Комитет Госдумы РФ одобрил закон о физических лицах-иноагентах

Комитет Государственной думы по информационной политике в среду, 13 ноября, одобрил поправки в законопроект о СМИ-иноагентах и рекомендовал его к принятию во втором, окончательном чтении. Согласно этим поправкам, не только юридические, но и физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента", если они создают или распространяют информацию СМИ-иноагента и при этом получают зарубежное финансирование.

Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут учредить российское юридическое лицо, в их публикациях будет указано, что они созданы иностранным агентом.

По словам председателя комитета Леонида Левина, закон не будет использован против блогеров и публицистов. Так же не будут признаваться иноагентами физические лица, делающие репосты СМИ-иноагентов, но не получающие зарубежного финансирования. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования этого блогера иностранным агентом, соответственно, это не является причиной того, чтобы блогер стал иностранным агентом", - подчеркнул Левин, отвечая на соответствующий вопрос.

Поправки планируют рассмотреть на заседании Госдумы 19 ноября, и, если депутаты их одобрят, закон вступит в силу 1 января 2020 года. В первом чтении законопроект о СМИ-иноагентах был одобрен Госдумой в январе 2018 года.

"Мы относимся к этому очень негативно. Все законы, которые принимаются в последнее время - это попытки давления на СМИ и независимую журналистику. При этом они принимаются для избирательного правоприменения, если властям что-то не понравилось", - прокомментировал этот закон в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

