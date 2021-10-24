Более 150 погибших. Почти 200 человек считаются пропавшими без вести. 750 получили травмы различной степени тяжести. Почему нынешнее наводнение в Германии стало причиной такого количества жертв? Сейчас - почти неделю спустя после катастрофы - все в стране задаются этим вопросом. Что пошло не так и что произошло с системой оповещения населения?
Перед предстоящими выборами Кремль, видимо, будет активно разыгрывать карту западного вмешательства. О недопустимости такого вмешательства в последнее время заговорили чиновники и депутаты. Много шума наделало заявление Сергея Лаврова, который не исключил возможного разрыва отношений с ЕС из-за новых санкций. И вот теперь о недопустимости иностранного вмешательства предупредил Владимир Путин.