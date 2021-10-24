Почему катастрофа в Германии унесла так много жизней и сработала ли система оповещения? DW Новости (20.07.2021)

Более 150 погибших. Почти 200 человек считаются пропавшими без вести. 750 получили травмы различной степени тяжести. Почему нынешнее наводнение в Германии стало причиной такого количества жертв? Сейчас - почти неделю спустя после катастрофы - все в стране задаются этим вопросом. Что пошло не так и что произошло с системой оповещения населения?