание изменить страну. Он обладает теми качествами, которые с годами стираются в политике. И эти качества затребованы сейчас украинцами.

О чем был спор

То, что происходило 19 апреля на сцене в НСК "Олимпийский", вряд ли можно назвать дебатами. Это был типичный КВН. Орущие трибуны стадиона не располагали Зеленского и Порошенко к конструктивной беседе. Это был не разговор о будущем страны. Это была словесная перепалка с взаимными обвинениями друг друга. Первый говорил о друзьях-коррупционерах действующего президента, о бизнесе главы государства, о нерасследованных убийствах на Майдане и войне в Донбассе. Второй же упрекал Зеленского в уклонении от призыва в армию, несамостоятельности как политика, в связях с Коломойским и тем, что за ним проглядываются уши бывших регионалов.

Но при всем накале страстей мы так и не получили ответов на главные вопросы. Что ждет страну в случае прихода к власти Владимира Зеленского? Какой будет внутренняя и внешняя политика при нем? Что будет с Донбассом и Крымом? Что изменится в государстве, если Порошенко будет повторно избран президентом? Какая команда придет с ним на второй президентский срок? Да, шоу удалось. Но вот дальше него два основных претендента на пост главы государства так и не пошли.

Призыв Порошенко продолжить дискуссию в студии общественного вещателя, как это и предусматривает закон, Зеленский проигнорировал. И это вполне понятно. Он уверенно лидирует в президентской кампании и ему не нужны лишние эксцессы на чужой территории. Худруку "Студия Квартал 95" было удобней играть по своим правилам. И он с этой задачей справился. Удачно ли - ответят избиратели.

Тень Коломойского

В дебатах Порошенко и Зеленского незримо присутствовал еще один участник - Игорь Коломойский. Именно на связях худрука "Студия Квартал 95" с этим олигархом и пытался сыграть нынешний президент. А точнее - все претензии Порошенко сводились к причастности Коломойского к избирательной кампании Зеленского. Игорь Валерьевич, по словам Петра Алексеевича, составляет реальную угрозу для украинского государства из-за попыток через суд вернуть себе национализированный "Приватбанк". Ну, а президентство Зеленского, по мнению главы государства, позволит это сделать.

Надо сказать, что за последние несколько месяцев образ Коломойского в Украине был сильно демонизирован. Выдвижение Зеленского на пост президента Украины Порошенко воспринимал как игру Игоря Валерьевича против него. Из защитника Днепропетровщины от "русской мира", которым он слыл в 2014 году, олигарх вдруг превратился в исключительно негативного персонажа. Владея телеканалом "1+1", конечно же, он приложил максимум усилий для того, чтобы худрук "Студия Квартал 95" вышел в лидеры президентской гонки.

Правда, сам Зеленский говорит, что в случае его избрания президентом в Украине все будут равны перед законом, в том числе и Коломойский. А свой политический успех актер объяснил не связями с опальным олигархом, а бездействием самого Порошенко. Но фразу Зеленского в адрес действующего президента: "Я не ваш оппонент, я ваш - приговор" следовало бы воспринимать как приговор всей той системе, которая 28 лет формировалась в стране и ярким представителем которой был и остается Петр Порошенко. С приходом Зеленского украинская политика уже не будет такой, как была до сих пор. И в этом все мы, очевидно, очень скоро убедимся.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он сделал попытку стать настоящим президентом и сразу вышел во второй тур выборов. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называет себя клоуном. Поможет ли это ему победить 21 апреля?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

