Комментарий: Бесплатный Рунет от властей РФ несет угрозу свободному интернету

В ежегодном послании Владимира Путина Федеральному собранию было столь много важных политических моментов, что его предложение сделать некий "бесплатный интернет" осталось без должного внимания. Между тем эта социальная, на первый взгляд, инициатива может иметь далеко идущие последствия. И может стать едва ли не самой реальной на сегодняшний день угрозой тому все еще более или менее свободному интернету, который у нас есть сейчас.

Государственный маркетинг в Сети

Бесплатный доступ к тем или иным сетевым ресурсам - давний маркетинговый прием операторов связи, на который с удовольствием откликались и продолжают откликаться пользователи. Несмотря на то что интернет в России - один из самых дешевых в мире, а некоторые тарифы вообще подразумевают безлимитный трафик, бесплатный доступ по-прежнему привлекателен для потребителя, особенно для не очень платежеспособного. Теперь на такой прием обратило внимание и государство.

Александр Плющев

Идея бесплатного доступа к какой-то части российских ресурсов очевидно висела в воздухе. Так, например, она была высказана экспертами в одном из недавних выпусков моей радиопрограммы "Точка". Проблема в том, что мои эксперты от этой идеи не ждали ничего хорошего: по их мнению, так может быть хотя бы частично реализован тот самый "автономный интернет", ради которого принят целый закон.

Пока никто не знает трех базовых вещей: как это реализовать технически, доступ к каким ресурсам предлагается сделать бесплатным, и кто вместо пользователей за это удовольствие заплатит. И, как следствие, к чему все это приведет. Чтобы не углубляться в технические детали, представим, что все удалось легко реализовать, например, с помощью специальных доменов для тех самых социально значимых ресурсов. Для чего, кстати, может пригодиться несколько прозябающая ныне кириллическая зона .рф.

Действительно бесплатный Рунет

Что касается списка этих ресурсов, то его, на мой взгляд, обозначил сам Владимир Путин в своей речи: "Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы". То есть это могут быть сайты госуслуг, различных органов власти и ведомств, сервисы вроде "Активного гражданина", а также и не имеющие никакого отношения к государству средства поиска, социализации и общения. Разумеется, полностью подконтрольные государству, с возможностью получения всех данных о пользователе, его переписках и любых других видах сетевой активности.

В результате для довольно большой части пользователей может появиться действительно бесплатный Рунет. Если все пользование ограничивается, условно, поиском "Яндекса", общением в соцсети "В контакте" и госуслугами, то статья расходов "на интернет" прекращает существовать. И если таких пользователей будет много (их даже можно будет посчитать, пересадив на "нулевые" тарифные планы), то блокировка крупных иностранных сервисов в случае необходимости уже не видится чем-то неосуществимым.

Боязнь блокировок неугодных интернет-ресурсов

Сейчас блокировать Facebook, Twitter и тем более Google/YouTube, что называется, себе дороже. Шуму и социальной напряженности много, вплоть до массовых протестов, а толку мало, потому что при таком сопротивлении блокировки работать не будут, что доказывает история с Telegram. Совсем другое дело, если приличная часть пользователей, для которых, скажем, Facebook был второстепенным и необязательным, откажутся от него совсем, просто потому, что ради него одного не захочется приобретать отдельный тарифный план.

Более того, этот тарифный план, скорее всего, окажется дороже, чем раньше, и это уже ответ на вопрос, кто за все это заплатит. В последние месяцы доступ в интернет и так только дорожает, в том числе из-за "пакета Яровой" и закона об автономном Рунете, а тут операторов ждут новые убытки. Они должны будут как-то компенсировать выпадающие доходы, и логично взять деньги с тех, кто достаточно платежеспособен, чтобы не ограничиваться бесплатным Рунетом. Возможно, "нулевые" тарифы будет компенсировать государство, это означает, что по факту за бесплатный интернет для самых бедных в итоге заплатят все, из налогов.

Хорошие новости заключаются в том, что, по-видимому, даже в Кремле понимают, что на кнут в виде блокировок или даже целого автономного интернета надежды мало. И в том, что пока большинство пользователей по каким-то причинам сами не откажутся от западных сервисов, блокировать их уже вряд ли кто-то решится. Будет ли эффективен пряник в виде бесплатного Рунета - тоже неясно. Как и то, сработает ли все это вместе. Во многом это будет зависеть от экономической ситуации и благосостояния людей, которое позволило бы им не задумываться о выборе между усеченным бесплатным Рунетом и платным, но неисчерпаемым интернетом.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Мессенджеры: не только WhatsApp Не летаем, но чатимся! Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

