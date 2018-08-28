Комментарий: Беспорядки в Хемнице как предостережение политикам

С наступлением ночи многие журналисты в саксонском Хемнице прекращают свою работу. Слишком запутанная ситуация сложилась в городе, слишком опасная. Тут и там встречаются группы готовых к насилию правых радикалов, обстановка то и дело накаляется. Вот одному из журналистов сломали нос, вот какой-то мужчина показывает прямо в телекамеру нацистское приветствие, провоцирует репортера. Сотни неонацистов, хулиганов и воинственно настроенных жителей Хемница жаждут дать выход своей агрессии. Полиция не справляется - ей не хватает персонала.

Правые радикалы в Германии самоорганизуются

То, что ситуация зашла настолько далеко, объясняется удивительным и ошеломляющим фактом: в Германии, стране, ответственной за нацистские преступления, до сих пор недооцениваются насилие и угроза, исходящие от организованных правоэкстремистских группировок. Их опасность умаляется, в какой-то степени с ней даже смирились. Последние события в Хемнице в очередной раз это демонстрируют: такую эскалацию ситуации можно называть какой угодно, но только не спонтанной.

Ханс Пфайфер

Неонацисты в Хемнице годами объединялись вокруг местного футбольного клуба. Его название - "NS Boys" - говорит само за себя. В некоторых районах города правые группировки пытались взять под контроль целые улицы. Подобно другим субкультурам, они действуют, устанавливая связи по всей стране и обмениваясь опытом друг с другом. Это небольшие группы, но они хорошо обучены и эффективны. Благодаря этому они и смогли мобилизовать большое число сторонников для участия в антимигрантской акции 27 августа.

Полиции было известно и об этой мобилизации, и о самих структурах. Но она не позаботилась о том, чтобы привлечь дополнительные подразделения для обеспечения порядка в городе. Причина в том, что ни политики, ни правоохранители не воспринимают исходящие от правых радикалов угрозы всерьез. Почему? Потому что большинство из них не становились мишенью преступников правого толка. Им просто не хватает сочувствия к жертвам праворадикалов.

Правые радикалы и протестные настроения в обществе

В этой ситуации важно развенчать опасное заблуждение. Ненависть людей на улицах направлена не только против политики в отношении беженцев или лично Ангелы Меркель (Angela Merkel). Она направлена против демократии в Германии в целом. Оголтелая толпа отрицает каждый параграф конституции ФРГ: о достоинстве человека, равенстве граждан, запрете на дискриминацию на почве религии, происхождения или половой принадлежности.

Эти новые правые на протяжении десятилетий сражаются против всех, кто придерживается иных политических взглядов, против людей с другим цветом кожи, а в последние годы - особенно активно - против мусульман. Они следуют традициям Адольфа Гитлера, используют нацистские приветствия, превозносят преступления вермахта во Второй мировой войне и преследуют своих оппонентов, где только могут. Они хотят, чтобы на улицах снова царил террор.

Но существует и другая опасность. В прошлом к таким демонстрациям, как в Хемнице, все чаще присоединялись люди из числа "разочаровавшихся" в немецкой политике и представители маргинализированных социальных слоев. В большинстве своем они не являются сторонниками национал-социализма, однако их воззрения зачастую имеют расистскую и антидемократическую окраску. Немецкая история учит, что организованная толпа может далеко зайти, если ей удается объединить и канализировать общественное недовольство. Уж кому-кому а политикам в Германии это должно быть известно лучше других.

Автор: Ханс Пфайфер, обозреватель DW

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