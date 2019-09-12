Комментарий: Владимир Зеленский в шаге от абсолютизма

13 сентября Верховная Рада с подачи Владимира Зеленского отправила в отставку Центральную избирательную комиссию в полном составе. Примечательно, что вотум недоверия получил именно тот состав ЦИК, который зафиксировал победу на президентских выборах нынешнего главы государства, а на парламентских - "Слуги народа". К этому составу, кстати, было и меньше всего претензий как со стороны участников избирательной кампании, так и от международных наблюдателей. Получив убедительное большинство в Раде, президент Зеленский, очевидно, захотел установить полный контроль не только над парламентом и правительством, но и над Центризбиркомом. Понятно почему: скоро местные выборы, в том числе, на оккупированной части Донбасса.

ЦИК на "паях" с кумом Путина

Отставленный Радой Центризбирком проработал всего год из отведенных ему законом семи. Он успел провести только две избирательные кампании - президентскую и парламентскую 2019-го. Официальной версией для досрочного прекращения полномочий всего состава ЦИК стали якобы имевшие место нарушения во время проведения выборов в Раду. Однако те примеры, о которых с парламентской трибуны говорил представитель президента Руслан Стефанчук, можно считать скорее формальными.

Сергей Руденко

Еще за день до отставки Центризбиркома в Раде не было необходимого для этого конституционного большинства в 300 депутатов. Но всего за сутки ситуация кардинально изменилась. "Слугу народа" внезапно поддержали "Батькивщина" Юлии Тимошенко, депутатская группа "За будущее" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" во главе с Виктором Медведчуком. Да-да, та самая политическая сила во главе с кумом Путина, которая, как намекнул в недавнем интервью Зеленский, финансируется из-за рубежа.

У каждого из участников этой новоявленной широкой парламентской коалиции, конечно же, были свои мотивы. Кому-то пообещали места в новом Центризбиркоме, кто-то лелеет надежды на участие в выборах в оккупированном Донбассе, а кто-то рассчитывает на досрочные парламентские выборы уже осенью 2020 года. Но выиграл, прежде всего, сам Владимир Зеленский. Его политическая сила, если будет выдержан принцип квот, станет контролировать большинство членов ЦИК. Впрочем, "Слуга народа" может вообще ни с кем не делить власть в Центризбиркоме. Необходимые 226 голосов для назначения нового состава ЦИК у фракции и так есть.

Зачем Зеленскому контроль над ЦИК?

Владимир Зеленский любит повторять: он пришел всего лишь на один президентский срок. Казалось бы, зачем человеку, у которого в запасе 4,5 года власти, еще и бетонировать ее "Слугой народа"? Да так, что вряд ли у кого-то возникнут сомнения, что команда Зеленского пришла всего лишь на один срок. Собственники "зеленого катка" готовы лишать слова любого, кто пытается им оппонировать. ЦИК - всего лишь инструмент для решения этих и не только этих задач.

Через год в Украине должны состоятся очередные выборы в местные органы власти. 13 сентября, в день, когда Рада голосовала за отставку ЦИК, министр иностранных дел Вадим Пристайко в кулуарах 16-ой ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия (YES) предложил в 2020 году провести местные выборы в том числе и на оккупированных территориях. Очевидно, речь идет о Донбассе. Наверное, не случайно несколько дней тому назад Владимир Зеленский вспомнил о так называемой "формуле Штайнмайера", согласно которой сначала в оккупированном Донбассе должны состояться местные выборы, а в Киеве принят закон об особом статусе региона, и только затем Украина получит здесь полный контроль на государственной границе с Россией.

По замыслу Зеленского, Центризбирком, очевидно, должен стать еще одним из подразделений Офиса президента. Впереди - ожидаемое введение Радой императивного мандата, проведение серии всеукраинских референдумов, выборы в Донбассе. "Ручной" ЦИК может все это безупречно проконтролировать. Но первый экзамен для него состоится уже этой осенью. 8 декабря в столице, скорее всего, состоятся досрочные выборы мэра и Киевсовета. Если новый ЦИК будет не так хорош, его могут и снова поменять. Проверено Зеленским.

Диктатура на доверии

Сегодня Зеленский хочет контролировать в Украине всех и вся. У президента есть железный аргумент - большинство украинцев доверяет ему и его команде. Но означает ли это, что, пользуясь доверием, шестой президент Украины, может игнорировать закон, здравый смысл и мнение оппонентов? Не ровен час, тот же ЦИК примет решение о коронации Зеленского. Он же пришел только один президентский срок, не так ли? А если не президент, то - король, или же Генеральный секретарь партии "Слуга народа". Это сути не меняет.

Четвертый месяц команда президента пребывает в эйфории от власти. Победа на парламентских выборах, контроль над правительством, разгон ЦИК, злобные боты в сети, принятие законов без обсуждения, первый эскиз конституционного большинства в Раде при участии одиозного Медведчука… Все это - от имени и именем народа. Как продолжение телесериала "Слуга народа". Большинству украинцев это нравится, они хлопают в ладоши и включают телевизор, чтобы не пропустить очередную серию реалити-шоу, в котором их "Володька" борется за их же будущее. Но сериал рано или поздно закончится. Как и диктатура на доверии. И это в конце концов должен понять и сам Зеленский.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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