 Комета NeoWise в небе над Германией (фото) | Кадр дня | DW | 16.07.2020

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Кадр за кадром

Комета NeoWise в небе над Германией (фото)

Если повезет, эту очень яркую комету можно будет разглядеть в небе еще несколько ночей. Не получится - не расстраивайтесь. Вот свежие фотографии.

Комета NeoWise в небе над замком Нойшванштайн в Баварии - в правом верхнем углу

Комета NeoWise в небе над замком Нойшванштайн в Баварии - в правом верхнем углу

Небо над Германией • В ближайшие ночи жители Германии и других стран в средних широтах северного полушария смогут, если позволит погода, наблюдать невооруженным глазом или используя обычные бинокли и телескопы самую яркую комету за последние семь лет.

На минимальное от Земли расстояние комета NeoWise (C/2020 F3), обнаруженная в конце марта, приблизится 23 июля: 103 миллиона километров. По данным ученых, это происходит каждые пять - семь тысяч лет. Вот какие фотографии в последние ночи сделали корреспонденты немецкого агентства dpa в разных регионах Германии. 

Аэродром в баварском Карлштадте

В небе над аэродром в баварском Карлштадте - в левом нижнем углу

Комета NeoWise над бранденбургским регионом Лаузиц

Комета NeoWise над бранденбургским регионом Лаузиц

В том же Бранденбурге, но с меньшим приближением

В том же Бранденбурге, но с меньшим приближением

Еще одна фотография из окрестностей замка Нойшванштайн

Еще одна фотография из окрестностей замка Нойшванштайн

О том, какие еще интересные небесные феномены можно будет наблюдать в 2020 году, читайте здесь: Звездное небо - 2020.

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    Гамбургский планетарий - одна из популярных достопримечательностей этого ганзейского города на Эльбе. Он является самым посещаемым в Германии. В 2018 году - 380 тысяч человек. Несколько лет назад здесь провели реконструкцию - расширили, сделали безбарьерным и оснастили лучшей в мире техникой.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Трехмерное изображение сверхвысокой четкости, которое проецируется на купол главного зала, состоит из 40 миллионов точек (8K-3D), а лазеры могут воспроизводить до 16 миллионов цветов и оттенков. Только на эту технику, включая двадцать графических компьютеров, было потрачено 2,5 миллиона евро. Полностью проект обошелся в 7,5 миллиона евро.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Планетарий находится в бывшей водонапорной башне, построенной в Городском парке в 1912-1915 годах. Она была последней такой башней, возведенной в Гамбурге. Использовалась по назначению всего восемь лет, после чего необходимость в ней отпала. Когда в конце 1920-х годов в городе задумали создать планетарий, средств на новое здание не нашлось, поэтому под него решили перестроить водокачку.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Открытие состоялось в 1930 году. Главный зал, с которого мы начали знакомство с этим планетарием, оборудовали в помещении цилиндрической формы 23-метровой высоты и 22-метрового диаметра. На нижних уровнях расположились кассы, офисы, галерея и библиотека астрономической литературы. Потолок фойе украсили изображениями знаков зодиака.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Водный резервуар бышни мог вместить до четырех миллионов литров воды. Здание строилось с расчетом на эту нагрузку. Во время нынешней перестройки была удалена часть цоколя, исходная толщина стен которого составляла восемь метров. В результате в планетарии появился новый этаж общей площадью 1200 квадратных метров, а также дополнительные входы.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В программе - более двадцати разных фильмов и других представлений. Среди них - анимационный 3D-фильм "Мы звезды" ("Wir sind Sterne"), лазерное шоу "Лестница на небеса" ("Stairway To Heaven") и 360-градусное аудиовизуальное шоу "Лунный свет. Дни вечности" ("Lichtmond - Days of Eternity").

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    Отметим, что в Германии сейчас насчитывается около сотни планетариев. Помимо Гамбургского планетария, самые большие находятся в Бохуме, Йене, Мангейме, Мюнстере, Нюрнберге, Штутгарте и два - в Берлине.

  • Гамбургский планетарий

    Гамбургский планетарий

    В Гамбургском планетарии также работает кафе, а на крыше расположена смотровая площадка. Она была оборудована здесь сразу, то есть еще при строительстве водонапорной башни в 1912-1915 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


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