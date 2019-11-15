 Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях

России грозит запрет на четыре года на участие в международных спортивных соревнованиях. Причиной являются махинации с допинг-пробами спортсменов и предположительный обман экспертов WADA.

Пробирка с пробой на допинг

Пробирка с пробой на допинг

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила газета New York Times. Позднее в этот же день WADA подтвердило информацию издания.

Данная рекомендация была включена в доклад, подготовленный комитетом по соответствию WADA. Эксперты пришли к выводу, что Россия намеренно манипулировала базой данных Московской антидопинговой лаборатории, чтобы  скрыть положительные тесты на допинг.  Если на заседании 9 декабря рекомендация будет принята, то российские спортсмены в лучшем случае смогут выступать на международных стартах, в том числе на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году, только под нейтральным флагом. Кроме того, России грозит запрет на организацию крупных международных спортивных турниров, а российским спортивным чиновникам - на посещение международных соревнований.

Контекст

Двух спортфункционеров из РФ отстранили от должностей из-за антидопингового дела. Решение принял независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit. (21.11.2019)

Допинг-скандал в России показал, что WADA не было готово к противостоянию масштабным программам фальсификации допинг-проб, считает глава агентства Риди. По данным журналиста Зеппельта, РФ не ответила на 8 вопросов WADA. (06.11.2019)

Сообщается также, что WADA идентифицировала людей, чьи данные были удалены из переданной российской стороной базы данных московской лаборатории.

История допингового обмана

23 сентября была обнародована информация о том, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую им ранее передали для изучения.

15 ноября глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.

В свою очередь, министр спорта РФ Павел Колобков выступил с заявлением о том, что никаких манипуляций не было, но указал на технические проблемы.

Смотрите также:

  • Виктор Ан

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Виктор Ан

    Приглашение на участие в Играх в Пхёнчхане не получил самый титулованный российский спортсмен из зимних видов - 6-кратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан. Узнав об этом, он обратился с открытым письмом к главе МОК Томасу Баху (Thomas Bach). Ан подчеркнул, что ни по одному из критериев, которым руководствовалась комиссия МОК, он не мог оказаться в числе тех, кого не допустили к Играм.

  • Антон Шипулин (на фото идет первым)

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Антон Шипулин

    В списке МОК нет и олимпийского чемпиона, сильнейшего российского биатлониста Антона Шипулина (на фото справа), чем он был шокирован. "Полдня я был убит горем, этой страшной новостью! Я ни разу за свою спортивную карьеру не давал повода усомниться в том, что я чист. И от этого мне еще тяжелее принять происходящее. …Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!", - написал Шипулин в Instagram.

  • Алексей Волков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Алексей Волков

    В составе российской эстафетной четверки, выигравшей золото в Сочи, вместе с Антоном Шипулиным был и Алексей Волков. Теперь друзья и коллеги, вместе готовившиеся к сезону, без указания причин не попали и в список МОК. Вообще из всей российской олимпийской команды биатлонистов (пять женщин, шесть мужчин) МОК не отклонил только три кандидатуры.

  • Сергей Устюгов

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Сергей Устюгов

    Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, один из претендентов на награды Олимпиады, тоже в рядах тех, кого МОК отказался допустить до Игр. Устюгов, никогда не имевший проблем с допингом, в ответ заявил о своем разочаровании в международном олимпийском движении, о чем и сообщил на своей странице в соцсети. "Мы - русские, Мы - сильные, Мы - чистые", - написал Устюгов.

  • Ксения Столбова

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Ксения Столбова

    В число приглашенных на Олимпиаду не попала и фигуристка Ксения Столбова, которая с Федором Климовым на Играх в Сочи завоевала золотую и серебряную медали в парном катании. Причина непопадания Столбовой в список МОК не указана. Федерация фигурного катания на коньках РФ назвала это решение "безосновательным и абсурдным".

  • Денис Юсков

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Денис Юсков

    Огромные потери после публикации списка МОК понесли российские конькобежцы. Из всей олимпийской команды утверждены были лишь четыре кандидатуры. Среди них не оказалось трехкратного чемпиона мира на дистанции 1500 м Дениса Юскова, главного претендента на победу в этой дисциплине. Причина - допинговое нарушение в прошлом.

  • Павел Кулижников

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Павел Кулижников

    Как и Денис Юсков, его коллега по сборной Павел Кулижников, двукратный чемпион мира в спринтерском многоборье, трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, не без оснований назывался основным олимпийским фаворитом на дистанциях 500 и 1000 м. Как и у Юскова, причина недопуска Кулижникова - допинговое нарушение в прошлом.

  • Иван Букин

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Иван Букин

    Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы в танцах на льду Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, также не попал в список МОК. Сын олимпийского чемпиона в танцах на льду Андрея Букина, Иван Букин заявил, что не может понять и согласиться с отсутствием его имени среди приглашенных на Игры россиян и надеется на пересмотр решения.

  • Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне

    Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

    Надежда на суды

    Список из 169 атлетов из России, приглашенных на Олимпиаду-2018, - окончательный, заявил МОК. Между тем 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иски 28 спортсменов из РФ, ранее не допущенных к Играм и пожизненно дисквалифицированных. После чего и у тех российских звезд, кто не попал в список МОК, появилась надежда - ведь подозрения в их адрес еще менее обоснованы.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости

Контекст

Российские звезды, которых МОК не пустил на Олимпиаду-2018

МОК пригласил для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане в нейтральном статусе 169 атлетов из России. Среди них нет многих звезд и реальных претендентов на медали. О них галерея DW. (30.01.2018)  

Ссылки в интернете

Статья в New York Times

Аудио- и видеофайлы по теме

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости  

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

МОК выступил против решения суда в Лозанне по делу российских атлетов  

Также по теме

Russland Doping

Глава РУСАДА призвал к кардинальным изменениям в российском спорте 15.11.2019

В российском спорте ничего не изменится, если не уйдет старая гвардия функционеров, работавшая грязными методами, заявил Юрий Ганус. Исполком WADA получит рекомендации, определяющие судьбу РУСАДА, 17 ноября.

Symbolbild Leichtathletik Russland Doping

Россия ответила на вопросы WADA о данных московской лаборатории 29.10.2019

Всемирное антидопинговое агентство нашло неточности в данных лаборатории и запросило у РФ уточнения. Комитет WADA по соответствию ожидает отчет экспертов, включая независимых, до конца ноября.

WADA

Россия ответила WADA на вопросы по данным московской лаборатории 08.10.2019

Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных лаборатории и запросили у России уточнения по 31 вопросу. В WADA подтвердили получение ответа от Минспорта РФ.

Реклама

Самые читаемые

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию  

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"  

Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно