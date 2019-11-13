Комитет Госдумы РФ одобрил закон о физических лицах-иноагентах

Профильный комитет Госдумы расширил понятие "СМИ - иностранный агент". Теперь в него включены и физические лица. Закон может вступить в силу уже 1 января 2020 года.
Комитет Государственной думы по информационной политике в среду, 13 ноября, одобрил поправки в законопроект о СМИ-иноагентах и рекомендовал его к принятию во втором, окончательном чтении. Согласно этим поправкам, не только юридические, но и физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента", если они создают или распространяют информацию СМИ-иноагента и при этом получают зарубежное финансирование.
Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут учредить российское юридическое лицо, в их публикациях будет указано, что они созданы иностранным агентом.
По словам председателя комитета Леонида Левина, закон не будет использован против блогеров и публицистов. Так же не будут признаваться иноагентами физические лица, делающие репосты СМИ-иноагентов, но не получающие зарубежного финансирования. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования этого блогера иностранным агентом, соответственно, это не является причиной того, чтобы блогер стал иностранным агентом", - подчеркнул Левин, отвечая на соответствующий вопрос.
Поправки планируют рассмотреть на заседании Госдумы 19 ноября, и, если депутаты их одобрят, закон вступит в силу 1 января 2020 года. В первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах был одобрен Госдумой в январе 2018 года.
"Мы относимся к этому очень негативно. Все законы, которые принимаются в последнее время - это попытки давления на СМИ и независимую журналистику. При этом они принимаются для избирательного правоприменения, если властям что-то не понравилось", - прокомментировал этот закон в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.
Смотрите также: