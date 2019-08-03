Комментарий: "Афиша судов" "Медиазоны" - новый признак полицейского государства

Как-то раз главный редактор радиостанции, на которой я работаю, поставил перед информационной службой задачу: уделять особое внимание судебным процессам. Их, мол, становится все больше, это новый тренд в российской общественно-политической жизни, аудитория интересуется, процессы - это истории, короче, - благодатная почва для новостей и комментариев. Было это давно, больше 15 лет назад, еще до первого дела ЮКОСа. Алексей Венедиктов, бесспорно, прозорлив, но вряд ли даже он тогда представлял, сколь долговечным, мощным и постоянно усиливающимся будет этот тренд.

Посещение судов стало рутиной

Судебная, или даже шире - "правоохранительная" тематика (именно в кавычках, чтобы не путать с правозащитной) стала теперь неотъемлемой, часто главной, а порой вообще единственной в выпусках новостей. И совершенно логичным, даже немного запоздалым выглядит появление раздела "Афиша судов" в самом актуальном на сегодняшний день российском интернет-издании "Медиазона".

Александр Плющев

Речь идет об анонсах предстоящих громких судебных процессов. Как по уголовным делам, так и все более частым административным, по которым месяцами в спецприемниках держат тех, кого власти сочли лидерами нынешних протестов. Спустя двадцать лет пребывания Владимира Путина у власти посещение судов для поддержки заключенных - причем, все чаще заключенных политических - становится если не повседневной, то регулярной рутиной. Так что не удивительно появление тематических сервисов.

Тюремно-судебный распорядок вольной жизни

Прогресс не обходит стороной и эту сферу. Давно уже существует сайт "РосУзник", с которого можно отправить письмо поддержки политзаключенным. Не осталось в стороне и государство, создав сервис ФСИН-Письмо, который, правда, не везде подключен. Как верно отмечает моя коллега Татьяна Фельгенгауэр, мы давно усвоили, что в суд без паспорта не пускают, а приставов нельзя снимать. Добавлю, что самые бывалые посетители судов знают, как привозят подсудимых, каким порядком проводят в зал суда, что нужно сделать, чтобы гарантированно туда попасть, а по расстановке приставов в зале могут предсказать, например, будет ли арест или есть шансы на домашний. Люди даже по эту сторону решетки постепенно встраиваются в тюремно-судебный распорядок, он становится частью их жизни на воле.

Одновременно растет самоорганизация общества. Теперь желающие поддержать распределяются по группам: на процессах известных людей всегда аншлаг и полно прессы, а вот на суды по делам менее известных мало кто ходит. После нынешних протестов постоянные сочувствующие, как бы ужасно это ни звучало, есть практически у каждого арестованного. Поход в суд или к спецприемнику встречать выходящего на свободу задержанного становится своего рода небольшим гражданским и даже политическим поступком. Что-то вроде пикета без плаката. Но ведь и так все понятно.

Государство не может без войны с обществом

Еще не так давно самыми достойными проявлениями гражданской активности считались благотворительность или какие-нибудь добрые дела, вроде поиска пропавших людей, помощи инвалидам или сбора мусора в особо загрязненных местах. Теперь благотворительность вытеснили автозаки, камеры, передачи и адвокаты. "ОВД-инфо", "Правозащита Открытки", "Апология протеста" - все это появилось не так уж давно. Это реакция гражданского общества на наступление полицейского государства.

Гражданские инициативы возникают, как правило, для того, чтобы устранить последствия, а не причины тех или иных явлений. Общественная правозащита - из того же разряда. Ее действия, увы, не могут устранить насилие и произвол, но помогают минимизировать последствия, часто - спасти жизнь и здоровье людей, облегчить их участь. Это тоже крайне важное дело, которое можно сравнить, скажем, с санитарной помощью на фронте. Информация "ОВД-инфо" и "Медиазоны" - все равно что сводки с наших фронтов.

Это сравнение - очень тревожно. Получается, что без войны с частью своих граждан государство - в том виде, в котором оно есть сейчас - не видит для себя возможности нормального существования. Как не видит возможности проведения местных выборов, не посадив тех, кого оно считает лидерами протестов, а потому назначает им один за другим бесконечные административные сроки, заполняя все новые и новые строчки в страшной афише "Медиазоны".

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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