 Комментарий: Бесплатный Рунет от властей РФ несет угрозу свободному интернету | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.01.2020

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Мнения

Комментарий: Бесплатный Рунет от властей РФ несет угрозу свободному интернету

Предложение сделать бесплатным доступ к ряду российских интернет-ресурсов - это не столько забота о населении, сколько попытка поставить пользователей под контроль властей, считает Александр Плющев.

Участники демонстрации в Москве за свободный интернет

Участники демонстрации в Москве за свободный интернет

В ежегодном послании Владимира Путина Федеральному собранию было столь много важных политических моментов, что его предложение сделать некий "бесплатный интернет" осталось без должного внимания. Между тем эта социальная, на первый взгляд, инициатива может иметь далеко идущие последствия. И может стать едва ли не самой реальной на сегодняшний день угрозой тому все еще более или менее свободному интернету, который у нас есть сейчас.

Государственный маркетинг в Сети

Бесплатный доступ к тем или иным сетевым ресурсам - давний маркетинговый прием операторов связи, на который с удовольствием откликались и продолжают откликаться пользователи. Несмотря на то что интернет в России - один из самых дешевых в мире, а некоторые тарифы вообще подразумевают безлимитный трафик, бесплатный доступ по-прежнему привлекателен для потребителя, особенно для не очень платежеспособного. Теперь на такой прием обратило внимание и государство.

Александр Плющев

Александр Плющев

Идея бесплатного доступа к какой-то части российских ресурсов очевидно висела в воздухе. Так, например, она была высказана экспертами в одном из недавних выпусков моей радиопрограммы "Точка". Проблема в том, что мои эксперты от этой идеи не ждали ничего хорошего: по их мнению, так может быть хотя бы частично реализован тот самый "автономный интернет", ради которого принят целый закон.

Пока никто не знает трех базовых вещей: как это реализовать технически, доступ к каким ресурсам предлагается сделать бесплатным, и кто вместо пользователей за это удовольствие заплатит. И, как следствие, к чему все это приведет. Чтобы не углубляться в технические детали, представим, что все удалось легко реализовать, например, с помощью специальных доменов для тех самых социально значимых ресурсов. Для чего, кстати, может пригодиться несколько прозябающая ныне кириллическая зона .рф.

Действительно бесплатный Рунет

Что касается списка этих ресурсов, то его, на мой взгляд, обозначил сам Владимир Путин в своей речи: "Россия - одна из немногих стран в мире, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы". То есть это могут быть сайты госуслуг, различных органов власти и ведомств, сервисы вроде "Активного гражданина", а также и не имеющие никакого отношения к государству средства поиска, социализации и общения. Разумеется, полностью подконтрольные государству, с возможностью получения всех данных о пользователе, его переписках и любых других видах сетевой активности.

Контекст

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В результате для довольно большой части пользователей может появиться действительно бесплатный Рунет. Если все пользование ограничивается, условно, поиском "Яндекса", общением в соцсети "В контакте" и госуслугами, то статья расходов "на интернет" прекращает существовать. И если таких пользователей будет много (их даже можно будет посчитать, пересадив на "нулевые" тарифные планы), то блокировка крупных иностранных сервисов в случае необходимости уже не видится чем-то неосуществимым.

Боязнь блокировок неугодных интернет-ресурсов

Сейчас блокировать Facebook, Twitter и тем более Google/YouTube, что называется, себе дороже. Шуму и социальной напряженности много, вплоть до массовых протестов, а толку мало, потому что при таком сопротивлении блокировки работать не будут, что доказывает история с Telegram. Совсем другое дело, если приличная часть пользователей, для которых, скажем, Facebook был второстепенным и необязательным, откажутся от него совсем, просто потому, что ради него одного не захочется приобретать отдельный тарифный план.

Более того, этот тарифный план, скорее всего, окажется дороже, чем раньше, и это уже ответ на вопрос, кто за все это заплатит. В последние месяцы доступ в интернет и так только дорожает, в том числе из-за "пакета Яровой" и закона об автономном Рунете, а тут операторов ждут новые убытки. Они должны будут как-то компенсировать выпадающие доходы, и логично взять деньги с тех, кто достаточно платежеспособен, чтобы не ограничиваться бесплатным Рунетом. Возможно, "нулевые" тарифы будет компенсировать государство, это означает, что по факту за бесплатный интернет для самых бедных в итоге заплатят все, из налогов.

Хорошие новости заключаются в том, что, по-видимому, даже в Кремле понимают, что на кнут в виде блокировок или даже целого автономного интернета надежды мало. И в том, что пока большинство пользователей по каким-то причинам сами не откажутся от западных сервисов, блокировать их уже вряд ли кто-то решится. Будет ли эффективен пряник в виде бесплатного Рунета - тоже неясно. Как и то, сработает ли все это вместе. Во многом это будет зависеть от экономической ситуации и благосостояния людей, которое позволило бы им не задумываться о выборе между усеченным бесплатным Рунетом и платным, но неисчерпаемым интернетом.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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