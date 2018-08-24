Колумбия провела антикоррупционный референдум

Более 36 миллионов колумбийцев получили возможность принять участие в референдуме, направленном на борьбу с коррупцией. В воскресенье, 26 августа, они проголосовали по семи потенциальным антикоррупционным мерам. Среди них - снижение зарплат членов парламента, ограничения по времени на работу на государственной должности, недопуск на госдолжности после уличения в коррупции, обнародование сведений о налогах, доходах и состоянии депутатов и членов правительства, замена домашних арестов для коррупционеров на тюремные сроки и так далее.

Для того чтобы парламент Колумбии ужесточил антикоррупционное законодательство, необходима как минимум 34-процентная явка. В этом случае все поддержанные избирателями меры должны быть преобразованы Конгрессом в соответствующие законы, либо введены в виде президентского указа в течение года.

Бюджет страны ежегодно теряет около 17 миллиардов долларов из-за коррупционных схем правящего класса, что эквивалентно 5,3 процента ВВП. Нынешняя зарплата колумбийского конгрессмена - более 10 500 долларов в месяц, в то время как минимальная зарплата в стране - примерно 260 долларов. Если инициативу по снижению депутатской зарплаты поддержат большинство участников референдума, то каждый член Конгресса будет получать не более 25 минимальных зарплат.

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Смотреть видео 03:21 Now live 03:21 мин Поделиться Коррупция на ощупь Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/320wN Украинская коррупция на ощупь и в виртуальной реальности (24.07.2018)