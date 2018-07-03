 Комитет по разведке Сената США подтвердил воздействие РФ на выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.07.2018

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Мир

Комитет по разведке Сената США подтвердил воздействие РФ на выборы

После тщательного изучения материалов спецслужб о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы в США у комитета Сената по делам разведки нет причин оспаривать выводы.

Председатель комитета Сената США по делам разведки Ричард Берр и его заместитель

Председатель комитета Сената США по делам разведки Ричард Берр и его заместитель

Комитет по разведке Сената США поддержал выводы спецслужб о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Об этом говорится в отчете комитета, опубликованном во вторник, 3 июля.

Контекст

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Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обвиняют в сговоре против США, а бывший советник Трампа признался в контактах с представителями РФ. Подробнее - у DW. (31.10.2017)

Представители комитета "провели последние 16 месяцев за изучением источников, методов деятельности и аналитической работы", на которых основаны выводы спецслужб, отметил председатель комитета Ричард Берр. По его словам, у комитета "нет причин оспаривать выводы". Расследование продолжается, подчеркнул Берр, выразив надежду на скорое появление дополнительных материалов, которые "дадут ясность в отношении деятельности России касательно выборов в США".

В мае комитет по разведке Сената США опубликовал рассекреченную часть доклада, подготовленного в январе 2017 года при участии Центрального разведывательного управления, Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности. В документе говорится, что Кремль вмешивался в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Заместитель председателя комитета Марк Уорнер назвал действия российской стороны "широкомасштабными и тщательно разработанными". Их целью являлся "подрыв общественной веры в демократический процесс", считает он.

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  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

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  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

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    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Отчет комитета Сената США по делам разведки

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Как российские тролли вмешиваются в политику США  

Как и почему Трамп препятствует работе спецслужб США  

Соцсети рассказали в Сенате, как Россия влияла на выборы в США  

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