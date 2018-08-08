 Комиксы о Сибири: что увидел немецкий художник | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.08.2018

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Культура и стиль жизни

Комиксы о Сибири: что увидел немецкий художник

Берлинский иллюстратор отправился в Новосибирск на одну неделю. DW представляет его графический репортаж о городе.

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Сад Мичуринцев в Новосибирске - работа берлинского иллюстратора Cебастиана Лёршера. По приглашению Гёте-Института он провел в этом городе одну неделю. DW представляет его графический репортаж.

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Будни в Новосибирске

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Фестиваль молодежных субкультур ZNAKИ

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Фестиваль молодежных субкультур ZNAKИ: парень в костюме Пикачу разбирает автомат под руководством солдата на стенде, рекламирующем российскую армию

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Балет "Лебединое озеро"

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Местный художник Алексей в гараже-ателье

  • Художник Константин Скотников

    Сибирь глазами немецкого художника

    Художник из Новосибирска Константин Скотников

    Автор: Ксения Сафронова


  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Сад Мичуринцев в Новосибирске - работа берлинского иллюстратора Cебастиана Лёршера. По приглашению Гёте-Института он провел в этом городе одну неделю. DW представляет его графический репортаж.

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Будни в Новосибирске

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Фестиваль молодежных субкультур ZNAKИ

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Фестиваль молодежных субкультур ZNAKИ: парень в костюме Пикачу разбирает автомат под руководством солдата на стенде, рекламирующем российскую армию

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Балет "Лебединое озеро"

  • Сибирь глазами немецкого художника

    Сибирь глазами немецкого художника

    Местный художник Алексей в гараже-ателье

  • Художник Константин Скотников

    Сибирь глазами немецкого художника

    Художник из Новосибирска Константин Скотников

    Автор: Ксения Сафронова


Cебастиан Лёршер (Sebastian Lörscher) - иллюстратор из Берлина, который много путешествует и создает графические репортажи. Этим летом художник впервые побывал в России. Что получилось из этой поездки?  

DW: Почему вы решили поехать в Новосибирск?

Себастиан Лёршер: Это была не моя идея, а приглашение Гете-Института на неделю, чтобык 125-летию города я нарисовал серию репортажей.

- Как вы исследуете новый город? У вас всегда есть план, например, сначала познакомиться с людьми или пройтись по барам...

- Да, именно так.Если я один, то просто выхожу на улицы и начинаю рисовать. Во время путешествий по Индии, Нигерии и Гаити я садился и делал наброски. Люди сразу же обращали на меня внимание, подходили, сами начинали диалог. Да, пойти в бар и там пообщаться с местными - хороший способ. Но все-таки как только я начинаю рисовать, со мной сразу же пытаются познакомиться. В Новосибирске была особая ситуация: у меня было мало времени, все было организовано заранее - для меня нашли подходящих людей.

Автопортрет Себастиана Лёршера

Автопортрет Себастиана Лёршера

- Герои одного из ваших репортажей - местные художники. Вам понравилось современное искусство в Сибири?

- Конечно,за неделю я познакомился только с небольшим пластом. Сразу понял, что сравнивать с Берлином бессмысленно: очень мало галерей и музеев, которые показывают современное искусство. Как мне рассказали, даже художественное образование там слишком академичное.

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Да и нет такого большого интереса к искусству, нет заинтересованной публики. Я познакомился с художником, который не так известен, но делает по-настоящему классные вещи. Меня поразил его энтузиазм. Он говорил: "Если нет общественного пространства для нашего искусства, мы создадим свое!" Это очень вдохновляет.

- Сравнивать с Берлином бессмысленно?

- Берлин очень яркий и многонациональный. И искусство там можно встретить прямо на улице: граффити, плакаты, инсталляции, уличные музыканты и театры. Атмосфера свободная и живая. Новосибирск даже выглядит иначе: широкие улицы с советскими зданиями, перемешанные с новостройками. Можно почувствовать себя в другой реальности.

- Вы выпустили несколько книг с вашими репортажами из Австрии и Индии. Про Сибирь тоже будете печатать?

- Нет, для меня это очень небольшой срок: всего одна неделя на знакомство с городом и несколько репортажей. Поэтому я взялся за небольшие истории, которые сразу же опубликовали в интернете. Мне бы хотелось остаться в России подольше: познакомиться со средним классом, узнать, как живут люди в деревнях, чем заняты рабочие, как себя чувствуют российские семьи.

Если бы я решил выпустить книгу, мне бы понадобилось намного больше времени. Например, в Индии я провел только месяц, но произошло столько всего, что сразу хватило на целую книгу. На Гаити я прожил почти полгода, в Австрии я был почти четыре месяца, в Нигерии, о которой сейчас пишу, - тоже полгода.

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Сибирь глазами немецкого художника

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