Комильфо: как понравиться немцам

Хорошие манеры ценятся не только в высшем свете, но и в кругу друзей. Как правильно вести себя в гостях у немцев? Пять золотых правил от Немецкого общества Книгге (Deutsche Knigge Gesellschaft). Эксперты Линда Кайзер (Linda Kaiser) и Клеменс Граф фон Хойос (Clemens Graf von Hoyos) помогут избежать неловких ситуаций.

Незваный гость

Заглянуть к друзьям или приятелям в гости без предварительной договоренности - признак дурного тона. Даже если это ваши близкие люди и вы уверены, что они сейчас дома и не заняты важными делами, их стоит предупредить хотя бы по телефону. Можно написать и короткое сообщение, но в этом случае дождитесь ответа. Стоять на пороге и звонить в дверь сразу же после долгожданного приглашения тоже не следует.

"Хозяин дома должен иметь время на подготовку: проверить, достаточно ли напитков и закусок, убрать личные вещи и одежду", - объясняет консультант по этикету Линда Кайзер в интервью DW. Получили приглашение заранее - приходите вовремя, ни в коем случае позже или раньше. Об опоздании лучше предупредить, тогда друзья не будут томиться в ожидании.

Нужный подарок

Приходить в гости с пустыми руками как-то неприлично, но какие угощения брать с собой? Приносить еду можно только в том случае, если вы заранее обговорили это с приглашающей стороной. Согласно правилам этикета, от готовых блюд в виде пирогов, салатов и закусок лучше отказаться. Если вы зайдете в дом и в качестве сюрприза выставите свое угощение на стол, это смутит присутствующих и может нарушить планы хозяйки. "В качестве подарка можно преподнести напитки в закрытых бутылках или еду с длительным сроком хранения - конфеты, джем, корзинку с деликатесами", - советуют эксперты.

Рулька или чипсы?

Если вам не сказали, будет ли застолье или просто пиво с закусками, ориентируйтесь на время посещения. В Германии принято приглашать гостей на ужин около 19.30 или в 20.00 часов вечера. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, специалисты рекомендуют не стесняться и уточнить, планируется ли полноценная трапеза. К тому же хороший хозяин просто обязан сообщить гостям подробности вечера еще в приглашении: "Жду вас на ужин к 20:00" или "Жду вас к 20:00". Такая формулировка дает понять, стоит ли перекусить перед тем, как отправиться в гости.

Предложили закуски - уже хорошо

Алена из Москвы пошла на ужин к берлинским друзьям. "Я специально ничего не ела предварительно, так как берегла в животе место для первого, второго, десерта и чая. Подходила к их дому я сильно голодная, но с угощением, это был торт. Меня пригласили в зал, а не в столовую или кухню. На журнальном столике стояли пиалы с орешками и чипсами. Хозяин квартиры предложил мне выпить. Мы беседовали, я потихоньку ела орешки, запивая газировкой, и принюхивалась, не запахло ли уже курицей из духовки. Но на кухне свет был выключен, там ничего не готовилось. Друзья непринужденно сидели в кресле, пили пиво с чипсами. Так наш вечер и закончился...", - вспоминает девушка.

"Гость ни в коем случае не должен приходить голодным. Голод - плохой спутник в начале расслабленной беседы", - комментируют эксперты. Не ожидайте от немцев сюрпризов в виде обеда из трех блюд, если вам не сообщили об этом заранее.

А компот?

Рассказы о том, что немцы строго рассчитывают порции на количество гостей - не придуманные анекдоты, а в большинстве случаев - правда. Если ожидают 10 друзей, не удивляйтесь, если пожарят ровно 10 сосисок. Поэтому если вам не предложили добавки, не стоит ее выпрашивать - возможно, одиннадцатой сосиски просто нет. "Попробуйте ненавязчиво намекнуть с помощью столовых приборов: положите вилку на тарелку как стрелку на восемь часов, нож - на четыре часа в виде перевернутой буквы V", - советует Кайзер.

Если добавку так и не предложили и основные блюда уже съедены, засиживаться не стоит. Подача кофе в конце застолья является своеобразным сигналом того, что ужин завершен и гостям пора домой.

Соблюдая традиции

В каждой стране существуют свои традиции и приметы, связанные с поведением за столом. Можно ли соблюдать их на ужине, если за столом собрались представители разных культур?

Сергей познакомился с Ирмгард несколько лет назад. "За ужином в кругу семьи я налил себе пива и, как принято у нас в России, поставил пустую бутылку под стол. Я заметил удивление на лице хозяев дома. Некоторое время спустя в ходе оживленного общения я случайно задел эту бутылку ногой, и она разбилась. Мне стало неловко, что я сделал то, что не принято в Германии, да еще это повлекло неприятные последствия. Однако никто не расстроился. Все посмеялись и сказали мне, что бутылка разбилась на счастье. В этом немецкие и российские представления совпадают", - рассказал студент из Москвы.

По мнению специалиста по этикету Линды Кайзер, ошибся не Сергей, а хозяйка дома. "В немецких семьях так же принято убирать пустые бутылки со стола, так что это была грубая ошибка принимающей стороны", - объясняет она. Сергею следовало осторожно обратить внимание хозяйки и поменять пустую бутылку на полную.

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Как не ошибиться в общении с немцами "Привет" или "Добрый день" Приветствие "Hallo!" в Германии означает примерно то же, что русский "Привет!". Как раз по телефону немцы отвечают так редко. По телефону принято, поднимая трубку, называть свое имя, - особенно, если вам звонят на работу. Что касается "Hallo!", то людей старшего возраста и начальство все же лучше приветствовать более почтительно: "Guten Tag!" - то есть "Здравствуйте!", "Добрый день!"

Как не ошибиться в общении с немцами Рукопожатие всегда Иностранцы нередко подтрунивают над немцами, иронизируя по поводу их привычки пожимать руки друг другу по любому поводу. Руку в Германии подают все - мужчины, женщины и даже дети. Подают при встрече, при прощании, заключая сделку, поздравляя кого-то с днем рождения или, скажем, с успешно выдержанным экзаменом.

Как не ошибиться в общении с немцами Сколько раз целоваться С кем целоваться при встрече и сколько раз: один, два (в обе щеки) или три? Сколько раз - этого в Германии точно не знает никто. Но целуются и заключают в объятия, разумеется, лишь родных и друзей. Просто хороших знакомых и коллег немцы часто приветствуют, комбинируя рукопожатие с последующим поцелуем (можно и в обе щеки).

Как не ошибиться в общении с немцами "Ты" или "Вы"? При знакомстве в Германии всегда сначала выбирают официальное обращение "Вы". Так следует обращаться и к шефу, независимо от его возраста. На "ты" немцы обычно переходят с близкими знакомыми, коллегами примерно одного возраста и в кругу ровесников – приятелей. Если разница в возрасте между двумя людьми существенна, принято, чтобы старший предлагал младшему перейти на "ты". Если, конечно, захочет.

Как не ошибиться в общении с немцами Извините, пожалуйста! "Entschuldigen Sie, bitte!" или "Verzeihung!", то есть "Извините, пожалуйста" или "Прошу прощения", в Германии произносят, если, скажем, случайно кого-то толкнули. Но также если хотят спросить о чем-то или о чем-то попросить.

Как не ошибиться в общении с немцами Пунктуальность Опаздывать даже на свидания или в гости, не говоря уже о деловых встречах, немцы очень не любят. Они ценят и собcтвенное время, и чужое. Правда, немецкая молодежь в этом случае более либеральна (скажем так). В любом случае, если вы опаздываете, лучше предупредить об этом своевременно - например, по телефону.

Как не ошибиться в общении с немцами Разуваться или нет? Гостям в немецких квартирах разуваться не обязательно - если, конечно, это не просят специально хозяева. Часто они и сами ходят по дому в уличной обуви. Если же вы хотите, чтобы гости сняли ее, - предложите им тапочки.

Как не ошибиться в общении с немцами Приятного аппетита! Приступать к трапезе, пока не подали еду всем, считается в Германии неприличным. Исключением может быть лишь настоятельная просьба хозяев начать есть, "пока не остыло". И обязательно надо пожелать друг другу приятного аппетита. Автор: Инга Ваннер



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