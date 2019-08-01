Комментарий: Борьба Зеленского с Кличко за власть в Киеве

Конфликт между командой Владимира Зеленского и мэром Киева Виталием Кличко, похоже, достиг апогея. Взаимные обвинения, звучащие с обеих сторон, публичное апеллирование к правоохранительным органам и нескрываемая жажда команды Зеленского любой ценой взять под свой контроль столицу Украины, требуют логического завершения.

Политический "Боливар" не выдержит двоих. Кто-то один должен уступить. Учитывая, что ни одна из сторон не намерена этого делать, нас, очевидно, ждет, как минимум, двенадцать раундов политического поединка. Его исход сейчас вряд ли кто-то сможет спрогнозировать.

Кличко отказался уйти в отставку с поста мэра Киева

Оглушительная победа на президентских и парламентских выборах, похоже, вскружила голову команде Владимира Зеленского. Все ее члены почувствовали себя победителями. Одним из фронтменов, демонстрирующих всесильность этой команды, стал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан. Решив, что отныне у него весь мир в кармане, Богдан начал кампанию по захвату власти в Киеве. Под удар попал мэр столицы Виталий Кличко.

Сергей Руденко

Богдан утверждает, что при нынешнем городском главе создана система "смотрящих", которые контролируют все процессы в Киеве. Они, дескать, предложили ему, Богдану, 20 млн долларов отступных. Но он отказался и предложил Кличко уйти в отставку с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Бывший боксер, резонно заметив, что это противоречит законодательству (мэр города является и главой КГГА), отказался это делать. Он обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с просьбой допросить Богдана по поводу упомянутой взятки, а также заявил, что тот пытался завести своих "смотрящих" в мэрию столицы.

Более того Кличко полетел на встречу с адвокатом Дональда Трампа - Рудольфом Джулиани. О чем шла речь - знают только они сами. Но очевидно то, что экс-чемпион мира по боксу пытается заручиться поддержкой бывшего мэра Нью-Йорка и его шефа в конфликте с командой Зеленского. Удалось ли ему это - покажет время, а также отношение официального Вашингтона к ожидаемому визиту в США президента Зеленского.

Как бы то ни было, но в первом политическом раунде Кличко одержал победу. Легкий нокаут вряд ли отрезвит главу Офиса президента Украины. Команда Зеленского продолжает пребывать в легкой эйфории от побед на выборах. Особенно - в Киеве, где на досрочных парламентских выборах, представители "Слуги народа" получили поддержку во всех 12 мажоритарных округах. Да, к Кличко есть много вопросов по Киеву, но задавать их мэру должны жители столицы, а не люди, которые вдруг решили, что отныне все и вся в этой стране принадлежит им.

Борьба за Киев: команда Зеленского против Кличко

Помните знаменитое выражение: "Тот, кто владеет Парижем, владеет Францией"? Похоже, эту же концепцию сегодня пытается воплотить в жизнь и команда Владимира Зеленского. Она хочет получить контроль над столицей, годовой бюджет которой на сегодняшний день составляет более 6о млрд грн. Люди Зеленского жаждут получить власть над городом, в котором за последние 15 лет проходило два Майдана. Они надеются на, что "взятие" Киева откроет им путь к другим городам и формированию однопартийной власти в стране.

Сражение за столицу будет непростым для команды Зеленского. Язык ультиматумов, который навязывают сейчас президентские соратники Виталию Кличко, может иметь обратный эффект. Судите сами: законных оснований для лишения нынешнего мэра должности главы КГГА пока нет. Очередные выборы городского главы должны состояться в октябре 2020 года. Манера общения главы Офиса президента Андрея Богдана с Виталием Кличко уже начинает формировать вокруг мэра Киева пул оппозиционно настроенных к нынешней власти политических сил. Команда Зеленского столкнется с сопротивлением. И не факт, что сможет его преодолеть.

В 2010 году нечто подобное со сменой власти в Киеве пытался организовать и президент Янукович. Тогдашний мэр Леонид Черновецкий при активном участии правоохранительных органов вынужден был уступить кресло главы КГГА Александру Попову. Но это не помогло Януковичу избежать массовых протестных акций в 2013-2014 годах. Чем желание команды Виктора Федоровича быть всесильной и всюду проникающей закончилось, мы помним. Может, вспомнит об этом и Зеленский, ждущий как Наполеон от Кличко ключей от Киева?

Чем обернется для Зеленского противостояние с Кличко

Попытку лишить Виталия Кличко кресла главы КГГА можно считать первым серьезным политическим крэш-тестом для президента Зеленского. Если бы выборы столичного мэра и Горсовета состоялись сейчас, не исключено, что "Слуга народа" победила бы в Киеве. Но выборов нет. А через год соратники Зеленского будут иметь уже иные позиции и в целом по стране, и в столице. Поэтому вполне понятно желание команды Зеленского закрепить именно сегодня свой успех в столице.

Противостояние с Кличко может оказаться для Владимира Зеленского тем, чем в свое время оказался для Виктора Януковича отказ Украины от ассоциации с Евросоюзом, а для Петра Порошенко - обвинения в причастности к злоупотреблениям в Укроборонпроме. Роковой эпизод политической карьеры произошел у первого - на четвертом году президентства, а у второго - на пятом. Зеленский же - феномен украинской политики. Он может также быстро из нее выйти, как и вошел. И в состоянии постизбирательной эйфории этого можно даже не заметить. Пример тому - глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который 1 августа, после появления сообщений в СМИ об отставке, продолжал шутить в Facebook над Кличко, используя матерные слова. Это показательный эпизод всей политики Зеленского и действий его команды.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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