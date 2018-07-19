Комментарий: Балканский провал кремлевских реконструкторов

Греки очень старались. Они сделали все, что могли. Когда правительство Алексиса Ципраса решило на прошлой неделе выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум россиянам, официальное заявление МИД Греции источало миролюбие - мол, мы в Афинах рассматриваем это как изолированный инцидент, который на прекрасные отношения с Москвой повлиять никак не должен.

Как греки "обидели" Путина

Греческие дипломаты тогда же напомнили: Греция одной из немногих отказалась высылать российских дипломатов весной, как это сделали почти три десятка стран в знак солидарности с Великобританией, после отравления отца и дочери Скрипалей.

По сути, греческое правительство сказало Москве: "Мы недовольны вашими попытками вмешаться в процесс нормализации отношений с Македонией. Нам не нравится, когда ваша агентура пытается купить наших чиновников и архиереев, в том числе, через Императорское палестинское православное общество. Мы не хотим, чтобы вы пытались так влиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику. Но все это мы готовы забыть - только больше не надо бить посуду в доме ваших греческих друзей, обычно столь отзывчивых на антиамериканизм и "православную солидарность".

Однако ответные пропагандистские залпы Москвы шокировали даже традиционно русофильски настроенных греков. Сначала МИД России заявил: Афины, высылая русских дипломатов, действовали по приказу Вашингтона. Затем официальный представитель министерства Мария Захарова творчески развила эту линию. Она пообещала строптивым православным братьям "серьезные последствия". Правда, из Москвы пока никаких греков не выслали - как говорят в Москве, по очень простой причине: в греческом посольстве просто нет ни одного разведчика под дипломатической крышей.

Греки обиделись по-настоящему и выступили с ответной нотой. В ней официальную Россию виртуозно отчитали за неуважение к греческому суверенитету и общепринятым нормам дипломатии. МИД Греции фактически отозвал свое предыдущее миролюбивое заявление. Мы понимаем, что ваша агентура действовала по прямому указанию Кремля, говорится во втором тексте. Это демонстративный выпад против Владимира Путина.

Двойной агент Меркель и иерихонская труба Вашингтона

Константин Эггерт

С российско-греческим совпал и российско-македонский скандал. Российского предпринимателя греческого происхождения Ивана Саввиди МВД Македонии заподозрило в финансировании противников договоренности с Грецией о переименовании бывшей югославской республики в "Северную республику Македония".

Саввиди, проживающий в Греции, якобы направил 300 тысяч евро македонским националистам и футбольным фанатам клуба "Вардар" из Скопье для организации демонстраций протеста и беспорядков. Судя по сообщениям греческой прессы, такую же националистическую публику, только с греческой стороны, пытались поддержать и высланные из Афин российские агенты.

Все это оказалось бесполезно - Афины и Скопье договорились о новом названии Македонии. После этого член НАТО Греция сняла возражения по поводу вступления соседней страны в альянс. Македонцы получили официальное приглашение начать процедуру вступления в НАТО на последнем саммите союзников Брюсселе в середине июля. То есть, македонцы точь-в-точь повторили путь черногорцев. Тем в 2016 году Москва тоже попыталась помешать вступить в альянс и чуть не устроила государственный переворот. Суд над подозреваемыми по этому делу продолжается до сих пор.

Периодически всплывают новые сенсационные подробности - например, о возможном участии в неудавшемся путче Рамзана Кадырова. Он, по утверждению свидетелей обвинения, слал деньги муфтию Черногории, чтобы тот организовывал протесты мусульман против НАТО. Если верить официальным лицам в Москве, никакого переворота не было, а была провокация альянса (читай - Америки, потому что НАТО "пляшет под ее дудку") с целью затащить несчастных черногорцев в Североатлантический договор.

Пресловутая "дудка Вашингтона" когда-то была одним из символов импотенции и глупости советской пропаганды. Сегодня, если верить МИД и государственному ТВ, это полноценная иерихонская труба, воздействующая далеко не только на вероломные балканские народы. Под нее пляшет и Германия во главе с канцлером Ангелой Меркель и вообще весь Европейский Союз плюс Тереза Мэй с ее кабинетом.

Правда, с Меркель вышла осечка. Дональд Трамп (в силу должностных обязанностей владеющий "дудкой") считает, что Меркель пляшет под балалайку Москвы, потому что согласна со строительством газопровода "Северный поток-2" и недоплачивает почти один процент ВВП на оборонные расходы. Что с этим делать Захаровой и Соловьеву с Киселевым - совершенно непонятно. Видимо, придется признать Меркель двойным агентом ЦРУ и СВР.

Исторический сериал "Снято в Кремле"

Если без иронии, то политика Москвы на Балканах - это бесконечный комикс про хамство, чванство и историческое невежество. Кремль и Смоленская площадь, похоже, живут в каком-то ими же придуманном сериале. В нем Владимир Путин играет роль российского императора (видимо, столь любимого в нынешней Москве Александра Третьего, но, может быть, и Николая Второго), Сергей Лавров - министра иностранных дел (Гирса, Ламсдорфа, Извольского или Сазонова).

Балканы в этом сценарии выступают как территория, населенная простыми крестьянами, которые молятся на русского царя, как на защитника и хранителя веры от католических еретиков из Вены и свирепых "магометан" из султанского Константинополя. А поэтому, как прикажут из Санкт-Петербурга (ныне Москвы) - так и будет. Тех, кто позволяет себе вольности, наказывают - как в 1903 году, когда заговорщики, поддерживаемые Россией, убили короля Сербии Александра Обреновича, ориентировавшегося на хорошие отношения с Австро-Венгрией.

Эта картина мира была, мягко говоря, не совсем гармоничной и век - полтора назад. После Второй мировой войны она и вовсе перестала отражать реальность - достаточно вспомнить, как держалась особняком от СССР Югославия Иосипа Броз Тито. После ее кровавого распада интеграция в ЕС и (пока за исключением Сербии) в НАТО стала главной целью как национальных элит балканских стран, которые не хотят повторения войн девяностых годов с их этническими чистками и потоками беженцев. Свой суверенитет они, если и готовы "продать", то явно не Москве. Вдобавок, в этих государствах подросло новое поколение, значительная часть которого активно желает сближения с ЕС и НАТО.

Европейцы и американцы, конечно, видят в этом позитив (кому охота разгребать завалы за безумными балканскими националистами?), но никого никуда не затягивают. Потому что финансово-экономические и социальные выгоды от интеграции слаборазвитых стран если и будут, то нескоро, а зажиточным электоратам стран-членов ЕС и НАТО новые соседи не так уж и по душе.

Москва сознательно культивировала в регионе все эти годы националистов, обскурантов, конспирологов и просто бандитов. Подкупали, льстили, задабривали. Все это происходило под знаменем славянского братства, православной идентичности и борьбы с "фальшивыми западными ценностями". То же самое и в традиционно левой и антиамериканской Греции - минус панславизм.

Судя по "блестящим" результатам, игра в историческую реконструкцию явно завела российскую политику куда-то не туда. Когда Черногория радостно вводит санкции против Кремля, а МИД Греции читает Смоленской площади лекции о суверенитете, казалось бы, впору задуматься, как в репризе Жванецкого: "Может, что-то в консерватории подправить?". Однако именно самокритики от официальной Москвы ожидать не стоит. Намного проще все объяснять кознями Вашингтона и его агента Меркель, чем признаться самим себе - барственное хамство вперемешку с безбрежным цинизмом и опорой на продажных в международных отношениях редко ведут к долгосрочным успехам.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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