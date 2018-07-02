Комментарий: Браво, сборная России!

Абсолютная сенсация! Россия в 1/8 финала чемпионата мира по футболу обыграла сборную Испании, считавшуюся одним из главных претендентов на титул. Не кто-то другой, а именно Россия! Тренер Станислав Черчесов сумел превратить "самую слабую футбольную сборную, когда-либо принимавшую ЧМ у себя дома" - так отзывались о россиянах многие футбольные эксперты до начала турнира, - в настоящую команду. Она использует все свои возможности. А если честно, то прыгает выше головы.

Путин напрасно опасался

Штефан Нестлер

В отличие от игроков сборной Германии - футбольной нации, считающей себя великой, россияне на родном чемпионате начали сразу играть сердцем и на пределе сил. Как если бы они хотели показать своему президенту Владимиру Путину, который публично в них засомневался, что способны на большее. Со счетом 5:0 закончился стартовый матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии, 3:1 против Египта, – и вот уже сборная РФ досрочно вышла в 1/8 финала.

Небольшой провал в игре с Уругваем

Неожиданно начавшаяся футбольная эйфория в России подарила крылья российским игрокам. Проигрыш со счетом 0:3 в ничего не значащем последнем матче группового этапа ЧМ против сборной Уругвая на некоторое время вернул команду Черчесова на землю. Против латиноамериканцев российская сборная, казалось, была попросту неспособна сопротивляться на должном уровне. Наблюдатели вновь поверили в свои пессимистичные оценки, данные российским игрокам еще до начала ЧМ, и предсказали верный вылет россиян в 1/8 финала в игре против испанцев.

Воля к победе

И они вновь глубоко ошиблись. Сборная России оказала сопротивление фаворитам, продемонстрировав невероятную готовность бегать на поле и несгибаемую волю к победе. Даже уступая 0:1 после неудачного автогола, россияне не растерялись. Защита во главе с прекрасно проведшим матч вратарем Игорем Акинфеевым стояла надежно, пока неутомимые Артем Дзюба и Александр Головин искали дыры в испанской обороне. В итоге российская сборная заработала ответный гол в игре против медлительных испанцев.

Герой матча: вратарь российской сборной Игорь Акинфеев

А когда же сборная Испании - слишком поздно, но все-таки - проснулась, то россияне сумели, не без мастерства и удачи и при очень громкой поддержке трибун, спасти ничейный счет, доведя игру сначала до дополнительного времени, а потом и до серии одиннадцатиметровых. А там хорошие нервы продемонстрировали не только те, кто уверенно пробил пенальти, но и Акинфеев, дважды парировавший удары испанцев.

"Летняя сказка" для России продолжается

Уже сегодня выход российской сборной в четвертьфинал является одной из самых больших неожиданностей турнира и одновременно - самым крупным успехом российских футболистов со времен развала Советского Союза. Сборная показала, чего можно добиться чистой волей к победе, страстной игрой в футбол и с толикой удачи. Браво! "Летняя сказка" в России продолжается.

Автор: Штефан Нестлер, спортивный обозреватель DW

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