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Колумбия

In this photo released by the Colombian presidential press office, one of the country’s most wanted drug traffickers, Dairo Antonio Usuga, alias “Otoniel,” leader of the violent Clan del Golfo cartel, is presented to the media at a military base in Necocli, Colombia, Saturday, Oct. 23, 2021. (Colombian presidential press office via AP)

В Колумбии задержан один из крупнейших наркобаронов 24.10.2021

В результате силовой операции с участием 500 полицейских и 22 вертолетов взят под стражу Дайро Антонио Усага. Организация, которую он возглавляет, контролирует около 50% поставок колумбийского кокаина.
January 30, 2021, Caracas, Distrito Capital, Venezuela: Different graffiti in the main avenues of Caracas, requesting the release of Alex Saab, with the hashtag Freealexsaab. Also posters indicating that he is being held hostage for confronting the blockade of the United States of America against Venezuela. Alex Nain Saab Moran is a Colombian lawyer of Lebanese descent with Venezuelan and Antiguan nationality. He has been detained in Cape Verde since June 12, 2020, pursuant to an extradition order from the United States for allegedly committing criminal offenses. Caracas Venezuela - ZUMAv125 20210130_zip_v125_001 Copyright: xJimmyxVillaltax

Венесуэла прервала переговоры с оппозицией из-за выдачи США соратника Мадуро 17.10.2021

Кабо-Верде выдали США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба - доверенное лицо Николаса Мадуро. В знак протеста власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией.
Vögel fliegen an einer Flagge vorbei, die über dem Old Executive Office Building auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington weht. Eine US-Delegation will sich an diesem Wochenende mit hochrangigen Vertretern der radikal-islamistischen Taliban aus Afghanistan in der katarischen Hauptstadt Doha treffen. (zu dpa: «Gespräche zwischen US-Delegation und Taliban in Doha geplant») +++ dpa-Bildfunk +++

У сотрудников посольства США в Колумбии обнаружен "гаванский синдром" 13.10.2021

Американские власти расследуют новые случаи "гаванского синдрома" в посольстве США в Колумбии. В Германии с августа идет аналогичное расследование после того, как пострадали сотрудники посольства США в Берлине.

Новая волна протестов в Колумбии: чего добиваются их участники? (20.07.2021) 20.07.2021

Противостояние между студентами и правительством в Колумбии вылилось в массовые протесты. В ходе столкновений с апреля по июнь погибли более 70 человек.

Почему катастрофа в Германии унесла так много жизней и сработала ли система оповещения? DW Новости (20.07.2021) 20.07.2021

Более 150 погибших. Почти 200 человек считаются пропавшими без вести. 750 получили травмы различной степени тяжести. Почему нынешнее наводнение в Германии стало причиной такого количества жертв? Сейчас - почти неделю спустя после катастрофы - все в стране задаются этим вопросом. Что пошло не так и что произошло с системой оповещения населения?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** Flames rise from a burning building along a street during a wildfire in Lytton, British Columbia, Canada June 30, 2021 in this still image obtained from a social media video on July 1, 2021. 2 RIVERS REMIX SOCIETY/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT 2 RIVERS REMIX SOCIETY / VIMEO.2RMX.CA.

На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население 04.07.2021

Около тысячи жителей провинции Британская Колумбия уже покинули свои дома сами, спасаясь от пожаров. В регион направлены армейские подразделения для организации эвакуации населения из ряда населенных пунктов.
People rest at the Oregon Convention Center cooling station in Oregon, Portland on June 28, 2021, as a heatwave moves over much of the United States. - Swathes of the United States and Canada endured record-setting heat on June 27, 2021, forcing schools and Covid-19 testing centers to close and the postponement of an Olympic athletics qualifying event, with forecasters warning of worse to come. The village of Lytton in British Columbia broke the record for Canada's all-time high, with a temperature of 46.6 degrees Celsius (116 Fahrenheit), said Environment Canada. (Photo by Kathryn Elsesser / AFP)

В Канаде зафиксирован исторический температурный рекорд 30.06.2021

Температура в Литтоне (Британская Колумбия) 29 июня достигала 49,5 градуса по Цельсию. Метеорологи связывают небывалую жару с "тепловым куполом" на западе Канады и северо-западе США.
Colombian Army soldiers patrol the sreets of Paujil, near Caqueta, Colombia, 21 February, 2002, near the area controlled by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Colombia's military launched a major offensive to reclaim the Switzerland-sized swath of territory controlled by the country's largest insurgency, hours after President Andres Pastrana called off peace talks with the rebels. Military aircraft dropped bombs on 85 targets inside the area controlled by the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), military sources announced. dpa |

Экс-президент Колумбии Сантос извинился за убийства армией мирных жителей 12.06.2021

В 2002-2008 годах колумбийская армия убила более 6 тысяч мирных жителей, выдавая их за повстанцев ради вознаграждения. Экс-президент Хуан Мануэль Сантос попросил прощения у семей погибших.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Demonstrators clash with police as protests enter their fourth week with a new national strike called by workers' unions, students and organisations demanding a series of social changes, in Medellin, Colombia May 19, 2021. REUTERS/Santiago Mesa NO RESALES. NO ARCHIVES TPX IMAGES OF THE DAY

Посольство РФ в Колумбии отвергает обвинения России в кибератаках 22.05.2021

Ответственность за атаки на сайты колумбийского парламента и армии взяла хакерская группировка Anonymous. С 28 апреля на массовых протестах в стране погибли не менее 42 человек.

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию 17.02.2021

Население Венесуэлы стремительно нищает. Уровень инфляции в прошлом году - три тысячи процентов. Венесуэльцы бегут в соседнюю Колумбию, несмотря на то, что Колумбия - самая пострадавшая от пандемии страна Латинской Америки после Бразилии.

ЕСПЧ требует освободить Навального, а Путин говорит об иностранном вмешательстве. DW Новости (17.02.2021) 17.02.2021

Перед предстоящими выборами Кремль, видимо, будет активно разыгрывать карту западного вмешательства. О недопустимости такого вмешательства в последнее время заговорили чиновники и депутаты. Много шума наделало заявление Сергея Лаврова, который не исключил возможного разрыва отношений с ЕС из-за новых санкций. И вот теперь о недопустимости иностранного вмешательства предупредил Владимир Путин.
Jake Angeli, a supporter of President Donald Trump, speaks at a rally outside the Maricopa County Recorder's Office Saturday, Nov. 7, 2020, in Phoenix. Democrat Joe Biden defeated President Donald Trump to become the 46th president of the United States on Saturday, positioning himself to lead a nation gripped by the historic pandemic and a confluence of economic and social turmoil. (AP Photo/Ross D. Franklin)

В США взят под стражу "шаман" с рогами, ворвавшийся в Конгресс 10.01.2021

Сторонник Трампа и конспирологического движения QAnon обвиняется в незаконном проникновении в Капитолий. Перед судом предстали не менее 15 участников беспорядков. Других ищут.
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Колумбия выслала двух российских дипломатов 22.12.2020

Глава миграционного ведомства Колумбии сообщил о депортации двух сотрудников посольства России. Дипломатов подозревают в шпионаже, они работали в ГУ Генштаба ВС РФ и СВР, пишут колумбийские СМИ.
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В США расследуют предполагаемую попытку подкупа за президентское помилование 02.12.2020

Суд округа Колумбия опубликовал документ, в котором говорится о возможном получении "существенной суммы" в обмен на президентское помилование. Конкретные имена и даты в нем не называются.
FILE - This undated photo shows Pablo Escobar’s crime partner and one of Colombia’s pioneering “cocaine cowboys” Carlos Lehder. A lawyer for Lehder says his client left on a flight for his new home in Berlin on Monday, June 15, 2020, after being released from a U.S. prison in Florida. The 70-year-old Lehder was one of the leaders with Escobar of the Medellin cartel that dominated the global cocaine trade in the 1980s. (AP Photo/File) |

Сообщник Эскобара, экс-наркобарон лечится в Германии? Что об этом известно 19.06.2020

Бывший колумбийский наркобарон, правая рука Эскобара, Карлос Ледер, осужденный в США за контрабанду и торговлю кокаином, прибыл в ФРГ на лечение. DW собрала все, что об этом известно.
Former Special Counsel Robert Mueller testifies before a House Judiciary Committee hearing on the Office of Special Counsel's investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election on Capitol Hill in Washington, U.S., July 24, 2019. REUTERS/Jonathan Ernst

Минюст США опубликует расширенную версию доклада Мюллера по РФ 13.06.2020

Дополненный вариант должен быть обнародован к 19 июня, сообщило агентство Bloomberg. О согласии на публикацию Минюст США уведомил федеральный суд столичного округа Колумбия.
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