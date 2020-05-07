Комета NeoWise в небе над Германией (фото)

Если повезет, эту очень яркую комету можно будет разглядеть в небе еще несколько ночей. Не получится - не расстраивайтесь. Вот свежие фотографии.
Небо над Германией • В ближайшие ночи жители Германии и других стран в средних широтах северного полушария смогут, если позволит погода, наблюдать невооруженным глазом или используя обычные бинокли и телескопы самую яркую комету за последние семь лет.
На минимальное от Земли расстояние комета NeoWise (C/2020 F3), обнаруженная в конце марта, приблизится 23 июля: 103 миллиона километров. По данным ученых, это происходит каждые пять - семь тысяч лет. Вот какие фотографии в последние ночи сделали корреспонденты немецкого агентства dpa в разных регионах Германии.
О том, какие еще интересные небесные феномены можно будет наблюдать в 2020 году, читайте здесь: Звездное небо - 2020.
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