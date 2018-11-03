 Комиссар ЕС призвал наказать виновных в смерти украинской активистки Гандзюк | Новости из Германии об Украине | DW | 04.11.2018

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Украина

Комиссар ЕС призвал наказать виновных в смерти украинской активистки Гандзюк

Советница мэра Херсона и общественный деятель Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября. В июле ее облили серной кислотой. Полиция переквалифицировала нападение на умышленное убийство.

Екатерина Гандзюк

Советница мэра Херсона и общественный деятель Екатерина Гандзюк, на которую в июле было совершено нападение, скончалась в больнице в воскресенье, 4 ноября. "Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации", говорится в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в соцсети Facebook.

"Обращаюсь к правоохранителям сделать все возможное, чтобы убийцы Екатерины Гандзюк были найдены, оказались на скамье подсудимых и были наказаны. Мы все должны объединить усилия и помочь правоохранительным органам для того, чтобы зло было наказано", - написал президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

В Евросоюзе призвали привлечь к ответственности виновных в смерти женщины. Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан (Johannes Hahn) назвал погибшую "невероятно храброй" и подчеркнул недопустимость "атак против гражданских активистов".

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31 июля в Херсоне неизвестный облил Екатерину Гандзюк серной кислотой. Женщина получила химический ожог более 30 процентов поверхности тела. На следующий день пострадавшую самолетом доставили на лечение в Киев.

Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Гандзюк с покушения на умышленное убийство, говорится в заявлении ведомства. Расследование проводит Служба безопасности Украины. Как сообщает информагентство "Українськi Новини", сама Гандзюк считала заказчиками нападения сотрудников правоохранительных органов.

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В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

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