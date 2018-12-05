Коми и удмуртский в Германии: возможно ли такое

Коми, татарский, удмуртский, - DW нашла семьи, которые стараются в Германии сохранить свои редкие языки. Как им это удается?
Когда ребенок растет в семье, в которой говорят сразу на нескольких языках, перед родителями встает сложная задача. На каком языке читать малышу книги, как сохранить редкий язык, как общаться? DW нашла семьи, которые живут в Германии и говорят сразу на нескольких языках.
Коми, русский, немецкий: семья живет в Мюнхене
Ольга Фастовская родилась в Коми. Она выросла в небольшой деревне, где все говорили на языке коми. Переезд в Германию многое изменил в жизни Ольги, но не любовь к родному языку, на котором она говорит со своим 4-летним сыном Павлом.
- Я рада, что у меня есть мой родной человек, с которым я могу говорить на своем языке так далеко от родных краев! Ради него я стараюсь совершенствовать язык. Когда сын был маленький, я приняла решение употреблять как можно меньше русских слов в своей речи. Это нелегко, часто приходится заглядывать в словарь.
Коми - наш секретный язык с сыном в Германии. И пока мне легче научить его этому языку здесь, чем в Коми. Раз в год мы с сыном ездим к моим родителям. Они живут в деревне, где еще можно услышать коми, но он все больше смешивается с русским. После отпуска у нас с Павликом идет долгий процесс переучивания. Я стараюсь переделывать его предложения, прошу повторить, разговариваю с ним, читаю, играю. И потихоньку язык приходит в норму. А еще у нас довольно хорошая домашняя библиотека.
Первый язык сына - коми. Я человек не слишком словоохотливый, как и мой муж, но заставляю себя говорить с сыном много, рассказывать, петь. С тремя языками это очень важно. Мой муж говорит, что Павел по-русски и по-немецки говорит с акцентом. И он немного переживает, что у сына будут проблемы с немецким в школе, а я уже сейчас задумываюсь о том, как буду спасать его коми, когда он пойдет в школу. Ведь немецкий в какой-то момент будет превалировать, возможностей практиковать русский много, а за его коми отвечаю только я. Пока у ребенка есть желание разговаривать со мной по-коми, этим надо пользоваться. Мне часто приходится слышать от других, что наш язык очень красивый и мелодичный. Сыну стараюсь это подчеркивать. Детям нужно это прививать: "Послушай, какой у нас красивый язык! Послушай, какая красивая музыка".
Татарский, русский, немецкий: семья живет в Лейпциге
Гульназ Валеева и Данис Алиаскаров переехали в Германию из Татарстана. Здесь у них родились дети: Булат и Амелия, которые с родителями говорят по-татарски. Гульназ и Данис приобщают их к татарской культуре.
- У наших детей с рождения основной язык был татарский. Немецкий язык шел параллельно. Старший сын, которому исполнилось 7 лет, с четырех лет говорит на трех языках. Русскому языку мы его не учили, он сам заговорил после поездок в Россию. Но сейчас мы пока отказались от русского, решили сконцентрироваться на немецком и татарском. Русский подучит позже, если будет необходимость. Дочке недавно исполнилось 3 года, она разговаривает на татарском и немецком.
Знание языков - это богатство. И в детстве есть шанс выучить их без акцента. Возникают, конечно, и трудности. Это отсутствие среды, других детей, говорящих на татарском и живущих поблизости, отсутствие курсов или уроков татарского качественных мультфильмов, познавательных передач. Воскресных школ, курсов татарского языка - ничего этого в Германии нет. Нам помогает простое правило: дома мы говорим постоянно на татарском и немецком. Книги мы читаем так: один вечер - на татарском, другой вечер - на немецком. Спасает нас и общение с семьями, которые также считают необходимым передать родной язык детям. Мы преодолеваем сотни километров ради этого общения, потому что семьи, обучающие детей татарскому языку, живут очень разбросанно по Германии и Европе. Еще очень важный момент - для полноценного овладения языком необходимо читать книги на этом языке.
Мы с мужем стараемся активно участвовать в мероприятиях, организованных татарами, и сами организуем татарские мероприятия в Германии, которые знакомят местное население с многовековой татарской культурой и являются важным импульсом для татар, особенно детей, рожденных вдали от Татарстана. Например, в прошлом году мы с нашей подругой Асией Матушанской провели "Татарский киноуикенд" в Лейпциге, где впервые в Германии в кинотеатре были показаны короткометражные фильмы на татарском языке.
Удмуртский, венгерский, немецкий: семья живет в Нюрнберге
Ольга Игнатьева родилась в Удмуртии, а ее муж Гашпар Кепич - из Венгрии. С дочерями Валерией и Эмилией они говорят на удмуртском, венгерском, немецком языках. О том, как в семье переплетаются несколько культур и языков, Ольга рассказывает в своем.
- Мы стараемся общаться на трех языках, но все же преобладает венгерский, хотя девочки родились в Германии, а не в Венгрии. Их первыми языками были венгерский и удмуртский, а на немецком Эмилия заговорила с двух лет, Валерия - с одного года. В этом возрасте мы отдали их в детский сад, где они в немецкоязычной среде быстро освоили новый язык.
К сожалению, словарный запас удмуртского языка у обеих дочек невелик, но для общения его хватает. Мне приятно, что мой родной язык они не забывают. По-удмуртски мы говорим по Skype с моей сестрой практически каждый день. Каждый год мы ездим в Удмуртию к моим родственникам, где все с нами говорят только по-удмуртски.
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