Комета NeoWise в небе над Германией (фото)

Небо над Германией • В ближайшие ночи жители Германии и других стран в средних широтах северного полушария смогут, если позволит погода, наблюдать невооруженным глазом или используя обычные бинокли и телескопы самую яркую комету за последние семь лет.

На минимальное от Земли расстояние комета NeoWise (C/2020 F3), обнаруженная в конце марта, приблизится 23 июля: 103 миллиона километров. По данным ученых, это происходит каждые пять - семь тысяч лет. Вот какие фотографии в последние ночи сделали корреспонденты немецкого агентства dpa в разных регионах Германии.

В небе над аэродром в баварском Карлштадте - в левом нижнем углу

Комета NeoWise над бранденбургским регионом Лаузиц

В том же Бранденбурге, но с меньшим приближением

Еще одна фотография из окрестностей замка Нойшванштайн

О том, какие еще интересные небесные феномены можно будет наблюдать в 2020 году, читайте здесь: Звездное небо - 2020.

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